Είτε μπέρδεψε ο κ. Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, τις διαρροές του Μαξίμου προς τα συστημικά ΜΜΕ, που «καρφώνουν» τη Λευκωσία ότι δήθεν ευθύνεται για την μη υλοποίηση του έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης, είτε παρασύρθηκε από το «νέο κλίμα» στα ελληνοτουρκικά. Ενθουσιάσθηκε και πίστεψε ότι ξεκίνησε «νέα εποχή» στα ελληνοτουρκικά, οπότε μέσα σ΄ αυτό το κλίμα, ξεπλένεται και η κατοχική Τουρκία .

Και αφού, λοιπόν, δεν φταίει, όπως αποφάνθηκε, η Τουρκία που δεν προχωρά το έργο, είπε να τα φορτώσει, στον κατά την άποψη πολλών, αδύναμο κρίκο, που θεωρείται η Λευκωσία. Άλλωστε αυτό ήταν για αρκετό καιρό το αφήγημα της Αθήνας, πλην όμως σταμάτησε κάποια στιγμή να λέγεται, επειδή συμφωνήθηκε από τις δυο κυβερνήσεις να γίνει νέα μελέτη βιωσιμότητας του έργου.

Αν και πρέπει να αναφερθεί, πως αυτό που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή στο «Μέγκα» Ελλάδος, ο κ. Θεοχάρης, είναι εκείνο που λένε, ακόμη και σήμερα, κάποιοι αξιωματούχοι, σε κλειστές ενημερώσεις στην Αθήνα. Ότι φταίει η Λευκωσία. Τούτο, όμως, που ανέφερε ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών είναι χειρότερο. Αθώωσε δημόσια την Άγκυρα, είπε ευθέως ότι δεν φταίει η κατοχική Τουρκία που δεν προχωρά το έργο. Το επανέλαβε κι όταν του ζήτησαν, στη διάρκεια της εκπομπής, διευκρινίσεις, τόσο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, όσο και οι δημοσιογράφοι.

Και τι θεωρείται αυτό που έγινε στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024 όταν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό (με πέντε πολεμικά σκάφη) σταμάτησε το ιταλικό σκάφος Ievoli Relume, που διενεργούσε έρευνες στο βυθό; Ήταν η Κύπρος, που παρεμπόδισε το ερευνητικό σκάφος; Όχι, ήταν η Τουρκία. Και πώς το αντιμετώπισε η Αθήνα; Ξεδοντιασμένα. Η ουσία: Οι έρευνες σταμάτησαν επειδή η Αθήνα φοβήθηκε την Τουρκία. Η Τουρκία -τότε- επέβαλε διά της ισχύος και χωρίς αντίδραση τις αξιώσεις της.

Η ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σωστή θέση. Στην πράξη, όμως, τι κάνει; Συζητά ή όχι με την Τουρκία για το ποιος θα δίνει την άδεια στα σκάφη της ιταλικής εταιρείας για τις έρευνες; Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι συζητούν οι υπουργοί Εξωτερικών, Ελλάδος και Τουρκίας, Γεώργιος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν επί τούτου.

Για να μην αφεθεί, ωστόσο, μετέωρη η κουβέντα του κ. Θεοχάρη, να υπενθυμίσουμε πως για μια περίοδο στην Αθήνα αναπτυσσόταν το αφήγημα πως η Κύπρος δεν πληρώνει τις δόσεις για το έργο. Ότι, περίπου, θέλει τζάμπα την ηλεκτρική διασύνδεση, την οποία να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος! Αυτές, όμως, είναι καφενόβιες θεωρήσεις. Γιατί ξεκαθαρίσθηκε από τη Λευκωσία και το αποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι το έμβασμα θα γίνει όταν διενεργηθεί η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Θεοχάρης… ξέχασε και την απόφαση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για νέα μελέτη βιωσιμότητας του έργου.

Η τοποθέτηση του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, στην οποία, εξ όσων έγινε αντιληπτό, αντέδρασε μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να αντιμετωπισθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πώς αντιμετωπίζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και πού βρίσκεται σε αυτή την εξίσωση η κατοχή της Κύπρου.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ελίτ στην Ελλάδα, πολιτική, οικονομική, που θεωρούν πως αν δεν υπήρχε το «βαρίδι» της Κύπρου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα… πετούσαν.

Λέγεται από κάποιους αυτό και αναπαράγεται από τα ΜΜΕ. Υποστηρίζουν τούτο, αγνοώντας προφανώς (ή σκοπίμως το αγνοούν) ότι στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, η Τουρκία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο επεκτατικό σχέδιο. Κι αυτό δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο. Το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης αντιμετωπίζεται από την κατοχική δύναμη στο πλαίσιο του ευρύτερου επεκτατικού σχεδιασμού της.

Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανένα έργο στρατηγικής σημασίας της Ελλάδος και της Κύπρου δεν μπορεί να είναι αιχμάλωτο των τουρκικών επιδιώξεων.