Άλλο πάλι και τούτο… Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο 33χρονος τέθηκε τη Δευτέρα (19 Ιανουαρίου 2026) από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας υπό οκταήμερη κράτηση αφού την προηγούμενη μέρα είχε επιτεθεί στην 46χρονη εν διαστάσει σύζυγό του εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής της και είχε μαχαιρώσει με μπαλτά τον 40χρονο νέο σύντροφο της τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα για απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, παρενόχληση, απειλή και άσκηση ψυχολογικής βλάβης. Προφανώς, ο δράστης δεν μπορούσε ν’ αποδεχτεί ότι η πρώην σύζυγός του είχε προχωρήσει τη ζωή της με τον άλλο κι έτσι μπήκε από την μπαλκονόπορτα στο διαμέρισμά της και επιτέθηκε τόσο στην ίδια όσο και στον 40χρονο για να… σταματήσει με τη βία την πορεία ανεξαρτητοποίησης της μακριά από αυτόν.

«Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας». Κλασική περίπτωση εμμονών γιατί κάποιοι άνδρες βιώνουν ως απόρριψη έναν χωρισμό, αντί να τον δουν αυτό που είναι – μια σχέση που έχει τελειώσει. Τα αστυνομικά δελτία είναι γεμάτα τα τελευταία χρόνια με επιθέσεις ανδρών εναντίον γυναικών, μετά που εκείνες διακόπτουν τη σχέση τους ή εκφράζουν πρόθεση να το κάνουν. Τους καίνε τα αυτοκίνητα τους, τις παρενοχλούν, τις παρακολουθούν μέρα – νύχτα και τις δέρνουν… Αψυχολόγητες συμπεριφορές μισογύνηδων που καταλήγουν κάποτε σε άγρια εγκλήματα και σε γυναικοκτονίες. Γιατί; Υποθέτω γιατί έτσι …νομίζουν ότι θα …αποκαταστήσουν αυτό που θεωρούν χαμένο ανδρισμό τους.

Συνήθως, παραδέχονται ότι διέπραξαν το έγκλημα μετά που διαπίστωσαν ότι η γυναίκα-θύμα συναναστρεφόταν με άλλα πρόσωπα και ζήλεψαν, γιατί είναι …ερωτευμένοι μαζί της. Είναι, λοιπόν, αυτές οι εγκληματικές πράξεις εναντίον των γυναικών που …αγαπούν, το τίμημα της ανασφάλειας των δραστών που δεν αντέχουν με τίποτε το «όχι» και που κάθε «όχι» το θεωρούν σαν έναν βίαιο ευνουχισμό.

Τα σκοτεινιασμένα τους μυαλά είναι φορτωμένα με παράφορες ιδέες, ικανές να τους μετατρέψουν από τη μια στιγμή στην άλλη, από μεγάλα συναισθηματικά και ανώριμα παιδιά, σε ψυχρούς εκτελεστές των θηλυκών που …αγαπούν! Τις παρενοχλούν, λοιπόν, από …αγάπη και τις δολοφονούν πάλι …από αγάπη. Θυμάμαι μια περίπτωση γυναικοκτονίας που ο δράστης δήλωσε στην Αστυνομία ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ πριν από το έγκλημα, ενώ την επόμενη μέρα έδειχνε ήρεμος και ψύχραιμος και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του.

Ναι, πολλοί ρίχνουν το φταίξιμο στο αλκοόλ ή στην …κακιά στιγμή και την επόμενη μέρα, ήρεμοι και ψύχραιμοι, μετανιώνουν για το έγκλημα. Τη μέρα που το θύμα τους θάβεται δύο μέτρα κάτω από τη γη.