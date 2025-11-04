> Σήμερα συμπληρώνονται 1.350 ημέρες, από την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία και την έναρξη ενός πολέμου που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος του. Πολύ συνοπτικά, ας αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα:

> Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν εξετάζει πραγματικά το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς. Πρόσθεσε, όμως, σχεδόν αμέσως μετά, ότι θα μπορούσε και να αλλάξει γνώμη.

> Πάντως, δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι το αμερικανικό απόθεμα σε Tomahawk είναι επαρκές και μπορεί να δοθούν στην Ουκρανία.

> Η Ουκρανία ασφαλώς θέλει τους πυραύλους Tomahawk για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας. Όμως και χωρίς αυτούς μπόρεσε να διεξαγάγει μια επιτυχημένη εκστρατεία χρησιμοποιώντας τα δικά της drones και πυραύλους εναντίον ρωσικών στρατιωτικών και στρατηγικών στόχων, όπως αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια.

> Τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας αγοράζουν περισσότερο μη ρωσικό πετρέλαιο σε απάντηση στις τελευταίες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανέφερε το Reuters. Η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου μαζί με την Κίνα και την Ινδία.

> Ο Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει τους συμμάχους του για περισσότερες αεράμυνες για να αποκρούσει τις επιθέσεις της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία ενίσχυσε το δίκτυο αεράμυνάς της με πυραύλους Patriot, που της δόθηκαν από την Γερμανία.

> Στο σημείο αυτό, θα παρουσιάσουμε ένα μικρό αφιέρωμα για την καθημερινή ζωή των πολιτών στην Ρωσία. Λίγο-πολύ, για τους Ουκρανούς γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν περάσει ούτε μία ήσυχη μέρα ή νύχτα.

> Μπήκα σε πολλά sites, κυρίως των έγκυρων δυτικών ΜΜΕ, πολλά από τα οποία έχουν ένα ευρύ δίκτυο ανταποκριτών και απεσταλμένων εκεί, χρησιμοποίησα και AI, για να πάρω μια καλύτερη εικόνα για το πώς είναι η καθημερινή ζωή στην Μόσχα και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας.

> Εν περιλήψει: Η καθημερινή ζωή στη Μόσχα είναι ένας συνδυασμός φυσιολογικής ρουτίνας και σημαντικής αναστάτωσης, με πολλούς κατοίκους να βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως οικονομικές δυσκολίες και καταστολή των ελευθεριών. Ενώ οι επιφανειακές δραστηριότητες της πόλης, όπως οι καφετέριες και τα εστιατόρια, είναι πολυσύχναστες, ο αντίκτυπος του πολέμου γίνεται αισθητός μέσω της οικονομικής πίεσης, η οποία έχει οδηγήσει το 54% των Ρώσων να αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους.

> Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη καταστολή της διαφορετικής άποψης, καθώς και μία «στρατιωτικοποίηση» του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στα σχολικά προγράμματα και στους περιορισμούς στις τέχνες.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ανεξάρτητου ερευνητικού προγράμματος Chronicles τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότεροι από τους μισούς Ρώσους (54%), δηλώνουν ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητά τους. Από την άλλη, το 9% των ερωτηθέντων είπαν ότι βελτιώθηκε η ζωή τους μετά τον πόλεμο και ένα άλλο 32% δήλωσε ότι δεν έχει παρατηρήσει καμία σοβαρή επίδραση στην καθημερινή τους ζωή.

Οι οικονομικές δυσκολίες είναι ο βασικός παράγοντας που επηρρέασε και διαμόρφωσε το δημόσιο αίσθημα. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 36% των ερωτηθέντων ανέφερε επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, από 27% τον Σεπτέμβριο του 2024. Μεταξύ των εργαζομένων Ρώσων, το 40% δήλωσε ότι αναγκάστηκε να εργάζεται περισσότερες ώρες για να συντηρηθεί, ενώ μόνο το 6% είχε βιώσει μείωση του φόρτου εργασίας. Η αύξηση του πληθωρισμού και οι οικονομικές πιέσεις έχουν καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο για πολλούς να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η ρωσική κοινωνία παραμένει διχασμένη όσον αφορά τον ίδιο τον πόλεμο. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 52% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να υποστηρίζει την εισβολή, ενώ το 48% όχι.

Οι ερωτηθέντες βλέπουν ότι μόνο με τη διαμεσολάβηση από ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Τραμπ ή ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, μπορεί να λήξει αυτός ο πόλεμος στο εγγύς μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ερωτώμενοι έδιναν την κοινότοπη απάντηση «ό,τι θέλει και αποφασίσει ο Πρόεδρός μας».