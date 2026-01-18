«Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας» είπε μεταξύ άλλων ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ σε τοποθέτησή του για τη Γροιλανδία, λες και επρόκειτο για τσιφλίκι του παππού του, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία και την αποφασιστικότητα η εν λόγω χώρα του βορρά να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Το επιχείρημα του Τραμπ, ώστε να αφαιρέσει από τον ίδιο το προσωπείο του κακομαθημένου παιδιού που τα θέλει όλα για τον εαυτό του ωσάν νέο παιχνίδι, είναι πως παραμονεύουν και απειλούν την Γροιλανδία η Ρωσία και η Κίνα. Επομένως προβάλει τη λογική, αντί να είναι αυτοί ας είμαστε εμείς. Μάλιστα μετατρέπει τη χώρα του ως «σωτήρα» και «από μηχανής θεό» για την Γροιλανδία, η οποία περιγράφεται μέσες, άκρες ως ένα υποανάπτυκτο κομμάτι πάγου.

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους» είπε και πρόσθεσε: «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού». Όλα ξεκάθαρα! Η Γροιλανδία το μόνο που μπορεί να κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό της είναι να παίξει χιονοπόλεμο, ενώ έρχονται να την καταλάβουν Ρώσοι και Κινέζοι.

Αυτό ο Τραμπ -υπογραμμίζει με κάθε τρόπο- δεν θα επιτρέψει να συμβεί. Θα καταλάβει ο ίδιος τη Γροιλανδία, ακόμη και εάν κάτι τέτοιο θα έβαζε μπουρλότο στα θεμέλια του ΝΑΤΟ, μιας και η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία που είναι μέλος του. Κάθε δικλίδα για την ειρήνη και την ασφάλεια τινάζεται στον αέρα. Με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, αντί να στέκονται ως σύμμαχοι της Δύσης, της Δανίας και του ΝΑΤΟ, να λειτουργούν ως κατακτητής.

Υπενθυμίζεται, πως πέρα από τη στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ εξέταζε και το ενδεχόμενο να εξαγοράσει τον κάθε ένα από τους 57.000 Γροιλανδούς κατοίκους, ώστε να αποσχιστούν από τη Δανία, εξετάζοντας να τους προσφέρει εφάπαξ ποσό από €10.000 έως €100.000.

Όλα αυτά λίγο μετά την απαγωγή ενός αρχηγού κράτους, δηλαδή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο κι ενώ εξαπολύονται από τον Τραμπ απειλές προς Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Ιράν…

Ο πλανητάρχης έστησε τη Μονόπολη, δίνει από τα λεφτά του για να αγοράσει οτιδήποτε του γυαλίσει, στέλνει φυλακή όποιον τον δυσαρεστεί και μετατρέπει το διεθνές δίκαιο σε κουρελόχαρτο.