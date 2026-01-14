Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία του πλανήτη, στη Γροιλανδία, μια μικρή, επίλεκτη μονάδα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του νησιού στην Αρκτική.

Η ειδική μονάδα του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας «Sirius Dog Sled Patrol» περιπολεί στην παγωμένη Γροιλανδία, όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους -55 βαθμούς Κελσίου, με έλκηθρα που σέρνουν σκυλιά, οπλισμένη βαριά και εκπαιδευμένη να επιβιώνει εκεί όπου αδυνατούν να κινηθούν οι σύγχρονοι στρατοί.

Η μονάδα αυτή βρέθηκε πρόσφατα στο διεθνές προσκήνιο, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την αμυντική ικανότητα της Γροιλανδίας, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στο πλούσιο σε ορυκτά αρκτικό έδαφος.

Τραμπ: «Πρόσθεσαν ένα ακόμα έλκηθρο» για την άμυνα της Γροιλανδίας

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ χλεύασε δημόσια τις δανικές αμυντικές κινήσεις, λέγοντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One: «Ξέρετε τι έκανε πρόσφατα η Δανία για να ενισχύσει την ασφάλεια στη Γροιλανδία; Πρόσθεσε ένα ακόμα έλκηθρο με σκυλιά. Είναι αλήθεια. Νόμιζαν ότι ήταν μεγάλη κίνηση».

Τα σχόλια προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη. Ο πρώην υποναύαρχος του δανικού πολεμικού ναυτικού, Τόρμπεν Όρτινγκ Γιόργκενσεν, χαρακτήρισε τη δήλωση «προσβολή ανόητης άγνοιας».

«Το ότι ο Τραμπ γελά με ένα επιπλέον έλκηθρο απλώς υπογραμμίζει την άγνοιά του για τις συνθήκες εκεί πάνω», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun. «Χρησιμοποιούμε ένα μέσο μετακίνησης που εδώ και αιώνες είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, και το ενισχύουμε με drones και σύγχρονα συστήματα».

Ζωή και αποστολή στον παγωμένο Βορρά

Η Sirius Patrol αποτελείται από έξι ομάδες των δύο στρατιωτών εκάστη, που περιπολούν μια περιοχή ίση σε έκταση με τη Βρετανία και τη Γαλλία μαζί. Οι αποστολές στη Γροιλανδία διαρκούν έως και πέντε μήνες χωρίς διακοπή, σε απόλυτη απομόνωση. Κατά τη διάρκεια μιας θητείας 26 μηνών οι στρατιώτες επιτρέπεται να επισκεφθούν τον πολιτισμό μόλις μία φορά.

Οι άνδρες μετακινούνται με έλκηθρα που σέρνουν 11 έως 15 σκυλιά ειδικής ράτσας της Γροιλανδίας, διανύοντας κατά μέσο όρο 30 χιλιόμετρα την ημέρα πάνω σε σπαρμένα με θραύσματα πάγων θαλάσσια πεδία και χιονισμένα οροπέδια.

Τα σκυλιά αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της επιβίωσης: Έχουν αναπτύξει ένα χαρακτηριστικό συριχτό γρύλισμα προκειμένου να προειδοποιούν για την προσέγγιση πολικών αρκούδων.

Όταν ακούγεται αυτός ο ήχος, οι στρατιώτες αρπάζουν τα πιστόλια Glock 10mm ή τα τυφέκια M53. Η μονάδα είναι γνωστή για την ικανότητά της να αντιμετωπίζει απειλές τόσο από άγρια ζώα όσο και από ανθρώπινες εισβολές.

Εκπαίδευση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής

Η επιλογή και η εκπαίδευση θεωρούνται από τις πιο σκληρές στον κόσμο. Οι υποψήφιοι περνούν δοκιμασίες σωματικής και ψυχικής αντοχής ώστε να αντέξουν μήνες απόλυτης μοναξιάς στο λίαν απαιτητικό περιβάλλον της Γροιλανδίας. Για όσους επιλεγούν, ακολουθούν τουλάχιστον οκτώ μήνες εντατικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες όπως κυνήγι, ραπτική και κτηνιατρική φροντίδα.

Ο στρατιώτης Γέσπερ Όλσεν περιέγραψε ένα από τα τελικά τεστ: Έπρεπε να πέσει σκόπιμα σε παγωμένα νερά και στη συνέχεια να επιβιώσει πέντε ημέρες με ελάχιστα εφόδια. «Κυνήγησα λαγούς και μοσχόβους για τροφή και κοιμήθηκα σε μια σπηλιά που έσκαψα στο χιόνι με το μεταλλικό μου σκεύος», είπε.

Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα

Η μονάδα ιδρύθηκε το 1941 μεσούντος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να εντοπίζει γερμανικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που υποστήριζαν τις επιχειρήσεις των ναζί. Ο ιστορικός Πίτερ Χάρμσεν σημειώνει ότι «οι Γερμανοί αποκαλούσαν τη Γροιλανδία “κουζίνα του καιρού”, απ’ όπου παράγονταν τα καιρικά φαινόμενα, που έφταναν την επόμενη μέρα στην Ευρώπη».

Μετά τον πόλεμο η μονάδα διαλύθηκε, για να επανασυσταθεί το 1950 εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, αυτή τη φορά απέναντι στη σοβιετική απειλή. Έκτοτε παραμένει ενεργή, αποτελώντας ένα μοναδικό παράδειγμα άμυνας «χαμηλής τεχνολογίας» σε έναν κόσμο δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουν αποδεδειγμένες πολεμικές ικανότητες»

Παρά τα σχόλια Τραμπ, η Δανία ανακοίνωσε πρόσφατα αμυντικό πακέτο ύψους 4,8 δισ. λιρών για τη Γροιλανδία, με νέα ραντάρ, πλοία και drones. Ωστόσο, στον παγωμένο Βορρά η Sirius Patrol παραμένει αναντικατάστατη.

«Πρέπει να είσαι εξοικειωμένος με αυτό το σκληρό περιβάλλον, κι αυτή η γνώση δεν αποκτάται απλώς με τεχνολογία», τόνισε ο Γιόργκενσεν. «Η Sirius διαθέτει δοκιμασμένες σε μάχη δεξιότητες».

Σε έναν Αρκτικό Κύκλο που μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης, οι «σκύλοι του πολέμου» της Γροιλανδίας συνεχίζουν να περιπολούν σιωπηλά έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

iefimerida.gr