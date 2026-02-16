ΤΑ προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές δεν είναι σημερινά. Και δεν είναι απλά. Γιατί εάν ήταν προφανώς και θα επιλύονταν. Μια παράμετρος, η οποία συχνά-πυκνά επανέρχεται στη δημόσια σφαίρα, είναι ο αριθμός των κρατουμένων που έχει αυξηθεί κατά πολύ. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, προκαλεί δυσλειτουργία στις πτέρυγες και εκ των πραγμάτων δημιουργούνται περιπλοκές.

ΜΕ βάση το ρεπορτάζ του «Φ», η καταμέτρηση κρατουμένων έδειξε να φθάνουν στους 1.164. Αριθμός που είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τα δεδομένα του συγκεκριμένου κτιρίου. Το μέγιστον που μπορεί να φιλοξενήσει το κτίριο των Κεντρικών Φυλακών είναι 650-720 άτομα. Συνεπώς, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως τόσοι πολλοί άνθρωποι στριμώχνονται στις σημερινές υποδομές. Σημειώνεται ότι ένας αριθμός κρατουμένων βρίσκονται σε αστυνομικούς σταθμούς, καθώς δεν υπάρχουν χώροι στις Κεντρικές Φυλακές.

Η ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ κρατουμένων, δέκα την εβδομάδα, είναι μια λύση, που υιοθετείται αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, καθώς κατάσταση έχει ξεφύγει. Κάποιοι κρατούμενοι, αλλοδαποί, απελαύνονται και τούτο γίνεται στο πλαίσιο της τακτικής της αποσυμφόρησης. Αυτά βοηθούν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ αριθμός, ο υπερπληθυσμός εν γένει, δημιουργεί κι άλλα προβλήματα. Η ανάμιξη των κρατουμένων είναι ένα ζήτημα, το οποίο αφορά το γεγονός ότι ανεξαρτήτως αδικημάτων που διέπραξαν, έρχονται σε επαφή. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

ΣΤΟΥΣ σχεδιασμούς είναι, όπως αναφέρθηκε, η δημιουργία νέου κτιριακού συγκροτήματος χωρητικότητας 1.200 ατόμων. Τούτο προφανώς είναι σωστό, αλλά η υλοποίηση του σχεδιασμού εκ των πραγμάτων θα καθυστερήσει και το πρόβλημα δεν μπορεί να περιμένει. Τα νέα κτίρια όπως έχει αναφερθεί θα είναι εκτός πόλεως και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Κι αυτό θα είναι καλό.

ΑΚΟΜΗ σημειώνεται πως θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές. Από την αλλαγή του ονόματος από Κεντρικές Φυλακές σε Σωφρονιστικό Ίδρυμα, στην ειδική εκπαίδευση του προσωπικού κ.ά. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό, που έχει συγκεκριμένη στόχευση. Να υπάρξουν οι αναγκαίες βελτιώσεις.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως εάν οι αλλαγές καθυστερήσουν θα διογκώνονται τα προβλήματα. Γι αυτό και θα πρέπει οι εξαγγελίες να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα. Δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση καθώς τούτο θα αυξάνει τα προβλήματα.

Ο ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ προφανώς και δημιουργεί και ζητήματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς. Γι΄ αυτό και θα πρέπει να γίνονται συνεχώς κινήσεις που θα συνδέονται με την υλοποίηση των ευρύτερων σχεδιασμών., που αφορούν το σωφρονιστικό ίδρυμα. Και θα πρέπει και η κοινωνία να διαπιστώνει τα όποια αποτελέσματα υπάρχουν.