Τα νέα δεν είναι καλά από το μέτωπο της ΑΗΚ. Πάει καιρός να ακουστούν οι συντεχνίες του οργανισμού, αλλά μην το πάρετε ως εάν όλα να κυλούν ομαλά.

Για την ακρίβεια, το μουρμουρητό από υπαλλήλους και στελέχη της ΑΗΚ ακούγεται πεντακάθαρα μέχρι και το Προεδρικό. Μάλλον τα μουρμουρητά αφορούν και το Προεδρικό, για να το πούμε πιο σωστά. Χωρίς να σημαίνει ότι αφορούν προσωπικά τον Πρόεδρο. Ακούμε πως όχι.

Αφορούν το περιβάλλον του Προεδρικού. Οι πρόσφατες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ για προαγωγές σε θέσεις εκτελεστικών διευθυντών και άλλων διευθυντικών θέσεων μαθαίνουμε πως ήταν η αφορμή για να βγουν κάποια πράγματα έξω. Σοβούσε ήδη από καιρό κρίση στις σχέσεις υψηλόβαθμων στελεχών μεταξύ τους και στις σχέσεις αρκετών από αυτούς με το διοικητικό συμβούλιο. Κάποιους στο διοικητικό συμβούλιο.

Όμως, κάποιες από τις προαγωγές προκάλεσαν οργή ή απαρέσκεια σε πολλούς στην ΑΗΚ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι προαγωγές, ή κάποιες από αυτές, έγιναν με υπόδειξη μερικών στο Προεδρικό, εν γνώσει τους ότι θα προκαλούνταν αντιδράσεις και εν γνώσει τους ότι για κάποιες προαγωγές διαφωνούσε ακόμα και ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, Άδωνις Γιασεμίδης.

Αυτοί που κίνησαν τα νήματα κατηγορούνται ότι συνεννοήθηκαν απευθείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πέτυχαν να επιβάλουν τις προαγωγές που ήθελαν. Άλλο θέμα που, όπως και άλλες φορές, έτσι και τώρα θα γίνουν προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο και πιθανό να έχουμε ανατροπές. Κάτι που συμβαίνει συχνά – πυκνά, αλλά μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου όλοι αυτοί είτε θα είναι στα σπιτάκια τους και δεν θα τους κόφτει το παραμικρό, είτε θα συνεχίσουν απτόητοι να πράττουν κατά το δοκούν… και βλέπουμε. Μόλις πρόσφατα έπεσε απόφαση για διορισμό διευθυντικού στελέχους στη Λεμεσό, μετά από δικαιωθείσα προσφυγή του Σώτου Σάββα. Ίδρωσε το αυτί κανενός; Όμως δεν είναι μόνο οι προαγωγές.

Ακούγεται πολύ έντονα και με λεπτομέρειες πως ανώτατα στελέχη δεν μιλιούνται με συναδέλφους τους ψηλά στην ιεραρχία, παρόλο που το οργανόγραμμα τούς επιβάλλει να συνεργάζονται σε καθημερινή βάση. Και άμα δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, άντε να περιμένει κανείς ότι θα συνεννοηθούν με τα στελέχη άλλων αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τον κρατικό ενεργειακό τομέα: Δεν υπάρχει εποικοδομητική και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ Υπουργείου, Υπηρεσίας Ενέργειας, ΡΑΕΚ, Διαχειριστή Μεταφοράς και ΑΗΚ. Και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν τέτοιες σχέσεις τώρα πια, αφού προσπάθειες έγιναν κατά καιρούς -το πάλεψε ιδιαίτερα ο Γιώργος Παπαναστασίου, αλλά κάποιοι έχουν πατέντες στην ξεροκεφαλιά.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνει μια προσπάθεια και ο νέος υπουργός. Αν όλοι αυτοί δεν συνεργαστούν για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, πολύ απλά δεν θα εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Διαφορετικά, ας έχει υπόψη του ο κ. Δαμιανός πως ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Για να μην κάθονται όλοι αυτοί πάνω σε επιστολές που ανταλλάζουν για να είναι καλυμμένοι και δουλειά να μην γίνεται.

Είπαμε δουλειά και θυμηθήκαμε την αποθήκευση ενέργειας στα δίκτυα. Μαθαίνουμε πως η αξιολόγηση των προσφορών για αυτά τα αποθηκευτικά συστήματα -που κρίθηκε από το κράτος και την ΕΕ ότι η τοποθέτησή τους επείγει και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Ιούνιο- έχει τελειώσει αλλά απόφαση από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς δεν έχει ληφθεί ακόμα. Μπαίνει, όμως, ο Γενάρης του ’26 και αν δεν κατακυρωθεί αμέσως ο διαγωνισμός, ούτε με σφαίρες δεν θα έχουμε αποθήκευση το καλοκαίρι.

Και, κ. υπουργέ, ούτε διασφαλισμένη επάρκεια ηλεκτρισμού έχουμε, ό,τι κι αν σας πουν από τον Διαχειριστή ή τη ΡΑΕΚ. Θα σας πουν «οριακή επάρκεια» και ζητήστε τους παρακαλώ ένα χαρτί που να γράφει «επάρκεια» νέτα σκέτα. Με την υπογραφή τους.

Η αποθήκευση στη Δεκέλεια προχώρησε κάπως πιο γρήγορα. Ας ελπίσουμε πως δεν θα τουμπάρει αυτή η προσπάθεια στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Αν τουμπάρει και έχουμε καθυστερήσεις στον διαγωνισμό, ούτε σε δύο χρόνια από σήμερα δεν θα ολοκληρωθεί το έργο.

Οι αεριοστρόβιλοι στη Δεκέλεια ευτυχώς έχουν κατακυρωθεί (στην TERNA και τη Siemens) χωρίς να υπάρξει προσφυγή στην Αναθεωρητική. Ας ελπίσουμε πως όταν το 2029 θα πρέπει να αποσυρθούν οι ατμοστρόβιλοι από τη Δεκέλεια θα δουλεύουν ήδη οι νέες γεννήτριες και θα τρέχουν διαδικασίες για νέες -σύγχρονες, οικονομικές και ευέλικτες.