ΟΙ Ευρωπαίοι ηγέτες συνέρχονται σήµερα σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προκειµένου να εξετάσουν τρόπους αντίδρασης στις πολιτικές Τραµπ. Οι εξελίξεις διαµορφώνουν ένα τέτοιο σκηνικό ώστε για την Ε.Ε. είναι µονόδροµος µια απόφαση, µε την οποία θα σηκώνει εν πολλοίς το γάντι και θα αντιδρά στις αµερικανικές µεθοδεύσεις.

ΓΙΝΕΤΑΙ, ωστόσο, αντιληπτό ότι στους κόλπους της Ένωσης αναπτύσσεται ένας προβληµατισµός, σύµφωνα µε τον οποίο δεν θα πρέπει να γίνουν κινήσεις, που θα οδηγήσουν σε κλιµάκωση των σχέσεων Ε.Ε. – ΗΠΑ. Το ζήτηµα της Γροιλανδίας, καθώς και η επιβολή δασµών εκ µέρους του Αµερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ, διαµορφώνουν νέα δεδοµένα και µια πολιτική σύγκρουση είναι ορατή. Μια αποτρεπτική κίνηση δεν σηµαίνει πως θα οδηγηθούν σε ρήξη Ε.Ε. και Ηνωµένες Πολιτείες.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Προεδρία της Ε.Ε. καλείται να διαχειριστεί µια σοβαρή κρίση. Και δεν είναι ασφαλώς η µόνη σε µια περίοδο γεωπολιτικής κρίσης. Η κυπριακή Προεδρία καλείται να διαχειριστεί το ζήτηµα, δίνοντας έµφαση στην προσπάθεια διάνοιξης διαύλου επικοινωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ντόναλντ Τραµπ. Το ζητούµενο είναι να καταφέρει η Ε.Ε. το προφανές. Να καταλήξουν, δηλαδή, τα κράτη-µέλη σε µια κοινή θέση, µια κοινή στάση. Σηµειώνεται συναφώς ότι οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί οµοφωνία. Και, όπως διαφάνηκε από τις προκαταρκτικές συζητήσεις, που έγιναν στο επίπεδο των Μονίµων Αντιπροσώπων, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

ΕΙΜΑΣΤΕ της άποψης ότι δεν µπορεί η Ε.Ε. να µην καταλήξει σε µια οµόφωνη απόφαση, που θα συνιστά απάντηση στις πολιτικές Τραµπ. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε τούτο θα επιβεβαιώσει την αδυναµία της Ένωσης να διαµορφώσει µια ενιαία πολιτική στάση, που θα προστατεύει τα συµφέροντά της. Μια αποφασιστική στάση έναντι πολιτικών που απειλούν την κυριαρχία ενός κράτους-µέλους αλλά κα της ίδιας της Ένωσης.

ΣΗΜΕΡΑ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, οι 27 ηγέτες των κρατών-µελών, καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει να σταθούν εµπόδιο στον ετσιθελισµό και στις ακραίες συµπεριφορές του Αµερικανού Προέδρου.

ΕΙΝΑΙ ξεκάθαρο ότι δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές τέτοιες συµπεριφορές. Θα πρέπει συλλογικά, οµόφωνα, να δοθούν απαντήσεις. Με αποφασιστικότητα και όχι µόνο διακηρυκτικά, αλλά και στην πράξη. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα συνιστά ήττα για την Ευρώπη. Μια συλλογική ήττα, που θα την κυνηγά εφεξής. Ιδιαίτερα µέσα στις γεωπολιτικές συνθήκες, που διανύουµε, συνθήκες απόλυτης ρευστότητας.