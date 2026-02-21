Ποιος προικισμένος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό; Στην οικονομία που πετά και αναβαθμίζεται και περηφανεύεται η κυβέρνηση, σχεδιάζουν συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να ενισχύσουν τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και καλά θα κάνουν.

Σχεδιάζουν, λέει, όπως η ανώτατη βασική σύνταξη που κυμαίνεται σήμερα στα 520-530 ευρώ θα φτάσει στα 764 ευρώ. Πού θα βρουν τα χρήματα; Με τη μεταρρύθμιση θα προκύψουν και μειώσεις σε συντάξεις. Μάλιστα, μειώσεις! Όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από €1.700 θα έχουν μείωση. Αυτοί δηλαδή θα επιχορηγήσουν την αύξηση, που θα πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Δηλαδή, συνταξιούχοι θα επιδοτούν άλλους συνταξιούχους. Και όχι η εύρωστη οικονομία.

Μα, δεν είναι σπουδαία ιδέα; Είναι η λεγόμενη ανακατανομή του πλούτου με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τους «έχοντες και κατέχοντες» (της κομμουνιστικής θεωρίας) στα χαμηλότερα στρώματα ώστε να μειωθεί η οικονομική ανισότητα. Δηλαδή, όποιος εργάστηκε 30 – 40 χρόνια και πλήρωνε τις εισφορές του στο Ταμείο και στα γεράματα παίρνει σύνταξη πάνω από €1.700 θεωρείται από αυτούς τους εγκέφαλος, πλούσιος και άδικος (ίσως και άτιμος!) απέναντι σε όσους παίρνουν πιο χαμηλές συντάξεις. Και αντί να ανεβούν οι χαμηλές συντάξεις ώστε να πλησιάσουν κάπως στο όριο φτώχειας, θα μειωθούν οι συντάξεις των πάμπλουτων συνταξιούχων για να μειωθεί η ψαλίδα της ανισότητας και να πλησιάσουν κι αυτοί στο όριο φτώχειας.

Πώς και δεν το σκέφτηκαν άλλοι πριν από αυτά τα σαΐνια; Αλλά γιατί να μείνουν μόνο σε αυτό; Να δουν κιόλας αν αυτοί με τις παχυλές συντάξεις, έχουν και δυο χωράφια να τους παίρνουν το ένα να το δίνουν σε άλλους που δεν έχουν. Διότι, κύριε, το πρόβλημα των ανισοτήτων στην Κύπρο δεν είναι υπερβολικός πλούτος των ολίγων. Ούτε οι αξιωματούχοι των πολλαπλών συντάξεων. Ούτε οι τεράστιες διαφορές σε μισθούς και συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι οι υπερβολικές συντάξεις των €1.700.

Κύριε Πρόεδρε, σοβαρολογείτε όταν μιλάτε για εύρωστη οικονομία που έχει τις δυνατότητες για κοινωνική πολιτική; Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική; Να βάλετε χέρι στο ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο των συντάξεων για να επιδοτήσετε αυτούς που ούτως ή άλλως οφείλει το κράτος να επιδοτήσει;

>>>>>>>>>>>

Πότε τελειώνει κ. Βαφεάδη;

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Αλέξης Βαφεάδης, επιθεώρησε τα έργα στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου. Είναι ο πολυσυζητημένος δρόμος της Σολιάς, που θα γινόταν πριν καμιά εικοσαριά χρόνια. «Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι προχωρά, και προχωρά στον χρόνο του», δήλωνε. Ο χρόνος του ήταν να παραδοθεί Οκτώβριο του 2025. Όμως μεσολάβησε μια ολιγοήμερη απεργία στη βιομηχανία σκυροδέματος και φόρτωσαν σε αυτήν όλες τις καθυστερήσεις σε όλα τα έργα. Έτσι έγινε μια νέα δήλωση του υπουργού των Έργων ότι ο δρόμος θα έχει λίγη καθυστέρηση και θα παραδοθεί Φεβρουάριο του 2026. Όμως, τελειώνει και ο Φεβρουάριος κι έχει ακόμα δουλειά να γίνει μέχρι την παράδοση. Πρόσφατα διαβάζαμε δημοσίευμα που έλεγαν ότι ο δρόμος θα παραδοθεί τέλος Απριλίου. Αν ισχύει σημαίνει καθυστέρηση εφτά μηνών σε ένα έργο, που αγγίζει τα €90 εκατομμύρια. Λόγω της εμπειρίας από τα έργα και τις καθυστερήσεις, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι του κράτους να ενημερώσουν τον λαό, πότε ακριβώς θα παραδοθεί ο δρόμος και ποια μέτρα ελήφθησαν για την καθυστέρηση (υπάρχουν πρόστιμα;) ώστε να μην φτάσουμε και σε αυτό στο δεν πάει άλλο και να μείνει κι αυτό στη μέση.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Άλλη πατέντα κι αυτή!

Από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων μαθαίνουμε ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα επιβάλλονται σε εργολάβους ως προϋπόθεση σε πολεοδομικές άδειες που χορηγούνται κατά παρέκκλιση. Και κατά κανόνα «τα αντισταθμιστικά μέτρα αποσκοπούν στην απάμβλυνση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσει κάποια ανάπτυξη στην περιβάλλουσα περιοχή ή στο τοπικό περιβάλλον και διαλαμβάνουν έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, αυξημένους ανοικτούς δημόσιους χώρους πρασίνου, παροχή κοινοτικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών, κ.ο.κ.». Στην Πάφο επί Φαίδωνος εφαρμόστηκε πρωτότυπη πατέντα. Ο εργολάβος έδινε λεφτά για «αντισταθμιστικά μέτρα» σε άλλον, συγκεκριμένο εργολάβο, που του υποδείκνυε το δημαρχείο, ο οποίος θα εκτελούσε άλλα έργα του δήμου υποτίθεται (το υποτίθεται, επειδή αυτά τα έργα δεν ήταν συγκεκριμένα ενώ ο εργολάβος ήταν!). Τώρα, τρέχει ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος να κάνει έρευνες να βρει πού κατέληγαν αυτά τα χρήματα. Άντε να βρεις άκρη με τέτοιες πατέντες. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας!