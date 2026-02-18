ΑΠΟ το 2022 που έγιναν οι καταγγελίες, για τα όσα διαδραματίζονταν στην Πάφο, τώρα διερευνώνται. Και τούτο έγινε ως αποτέλεσμα και των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων αλλά και της πίεσης της κοινωνίας.

ΤΟΣΑ χρόνια τι έκαναν οι αρμόδιοι; Δεν είχαν χρόνο να διερευνήσουν τις καταγγελίες; Ή επειδή οι υποθέσεις αφορούσαν αξιωματούχους της Πολιτείας μπήκαν στο ράφι;

ΤΟ τι γίνεται στην Πάφο και τα όσα καταλογίζονται στον εν αργία δήμαρχο της πόλης, θα μπορούσαν προφανώς να είχαν διερευνηθεί προ πολλού και να τελείωναν όλα. Δεν έγιναν τώρα οι καταγγελίες. Όμως δεν διερευνήθηκαν. Δεν μπήκαν στον κόπο να δρομολογήσουν μια διαδικασία διερεύνησης. Αν και είχαν τις καταγγελίες αυτές ενώπιόν τους.

ΟΦΕΙΛΟΥΝ όσοι είχαν ρόλο και έπρεπε να διαχειριστούν τις καταγγελίες να δώσουν απαντήσεις. Να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Διαφορετικά θα κυνηγά τους ίδιους η ευθύνη της μη διερεύνησης.

ΔΕΝ είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που διαπιστώνεται πως καταγγελίες μπαίνουν στο ράφι. Είτε δεν διερευνώνται ποτέ, είτε σημειώνεται καθυστέρηση (ενίοτε σκόπιμα, άλλες φορές λόγω αδυναμίας). Και τα δυο ενδεχόμενα συνιστούν ατόπημα και θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους.

ΣΕ ό,τι αφορά τα όσα καταγγέλλονται για τον Δήμο Πάφου προφανώς και πρόκειται για πολλές υποθέσεις. Και υπάρχουν και οι καταγγελίες κατά του δημάρχου προσωπικά. Και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει οι έρευνες να φθάσουν μέχρι τέλους.

ΕΙΝΑΙ τούτο καθήκον, που απορρέει από τους νόμους και τους κανονισμούς. Είναι και υποχρέωση του κράτους, των αρμοδίων, προς τους πολίτες, την κοινωνία, που απαιτούν όπως στο πλαίσιο της ισονομίας, θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Δεν υπάρχουν προφανώς πολίτες δυο ταχυτήτων, δυο κατηγοριών. Αλλά αυτό -δυστυχώς- πρέπει συνεχώς να επιβεβαιώνεται.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ αισθάνεται, το διαπιστώνει, ότι κάποιοι δεν λειτουργούν σωστά. Και μάλιστα σκόπιμα δεν διερευνούν καταγγελίες όταν αυτές αφορούν αξιωματούχους. Τώρα, όμως, ανεξαρτήτως εάν οι αρμόδιοι αναγκάσθηκαν ή όχι, οι έρευνες ξεκίνησαν και θέλουμε/ απαιτούμε, να φθάσουν μέχρι τέλους. Και να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον και όπου υπάρχουν. Να αποδοθούν όμως και ευθύνες και σε όσους δεν διερεύνησαν ως έπρεπε τις καταγγελίες.

ΚΑΙ κάτι ακόμη: Οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να καταγγέλλουν ό,τι παράνομο, όποια παρατυπία, διαπιστώσουν. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι στην περίπτωση της Πάφου εκείνος που είχε προβεί σε καταγγελία απολύθηκε!