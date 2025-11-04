ΜΕΤΑ τον Βρετανό Πρωθυπουργό,Κιρ Στάρμερ, την Άγκυρα επισκέφθηκε και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Οι δυο επισκέψεις έγιναν με φόντο την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για την ακρίβεια την πώληση μαχητικών αεροσκαφών, των Eurofighter, στην Τουρκία.

ΤΟ πρώτο που προκύπτει από τις επισκέψεις είναι η συμφωνία για τα Eurofighter και ως συνέπεια τούτου οφείλουμε να εξετάσουμε και το τι σημαίνει αυτό ευρύτερα. Κυρίως τι σημαίνει για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ, η οικονομική διάσταση, ενόψει του γεγονότος ότι τα λεφτά είναι πολλά από την αγοραπωλησία, είναι μια παράμετρος, που προφανώς και δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Ασφαλώς, εάν η Τουρκία δεν αγόραζε τα μαχητικά αεροσκάφη, τούτο δεν σημαίνει ότι θα έμεναν στα αζήτητα, στο ράφι. Αλλά, θεωρείται ένας καλός πελάτης.

ΠΡΟΔΗΛΩΣ υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, η οποία είναι και η πιο σημαντική. Άλλωστε αυτήν αναδεικνύουν και οι πρωταγωνιστές. Η Βρετανία, η Γερμανία αλλά και οι υπόλοιποι του ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ. Ο Γερμανός καγκελάριος, αναφερόμενος στη συμφωνία για τα μαχητικά, μετά που υπενθύμισε ότι αυτό έγινε με την έγκριση της χώρας του, σημείωσε ότι «αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετήσουν τη συλλογική ασφάλειά μας».

ΠΟΙΑ συλλογική ασφάλεια εννοεί; Του ΝΑΤΟ; Της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αμφότερων των Οργανισμών; Και η Κυπριακή Δημοκρατία, εταίρος της Γερμανίας στην Ε.Ε. πώς μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια με την αναβάθμιση εξοπλιστικά της κατοχικής Τουρκίας; Έχει απάντηση επί τούτου ο κ. Φρίντριχ Μερτς; Και η Ελλάδα, κράτος-μέλος και της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ; Θα αισθάνεται ασφάλεια με την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας;

ΟΥΤΕ ο Βρετανός, ούτε ο Γερμανός ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος αρχηγός κράτους, της Βρετανίας και της Γερμανίας, ασχολήθηκαν τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Κύπρο. Κι εάν ο Γερμανός καγκελάριος παρακολουθεί εκ των μακρόθεν τα όσα διαδραματίζονται στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, ο Βρετανός δεν δικαιολογείται να κρατήσει στάση σιωπής. Έθεσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός τα ζητήματα αυτά στην κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Ερντογάν; Κανείς δεν γνωρίζει. Υπενθυμίζεται, για όσους το ξεχνούν, κυρίως στο Λονδίνο, ότι η Βρετανία είναι λεγόμενη εγγυήτρια χώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει δε και συμφέροντα στο νησί διά των στρατιωτικών βάσεων.

ΕΙΝΑΙ με απογοήτευση που παρακολουθήσαμε τα όσα έχουν διαδραματισθεί με τις επισκέψεις των δυο ηγετών στην Άγκυρα.