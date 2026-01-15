Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Βασιλείου έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ο θάνατος του σκόρπισε θλίψη. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου. Άφησε το στίγμα του, το πολιτικό του αποτύπωμα, στη χώρα.

ΚΑΤΑ τη διάρκεια της διακυβέρνησής του ( 1988-1993), ανέδειξε νέες προσεγγίσεις στα θέματα διακυβέρνησης ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του στην πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΡΙΤΟΣ Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού, ο Γιώργος Βασιλείου, στη διάρκεια της πενταετούς θητείας του στο πηδάλιο του κράτους, έδωσε βάρος στον εκσυγχρονισμό του κράτους και την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.

ΕΡΓΑΣΘΗΚΕ για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, με αλλαγές, οι οποίες ενίσχυσαν και αναβάθμισαν τους θεσμούς και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Βάρος έδωσε και στην οικονομία και στο πεδίο αυτό χαρακτηριστικό ήταν η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας, άνοιξε νέους ορίζοντες.

ΚΟΜΒΙΚΗΣ σημασίας ήταν και η απόφασή του για την λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρά τις όποιες αντιδράσεις, ενστάσεις, που υπήρξαν τότε, προχώρησε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου, σπάζοντας στον τομέα αυτό την απομόνωση, στην οποία βρισκόταν η χώρα.

ΕΝΤΟΝΕΣ, συστηματικές και επίμονες ήταν και οι προσπάθειες που κατέλαβε στο Κυπριακό. Έχοντας απέναντι του, τον Ραούφ Ντενκτάς, τον εκφραστή της διχοτόμησης, προσπάθησε να σπάσει ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Ωστόσο, όχι με δική του ευθύνη αλλά της κατοχικής πλευράς, δεν επιτεύχθηκε η επίλυση του Κυπριακού.

ΕΠΙ της δικής του Προεδρίας, είχε υποβληθεί η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4 Ιουλίου του 1990). Μια κίνηση καθοριστικής σημασίας για την πορεία της χώρας. Σημαντικός και ο ρόλος του στη διαδικασία ένταξης. Ο Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τον όρισε να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για την ένταξη και εναρμόνιση της χώρας με το κοινοτικό κεκτημένο.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι είτε κάποιος συμφωνεί με τις πολιτικές του Γιώργου Βασιλείου είτε όχι, αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της χώρας μας.

Ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» εκφράζει στην οικογένειά του θερμά συλλυπητήρια και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.