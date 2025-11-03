Το βράδυ του Σάββατου, άγνωστοι δολοφόνησαν σε ξενοδοχείο κοντά στην χειμερινό θέρετρο της Αράχωβας, στην Ελλάδα, τον Γιάννη Λάλα, 42 ετών, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021. Βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν όπλα τύπου καλάσνικοφ. Όπως διαβάζουμε στο Protagon.gr, μαζί με το θύμα ήταν και μια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για τη δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών, μαζί με τον αδελφό του, επίσης κατηγορούμενο.

Πρώτο θέμα χθες όμως στον έγκυρο ιστότοπο που ανέφερα πριν, είναι το μακελειό, το περασμένο Σάββατο και αυτό, στο χωριό Βορίζια στον Δήμο Φαιστού της Κρήτης, μετά την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων δύο. Οι οποί δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είναι ακόμα στο νησί διότι ως γνωστόν αυτά τα μαφιόζικα κτυπήματα φέρνουν αντίποινα μεταξύ των φατριών, και δεν «σβήνουν» γρήγορα. Ως γνωστόν, η οπλοκατοχή εκεί δεν είναι μόνο παράδοση, είναι και εθισμός. Διαβάστε τι γράφει στο site ο Δημήτρης Ευθυμάκης:

Η οπλοκατοχή δεν είναι πια παράδοση. Είναι εθισμός. Σε κάθε σπίτι υπάρχει όπλο, κι άλλο ένα στο αυτοκίνητο. Οι σφαίρες δεν πέφτουν μόνο σε γάμους, πέφτουν για δοκιμή, για εκτόνωση, για να θυμούνται ότι «είμαστε άντρες». Από τα Βορίζια έως το Ελος Χανίων, όπου πριν δυο μέρες ένας 23χρονος πυροβόλησε άνθρωπο που χόρευε στη γιορτή, το όπλο είναι το νέο διαβατήριο ανδρισμού. Μια κοινωνία που οπλοφορεί για να νιώσει σπουδαία είναι ήδη φοβισμένη. Το πιο άγριο, όμως, δεν είναι τα όπλα. Είναι οι ψυχές. Εκείνοι που πήγαν σχολείο, που έχουν κινητά, που βλέπουν Netflix, σκέφτονται ακόμα σαν το 1900. Εμαθαν να γράφουν, όχι να σκέφτονται. Η τεχνολογία μπήκε στη ζωή τους, ο πολιτισμός όχι. Ο ίδιος που ανεβάζει stories στο Instagram, μπορεί την άλλη μέρα να τραβήξει την σκανδάλη διότι τα κατσίκια του απέναντι μπήκαν κατά λάθος στο χωράφι του. Δεν είναι αναχρονισμός, είναι κοινωνική σχιζοφρένεια. Στους ορεινούς όγκους της Κρήτης, τα «κοπέλια» μαθαίνουν από μικρά ότι η αμφισβήτηση του νόμου και της εξουσίας είναι περηφάνια και καπετανιλίκι. Από τα 15 τους οδηγούν τζιπ, από τα 17 τους κυκλοφορούν με κουμπούρι στην μέση κι αλλοίμονο στον δάσκαλο ή τον καθηγητή που θα του κάνει παρατήρηση.

Στο Κέϊμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, εννέα άνθρωποι που μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο το περασμένο Σάββατο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον δολοφόνο που κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, να μπαίνει στις τουαλέτες. Η αστυνομία είπε ότι συνέλαβε δύο υπόπτους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ χαρακτήρισε το συμβάν ως «βαθύτατα ανησυχητικό». Θα περάσει και αυτό «έτσι». Μέχρι το επόμενο, που δεν θα αργήσει.

Ας μη ξεχνάμε και την μαφιόζικη εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, την ώρα που υπήρχε μεγάλη κίνηση στους δρόμους καθώς όλοι οι εργαζόμενοι πήγαιναν στη δουλειά τους. «Δουλειά» όμως στη Κύπρο φαίνεται να είναι και οι «μαφιόζικες εκτελέσεις», που τις περισσότερες φορές αποδίδονται σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Γίνεται λόγος για «μαφιόζικη μαφία Γεωργιανών από την Ελλάδα». Ας μην στιγματίζουμε εθνικότητες ή και … τοπικότητες. Το οργανωμένο έγκλημα, όταν είναι να «εκπαιδεύσει … στρατεύσιμους», δεν ζητάει πιστοποιητικό γεννήσεως, ούτε φορολογική ενημερότητα (!), ούτε βεβαίως και «συστατική επιστολή» από προηγούμενο «εργοδότη» για την διαγωγή και την … εργατικότητά του.

Όλο αυτό το σιχαμερό κύκλωμα, δεν είναι τίποτ’ άλλο από «είδη» προς κατανάλωση»…

Όταν γίνεται «παράδοση» το οργανωμένο έγκλημα, υπεύθυνο είναι το Κράτος που. Που, βασική του υποχρέωση είναι να προστατεύει τους σωστούς πολίτες του. Η δικαιολογία ότι «αυτοί που πουλάνε προστασία, τελικά σκοτώνονται μεταξύ τους», είναι αστεία και προκλητική.

(*) Το πρώτο, σαρώνει. Το δεύτερο, απουσιάζει…. Αχ, Ντοστογιέφσκι μου!