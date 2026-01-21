ΔΕΝ μπορεί το κράτος να μην αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα. Μπορεί; Ασφαλώς και μπορεί. Δεν θέλει; Αυτό ούτε ως σκέψη δεν μπορεί να υπάρξει ότι το κράτος, η Πολιτεία, δεν θέλει. Την ίδια ώρα, είναι πρόδηλο ότι η δράση του υπόκοσμου έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο κίνδυνος είναι παντού.

ΚΑΙ δεν είναι μόνο ότι κινούνται οι διάφορες ομάδες, όπως τουλάχιστον υπάρχει η εντύπωση, σχεδόν ανενόχλητες. Είναι γιατί έχουν αποθρασυνθεί και ως αποτέλεσμα τούτου παρακολουθούμε μια έξαρση της εγκληματικότητας. Έχουν αποθρασυνθεί και γι΄ αυτό και παρακολουθούμε να δρουν φανερά και σχεδόν δίπλα από αστυνομικούς σταθμούς.

ΕΧΟΥΜΕ φθάσει στα όριά μας. Δυστυχώς λόγω αυτής της έξαρσης της εγκληματικότητας επανέρχεται με πιο έντονο τρόπο η ανάγκη για δραστικά μέτρα. Πρέπει να ενισχυθεί, νομικά και επιχειρησιακά η Αστυνομία, ώστε να αντιμετωπίσει τον υπόκοσμο. Πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ φθάσαμε στο σημείο να γνωρίζουν οι διωκτικές Αρχές τις φατρίες του υπόκοσμου και σε αρκετές περιπτώσεις να μην μπορούν να αντιδράσουν. Δεν μπορούν να δράσουν. Για μια σειρά λόγους είναι δεμένα τα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι χρειάζονται όλα τα εφόδια για να λειτουργήσουν.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, έχει δώσει το στίγμα του από την πρώτη ημέρα, που ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τους παράνομους.

ΕΙΝΑΙ, όμως, προφανές πως τίθενται δυο ζητήματα, που είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχεια. Το πρώτο είναι να συνεχίσει μέχρι τέλους ο υπουργός. Το δεύτερο είναι, μέσα από μια συναίνεση, Κυβέρνησης και Βουλής, να δοθούν όλα τα μέσα στις διωκτικές Αρχές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διάφορες φατρίες του υπόκοσμου. Η Αστυνομία δηλώνει αρμοδίως ότι θέλει τα μέσα για να προχωρήσει και να είναι αποτελεσματική. Πρέπει να δοθούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

ΤΟ υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο υπουργός, η Αστυνομία, το κράτος θα πρέπει να συγκρουστούν με τον υπόκοσμο. Πρέπει να συγκρουστούν και να νικήσουν. Μπορούν. Γι’ αυτό και συλλογικά θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι διωκτικές Αρχές.

ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχει καμία αναστολή. Η σύγκρουση με τον υπόκοσμο είναι μονόδρομος. Οι πολίτες θα αισθανθούν ασφάλεια μόνο εάν το κράτος προχωρήσει και εξαρθρώσει τις διάφορες φατρίες. Το θέλουν τούτο οι πολίτες, οι οποίοι και πρέπει να βοηθήσουν ενημερώνοντας την Αστυνομία οποιαδήποτε παρανομία αντιληφθούν.