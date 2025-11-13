Ν. Ανδρουλάκης: «Είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματα του». Τίτλος μιας από τις άπειρες ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθημερινά. Η συγκεκριμένη εξομολογητική δήλωση είναι βγαλμένη από όσα είπε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συζήτηση στο Σκάϊ.

Δεν ξέρω ποιοι και πόσοι δημοσιογράφοι, που δεν παρακολούθησαν την συνέντευξη, κατάφεραν να διαβάσουν ολόκληρη την ανακοίνωση των 1550 λέξεων, ούτως ώστε να ξεχωρίσουν εκείνα τα σημεία που κρίνουν ότι θα είχαν ενδιαφέρον για εκείνους που τους ακούν, βλέπουν ή διαβάζουν.

Από αυτούς που ξέρω, που ακόμα και αν μεταδώσουν ή γράψουν κάτι που θα κρίνουν ως newsworthy (άξιο δημοσίευσης, και όχι βολικό γέμισμα σελίδων και sites), θα είναι όσο πρέπει για να ενημερωθεί ο πολίτης που ενδιαφέρεται για την πολιτική. Όχι ολόκληρη σεντονιάδα!…

ΥΓ: Εδώ, ο μισός, και λίγα λέω, πληθυσμός δεν έχει καν διαβάσει την Οδύσσεια του Ομήρου. Που είναι πολύ μεγαλύτερη, και σίγουρα πιο συναρπαστική από αυτήν του Ανδρουλάκη.

Persona Non Grata, ο πρώην Υπουργός άμυνας της Ελλάδας, Πάνος Καμμένος, πρώην εταίρος του Αλέξη Τσίπρα στην «για πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση. Τον άκουσα τις προάλλες να λέει ότι επανέρχεται. Πού; Κι ως τι; Τον ρώτησαν τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε (αν και πάντα ήταν … αλλού), και απάντησε «σε αγρανάπαυση». Πάντως, πράγματι φαίνεται φρέσκος και ακμαίος. Μήπως συνεχίσει την ίδια κούρα, αντί να μπλεχτεί πάλι με τα ζόρια της πολιτικής;

Ανάρτηση της Ημέρας από τον Περικλή Κωνσταντινίδη, Χρηματοπιστωτικό Σύμβουλο, αλλά ταυτόχρονα αρθρογραφεί τακτικά στα ελληνικά Μέσα, κυρίως στην Athens Voice, και για σημαντικά, γεωπολιτικά θέματα. Και μάλιστα χωρίς να μασάει τα λόγια του. Κάθε άλλο μάλιστα. Αυτό: «Από την εποχή του Αλκιβιάδη και του Άνυτου, ο Ελληνισμός υπέστη τις μεγαλύτερες ήττες όταν κυβερνούσαν οι λαοπλάνοι «υπερπατριώτες». Και όμως, ακόμη πάρα πολλοί από εμάς δεν έχουμε μάθει την Ιστορία μας…».

ΥΓ: Στο «ελληνισμό» βεβαίως, συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος. Με τα ίδια συμπτώματα!

Δύο πολιτικοί ηγέτες(;) στην Ελλάδα, αρνούνται να αποκτήσουν Προσωπικό Αριθμό, όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Ο Αριθμός αυτός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Τόσο απλά, και τόσο ωραία.

Εκείνοι που διαφωνούν είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, που πουλάει βιβλία, ακόμα και με επιστολές, λέει, του Ιησού Χριστού! Και ο έτερος, με διαφορετική από τον πρώτο προσέγγιση στην θρησκεία μας (σχέση εκμετάλλευσης της πίστης του για να προσελκύσει ψήφους πιστών, όχι για να πουλάει βιβλία και θαυματουργές κρέμες) είναι ο Δημήτρης Νατσιός, Πρόεδρος του Κόμματος Νίκη. Όπως και με εμβόλια κατά του Covid, καλεί τους οπαδούς και ψηφοφόρους του να μην βγάλουν Προσωπικό Αριθμό.

Αμφότεροι, τον θεωρούν διαβολικό. Τον Προσωπικό Αριθμό. Τι ζούμε, Χριστέ μου!

ΥΓ: Από χθες, για πρώτη φορά που άρχισα την ωραία περιπλάνησή μου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (aka Social Media), ξεκίνησα την διαδικασία διαγραφής εκείνων που θεωρούν τα εθνικά μας ζητήματα δικό τους φέουδο. Η επίκληση «εμπιστευτικών» στοιχείων και εγγράφων, με ανάγκασε να προωθήσω αρκετά από αυτά σε σοβαρούς fact-checkers, και ησύχασα. Έτσι, θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι εκείνους που ξέρω ότι είναι σωστοί και καθαροί. Που όταν π.χ. γράφουν κάτι, το συνοδεύουν με παραπομπές τις οποίες μπορείς να ελέγξεις. Και κυρίως, παίρνεις και πολλές απαντήσεις σωστές, απλώς κοιτάζοντάς τους στα μάτια…