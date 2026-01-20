Είναι απίστευτο πόσες φορές ακούσαμε από επίσημα χείλη ότι το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί. Προχτές το ακούσαμε και από τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Φυτιρή.

«Το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί, έχει φτάσει σε σημείο που πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο». Και επίσης, η άλλη επανάληψη: «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει και το οργανωμένο έγκλημα και τις όποιες άλλες παρανομίες».

Όλες οι κυβερνήσεις ήταν αποφασισμένες. Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί. Όλοι οι αρχηγοί Αστυνομίας. Τα ίδια κάθε φορά που μια παρανομία δείχνει ότι το οργανωμένο έγκλημα ελέγχει πλήρως την κατάσταση, χωρίς να το ενοχλεί καμιά κυβέρνηση από όλες τις αποφασισμένες κυβερνήσεις μας. Επόμενο ήταν να φτάσουμε στα προχτεσινά της Λάρνακας. Κι ακόμα θα δούμε χειρότερα. Γιατί όταν η Αστυνομία μπορούσε να πάρει τον έλεγχο έδειχνε πλήρη αδυναμία. Πολλές φορές και αδιαφορία. Τώρα είναι αργά, ας μην παριστάνουν όλοι τους έκπληκτους.

Λες και πρώτη φορά άκουσαν ότι οι νονοί πουλούν προστασία σε επιχειρήσεις. Εκβιάζουν και εισπράττουν ακόμα και από σουβλατζίδικα και περίπτερα, μας λένε τώρα. Αλλά πότε αντιμετώπισε η Πολιτεία αυτό το φαινόμενο; Πότε έδρασε η Αστυνομία να προστατεύσει ιδιώτες επιχειρηματίες όταν τους εκβίαζαν με βόμβες και εμπρησμοί στα καταστήματά τους για να αναγκαστούν να πληρώσουν προστασία στον υπόκοσμο; Όλοι ήξεραν ότι πίσω από εμπρησμούς υπήρχε ο υπόκοσμος που πουλούσε προστασία, αλλά σπάνια είδαμε αστυνομική κινητοποίηση για τέτοιες επιθέσεις. Απροστάτευτοι επιχειρηματίες και πολίτες αναγκάζονταν χρόνια τώρα να ενδίδουν στους εκβιασμούς του υπόκοσμου.

Ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις ήταν θύματα. Έμπαινε ο υπόκοσμος στις δουλειές τους με απειλές. Νόμιμοι προμηθευτές κέντρων αναψυχής έχαναν τις δουλειές τους, διότι ο υπόκοσμος εκβίαζε τους πελάτες τους να προμηθεύονται προϊόντα μόνο από αυτούς. Χρόνια ολόκληρα. Και δεν προστάτευσε κανένας τους νομοταγείς πολίτες απέναντι στους μαφιόζους.

Τώρα είναι αργά. Οι μαφιόζοι είναι παντού. Όπου υπάρχει χρήμα. Ναρκωτικά, πορνεία, εκβιασμοί, όπλα, λαθρεμπόρια, ξέπλυμα. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι έγινε εισαγωγή μαφιόζων. Τρομακτικών οργανώσεων. Κι όταν η Αστυνομία δεν μπόρεσε να ελέγξει τους Κύπριους μαφιόζους, που τους γνώριζε και με τα παρατσούκλια τους, άντε τώρα να τα βγάλει πέρα με μαφιόζους τεράστιων και αδίστακτων οργανώσεων. Ούτε αυτούς που έχουν έγκλειστους στις Κεντρικές Φυλακές και οργανώνουν εγκλήματα μέσα από τα κελιά τους δεν μπορούν να ελέγξουν πλέον!

Τον Ιούνιο του 2014, ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Λάμπρος Θεμιστοκλέους, έστειλε εγκύκλιο προς τους διευθυντές και διοικητές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής και ζητούσε, «εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων» για τη δράση εμπρηστών. Κι αυτό, όπως έλεγε, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις οι έρευνες ήταν επιφανειακές και έκλειναν ως μη εξιχνιασθείσες, χωρίς να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για εντοπισμό των δραστών. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, εμπειρογνώμονες ή ανακριτές διαπίστωναν με πάσα ευκολία ότι μια πυρκαγιά ήταν τυχαία ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για εντοπισμό εμπρηστών».

Απίστευτο; Έτσι ακριβώς έκαναν. Έκλειναν τις υποθέσεις «χωρίς να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για εντοπισμό των δραστών» και σήμερα μας λένε ότι οι εγκληματίες έχουν αποθρασυνθεί. Ε, πώς να μην αποθρασυνθούν; Τους ενόχλησε κανένας; Τους εμπόδισε κανένας; Και να ζούσαμε σε καμιά μεγάλη χώρα! Ζούμε σε ένα χωριό. Οι αστυνομικοί ξέρουν τους πάντες με τα μικρά τους ονόματα.

Ποιοι διακινούν ναρκωτικά. Ποιοι εκβιάζουν και πουλούν προστασία. Ποιοι ελέγχουν τη νυχτερινή ζωή. Ποιοι βάζουν βόμβες. Ποιοι διατάσσουν εγκλήματα μέσα από τις φυλακές. Ποιοι διοικούν τις εγκληματικές ομάδες. Όλα τα ξέρουν. Αλλά, αποτέλεσμα μηδέν. Ο υπόκοσμος συνεχίζει ανενόχλητος τη δράση του και το κράτος θα αυξήσει τις περιπολίες στη Λάρνακα, λέει. Και θα κάνει και μια γιούρια να μαζέψει παράνομους μετανάστες να τους απελάσει. Όπως κάνει κάθε φορά σε διαφορετική πόλη όπου αποθρασύνεται το έγκλημα, μέχρι να ξεθυμάνει η οργή των πολιτών και να επιστρέψουν όλοι στη ρουτίνα τους.



Υ.Γ. Καιρό έχουν να μας πουν για τα σάπια μήλα στην Αστυνομία τα οποία συνεργάζονται με τον υπόκοσμο. Τι έγινε; Τα καθάρισαν ή τα άφησαν στην ησυχία τους;