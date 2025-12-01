ΜΑΘΗΤΕΣ εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, μαθητές που είτε είναι θύματα είτε εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά, αλλά και παιδιά που είναι αντιμέτωπα με ενδοοικογενειακή καθώς και με σεξουαλική βία. Οι αριθμοί, οι οποίοι βασίζονται σε επίσημα στοιχεία και παρουσίασε προ ημερών ο «Φ», αναδεικνύουν ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.

ΤΑ αριθμητικά δεδομένα για τη σχολική χρονιά 2023–2024, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας για το 2024 και τα οποία αφορούν τη Μέση Εκπαίδευση, όπου και υπάρχουν καθηγητές ΣΕΑ, είναι ομολογουμένως τρομακτικά.

ΜΕ βάση τα στοιχεία, παιδιά που είχαν εμπλακεί σε σωματική βία ανήλθαν 948 μαθητές (740 αγόρια και 208 κορίτσια), σε λεκτική βία 2.331 μαθητές (1.472 αγόρια και 859 κορίτσια), σε σχεσιακή βία 1.193 μαθητές (590 αγόρια και 603 κορίτσια), σε καταστροφή περιουσίας 277 μαθητές (218 αγόρια και 59 κορίτσια).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ έχει και ο αριθμός των μαθητών, που βοηθήθηκαν από τους καθηγητές ΣΕΑ. Το ποσοστό αυτό των μαθητών (για όλα τα θέματα) κυμάνθηκε στο 79%, το οποίο «μεταφράζεται» σε 39.088 μαθητές.

ΑΠΟ τα στοιχεία αναδεικνύεται και μια άλλη παράμετρος. Ότι πέραν των παιδιών, με τους καθηγητές ΣΕΑ συνεργάζονται και οι γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί ( Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές) και ειδικοί (ψυχολόγοι κλπ).

Η ΝΕΑΝΙΚΗ βία είναι ένα φαινόμενο, που απασχολεί εδώ και χρόνια. Φαίνεται δε πως δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Κι αυτό γιατί τα φαινόμενα αυξάνονται ανησυχητικά. Η βία είναι παντού. Και τούτο προκύπτει και από τα στοιχεία, που καταγράφονται από το υπουργείο Παιδείας, αλλά είναι σαφές πως μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί μέσα από την καθημερινότητα.

ΤΑ περιστατικά σχολικής βίας είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και το εξωσχολικό, που είναι ανεξέλεγκτο και ενδεχομένως και επικίνδυνο. Γιατί στο σχολείο υπάρχουν και περιορισμοί, υπάρχει πάντα ο φόβος της τιμωρίας. Στο βαθμό, που αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέτρο, ενδεχομένως να περιορίσει μερικώς τα φαινόμενα αυτά. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως στα σχολεία το εργαλείο της τιμωρίας δεν αποδίδει.

ΟΠΩΣ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η αποτροπή είναι η μια διάσταση. Η άλλη είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, για να διαμορφωθούν συνθήκες, οι οποίες να προσφέρουν όλες τις δυνατότητες για περιορισμού του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας και βίας. Εντός και εκτός των σχολικών μονάδων.