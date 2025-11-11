Ευτυχώς έχουμε να κάνουμε με έναν αυτόπτη μάρτυρα, που δεν κρύβεται πίσω από πολιτικές αλητείες. Τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο οποίος ούτε όταν ήταν υποψήφιος Πρόεδρος μάσησε τα λόγια του για όσα έγιναν μπροστά του στο Κραν Μοντάνα, παρότι το κόμμα που τον στήριζε έλεγε άλλα.

Τώρα, έδωσε τη μαρτυρία του και για όσα είπε ο Νίκος Αναστασιάδης για τον Χρήστο Στυλιανίδη τα οποία γράψαμε κι εμείς την περασμένη Τετάρτη και δεχθήκαμε τη μήνιν του μετώπου της διαστρέβλωσης και της ασυναρτησίας. Πιστεύουμε τον Αναστασιάδη; μας ρωτούσαν οι καλοθελητές. Ο Μακάριος Δρουσιώτης μας έκανε και μάθημα δημοσιογραφίας:

«Με δεδομένο ότι ο Αναστασιάδης δεν έχει την καλύτερη σχέση με την αλήθεια, ενώ το ταλέντο του στην ηθοποιία είναι αξιοθαύμαστο, ένας διευθυντής εφημερίδας θα διερευνούσε τους ισχυρισμούς του πριν τους υιοθετήσει ή θα έβαζε τουλάχιστον ένα ερωτηματικό, έστω για τα προσχήματα». Ο ίδιος, πάντως, χωρίς ερωτηματικό, διαβεβαίωνε ότι «οι πιθανότητες να υπήρξε διαφωνία του (Στυλιανίδη) με την Μογκερίνι για το Κυπριακό, και μάλιστα εντός του Κολλεγίου των Επιτρόπων, ήταν ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ». Κεφαλαία για να μην σηκώνει αμφισβήτηση.

Τι αποκάλυψε ο Αναστασιάδης; Ότι μετά το Κραν Μοντάνα και όταν η Μογκερίνι ενημέρωνε τους Επιτρόπους για όσα έγιναν, ο Κύπριος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης την διέψευδε. Έλεγε ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως τα έλεγε, διότι ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κ. Τσαβούσογλου. Κι όταν ενημερώθηκε ο Μαυρογιάννης πήγε και τον βρήκε και του είπε ότι είναι ντροπή αυτά που είπες στην Μογκερίνι. Ο Στυλιανίδης του απάντησε: «Εγώ εμπιστεύομαι τον Τσαβούσογλου, αυτή είναι η θέση μου και δεν με ενδιαφέρει τι εσείς λέτε».

Τα ξαναγράφω γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά για να διαγράφονται ως να πρόκειται για κουτσομπολιά άνευ σημασίας. Αλλά σκεφτείτε τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Ο Κύπριος Επίτροπος διέψευδε ενώπιον όλων των Επιτρόπων της ΕΕ και την Μογκερίνι, που κατέθετε την προσωπική της μαρτυρία διότι ήταν παρούσα στον Κραν Μοντάνα, διέψευδε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διέψευδε και τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή. Διότι ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον Τσαβούσογλου τον οποίον εμπιστευόταν! Είναι απίστευτο.

Όταν τα ανέφερε ο Αναστασιάδης στον Alpha, ξεκίνησε μια εκστρατεία αγιοποίησης του καημένου του Στυλιανίδη που πλήττεται από τον ψεύτη Αναστασιάδη και από το «απορριπτικό μέτωπο», το οποίο υιοθετεί όσα λέει ενώ «δεν έχει την καλύτερη σχέση με την αλήθεια». Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, λοιπόν, ήταν χθες στον Alpha και επιβεβαίωσε όσα είπε ο Νίκος Αναστασιάδης. Με μισή καρδιά διότι, όπως έλεγε, δεν θέλει να συμβάλλει «σε αυτή την ένταση». Αλλά, επί της ουσίας έδωσε την μαρτυρία του. Ότι έτσι έγιναν τα πράματα, όπως τα είπε ο Αναστασιάδης. Και αφού προηγουμένως εξήγησε ότι με τον Στυλιανίδη «τον συνδέει μακροχρόνια φιλία» και τον αγαπά και τον εκτιμά. Έτερον εκάτερον, δηλαδή, η αλήθεια μία είναι και διαθέτει την εντιμότητα να την καταθέτει.

Το καταγράφω για τους αναγνώστες αυτής της στήλης. Διότι, οι άλλοι, οι γνωστοί, θα βρουν να πουν και για τον Μαυρογιάννη τώρα, είμαι σίγουρος. Ας προστεθεί και το εξής, έχει ιστορική αξία: Τόσο προεκλογικά, όσο και χθες ο κ. Μαυρογιάννης επέκρινε, ευγενικά πάντα, όσους διέδιδαν «το εντελώς ανυπόστατο και ανεδαφικό τουρκικό αφήγημα» ότι ο Πρόεδρος έφυγε από το Κραν Μοντάνα και όσους πιστεύουν ότι για την αποτυχία στο Κραν Μοντάνα ευθύνεται η δική μας πλευρά. Το ναυάγιο, όπως είπε, επήλθε λόγω της άρνησης του Τσαβούσογλου, να αποδεχθεί δύο από τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες -την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και όσα αναφέρονταν για τα τουρκικά στρατεύματα. Καθαρές κουβέντες.

Κι όμως! Συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Τσαβούσογλου (σήμερα εμπιστεύονται τον Χακάν Φιντάν;) αυτή είναι η θέση τους και δεν τους ενδιαφέρει τι λέει ο Μαυρογιάννης, που ήταν βαθιά όσο κανένας άλλος μέσα στις διαπραγματεύσεις.