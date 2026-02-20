Τους αναιδείς και τους εξυπνάκηδες δεν τους αντέχω με τίποτα. Έχω δε την εντύπωση ότι συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Δεν υπάρχει αξίωμα που να μην κατέχουν κι ας είναι «μαϊμού»!

Το χειρότερο είναι ότι τους πετυχαίνεις παντού. Σε καφετέριες, σε τηλεοπτικά παράθυρα, σε όλα τα σόσιαλ μίντια, στα ραδιόφωνα αγορεύουν σαν να ’ναι δικηγόροι, εισαγγελείς. Ειδήμονες επί παντός του επιστητού.

Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πολλοί από εμάς είμαστε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους, Αλλά σίγουρα δεν είμαστε τζιτζιφιόγκοι.

Σερφάρισα πολύ. Έβαλα και τα δικά μου «απωθημένα». Και κατέληξα σε αυτόν τον ορισμό: Τζιτζιφιόγκος!

Κατ’ αρχάς, μιλάμε για αρσενικό. Τζιτζιφιόγκα δεν υπάρχει.

Η λέξη παραπέμπει σε μειωτικό χαρακτηρισμό ενός άνδρα, συνήθως νεαρής ηλικίας, που ντύνεται και συμπεριφέρεται σαν ζεν πρεμιέ και παριστάνει τον γόη.

Με τα χρόνια, έχω εκπαιδευτεί να τους «τσιμπάω» από χιλιόμετρα μακριά. Είναι κραυγαλέες περιπτώσεις. Κάνουν «μπαμ» από μακριά.

Πώς μου ήρθε ξαφνικά αυτή η «φλασιά», θα πει κάποιος;

Έβλεπα ειδήσεις. Και πέφτω επάνω στον Τζ.Ντ. Βανς. Τον αντιπρόεδρο του Τραμπ. Ωραιοπαθής, και λίγος.

Εκείνο που του λείπει, όμως, για να πάρει τον τίτλο, είναι η τσαχπινιά. Αυτήν την είχε, ας πούμε, ο μέγας Κώστας Χατζηχρίστος ως μπακαλόγατος στην εκπληκτική ταινία «Της Κακομοίρας». Το πηγαίο χιούμορ δεν υπάρχει στον τζιτζιφιόγκο.

Η λέξη, όπως διαβάζω, προέρχεται από το «τζίτζι» της αργκό και τον φιόγκο. Το τζίτζι δεν είναι τίποτε άλλο από το τουρκικό cici, που μεταφράζεται «ωραίος».

Έχουμε πάρει πολλά από τους Τούρκους. Τετρακόσια χρόνια μας πατούσαν στο σβέρκο…



Τέλος, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, 81, είναι διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου και λεξικογράφος, ορίζει τον τζιτζιφιόγκο ως «άνδρα που προσέχει υπερβολικά την εμφάνισή του, με επιτηδευμένο ντύσιμο και παρουσιαστικό».

Επίσης, αναφέρει τα συνώνυμα λιμοκοντόρος, κομψευόμενος.



Στο λεξικό Τεγόπουλου – Φυτράκη σημειώνεται άλλο ένα συνώνυμο, το «φλώρος».



Χαρακτηριστικές φράσεις:

-Ποιος είναι αυτός ο τζιτζιφιόγκος;

-Αδειασέ μας τη γωνιά, ρε τζιτζιφιόγκο!

-Κόψε λάσπη, ρε τζιτζιφιόγκο!..

Θα πείτε: Πώς σου ήρθε να κάνεις πρόσωπο στη στήλη σου έναν τέτοιο τύπο;

Να σας πω: Είχα την ανάγκη να ξεχωρίσω έναν τύπο που, με όλα τα στραβά του, να έχει και μια κωμική διάσταση.

Τώρα, ξέρω πού πάει το μυαλό σας, αλλά κάνετε λάθος. Ο «εν λόγω» δικός μας, δεν εμπίπτει σε αυτό το κάδρο. Αλλά σε εκείνο του «τυχοδιώκτη», που, μάλιστα, το παίζει και «θεούλης».

Πάμε τώρα στα βαριά και ανθυγιεινά. Όπου ξεχωρίζω ως Persona Non Grata, τον καθαιρεθέντα πρίγκηπα Μαουντμπάτεν Ουίντσορ της Αγγλίας, Άντρου. Που συνελήφθη ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά προσώπου με δημόσιο αξίωμα» στα 66α γενέθλιά του.

Η είδηση ​​έρχεται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση (πόσο μου αρέσουν αυτές οι ρουαγιάλ ονομασίες!), ότι εξετάζει καταγγελία σχετικά με τη φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού από τον πρώην πρίγκιπα για τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται σθεναρά και κατηγορηματικά «οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν», όπως αναφέρεται στον φιλοβασιλικό Τύπο της Αγγλίας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, έμαθε εκ των υστέρων την σύλληψη του ασώτου αδερφού του.