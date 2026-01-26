ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν στις Φυλακές προ πολλού. Εδώ και πολλά χρόνια τα προβλήματα είναι πολλά και φαντάζουν άλυτα. Είναι πολλά και διαφορετικά τα προβλήματα, που υπάρχουν, τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Επιπροσθέτως το κτιριακό ενισχύει και τα άλλα ζητήματα, που συνθέτουν μια προβληματική λειτουργία.

Ο ΝΕΟΣ υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, από την πρώτη ημέρα του διορισμού του ασχολήθηκε με το θέμα των Φυλακών. Όχι μόνο επισκέφθηκε τέσσερις φορές το χώρο των Κεντρικών Φυλακών αλλά έδειξε πρόθεση, διάθεση και αποφασιστικότητα, να ασχοληθεί με τα προβλήματα και να δώσει λύσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε το στίγμα του. «Τρία πράγματα δε μου άρεσαν ποτέ. Το “θα δούμε”, το “έχω πρόβλημα που δε λύνεται” και το “εγκαταλείπω”. Αυτές τις φράσεις δε θα τις ακούσετε ποτέ από εμένα», είπε και παρουσίασε ένα πλάνο προς υλοποίηση. Από την αλλαγή του ονόματος από Κεντρικές Φυλακές σε Σωφρονιστικό Ίδρυμα, στην ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, την κατασκευή νέου κτιρίου, στα τηλέφωνα. Αυτές οι αλλαγές είναι μερικές που ανέφερε ότι δρομολογούνται.

ΥΠΑΡΚΤΟ είναι και το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατουμένων. Σύμφωνα με τηναναπληρώτρια διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Μαρία Σιαλή, αυτή τη στιγμή 1.140 άνθρωποι, υπόδικοι και κατάδικοι, διαβιούν στις κυπριακές φυλακές, εκ των οποίων οι 608 είναι αλλοδαποί (ποσοστό 53%). Ένας αριθμός, που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα λειτουργίας ενός ξεπερασμένου, γερασμένου κτιρίου.

ΚΑΤΑ την άποψη μας, ένα μεγάλο ζήτημα, το μεγαλύτερο είναι το γεγονός ότι κατάδικοι εξακολουθούν να έχουν διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο. Έχει δε αναφερθεί πως κάποιοι από τις φυλακές καθοδηγούν εγκληματικές ενέργειες και παράνομες ομάδες που δραστηριοποιούνται εκτός.

ΗΤΑΝ και παραμένει μείζον πρόβλημα. Ήταν και παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως. Προφανώς και υπάρχουν πληροφορίες για όσους από τους κρατούμενους εξακολουθούν να παρανομούν βρισκόμενοι στις φυλακές. Τούτο φαίνεται πως είναι γνωστό σε πολλούς, περιλαμβανομένων και των αρμοδίων.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ προφανώς λύσεις και μάλιστα δραστικές. Πρέπει, ωστόσο, να δρομολογηθούν. Εάν τούτο, συνεπώς, προχωρήσει θα λύσει πολλά προβλήματα. Θα ξηλώσει και εγκληματικές ομάδες, που δρουν στην παρανομία. Δραστηριότητες που αφορούν ναρκωτικά, ξέπλυμα χρήματος μέχρι και δολοφονίες.

ΘΑ αναμένουμε αποτελέσματα. Γιατί όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και μόνο.