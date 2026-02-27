ΕΧΟΥΜΕ αναφερθεί στις αδυναμίες της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, με αφορμή τον αφθώδη πυρετό. Αδυναμίες που φάνηκαν εκ του αποτελέσματος. Το έχουμε επισημάνει χωρίς να μηδενίσουμε την εργασία κανενός, Και προπαντός να μην μηδενίσουμε όλα όσα τώρα γίνονται. Προφανώς και δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και κάποιοι αρμόδιοι έχουν κριθεί. Αλλά είμαστε πλέον στην επόμενη ημέρα.

ΚΑΙ στην επόμενη ημέρα περιλαμβάνονται έλεγχοι, εμβόλια, μέτρα αποτρεπτικά στην εξάπλωση του ιού. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθούμε και στη συζήτηση που έγινε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας. Σεβόμαστε τα όσα αναφέρθηκαν από επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί την αγωνία τους. Κινδυνεύει ο βιός τους, οι κόποι μιας ζωής και είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις τους.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε κάποιους βουλευτές, που με υπερβάλλοντας ζήλο έκαναν αναφορές σε ζητήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε τέτοιες συζητήσεις και τοποθετήσεις. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η επανάληψη δεν σημαίνει ότι «νομιμοποιεί» τις αφιλτράριστες τοποθετήσεις, κυρίως όταν γίνονται από βουλευτές.

ΑΚΟΥΣΑΜΕ διάφορα που θα μπορούσαν να ελεγχθούν για την εγκυρότητα τους. Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες ώστε να επιβεβαιωθούν κάποιες αναφορές, αλλά για να γίνει σωστή και επαρκή έρευνα. Δυστυχώς, κάποιοι δεν το έπραξαν.

ΜΠΟΡΕΙ κανείς να υποστηρίξει ότι όλα αυτά γίνονται ενόψει του γεγονός ότι τον Μάιο θα διεξαχθούν εκλογές. Άλλωστε, στη χώρα μας έχουμε συνεχώς εκλογές. Συνεπώς καμία δικαιολογία δεν υπάρχει.

ΓΙ’ αυτό θα έπρεπε να ενημερωθούν τι είναι ο αφθώδης πυρετός και πώς αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν και συνεργάτες και υπηρεσίες στο κοινοβούλιο για να τους βοηθήσουν.

ΘΑ έπρεπε να υπάρξει προληπτικός εμβολιασμός ή όχι; Και τι σημαίνει προληπτικός εμβολιασμός σε μια χώρα, που θεωρείται ότι έχει ελεύθερο καθεστώς από αφθώδη πυρετό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις από μια τέτοια επιλογή; Αυτά μπορούν να τα απαντήσουν μόνο ειδικοί.

ΚΑΙ κάτι άλλο: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής θα έπρεπε να είναι παρούσα η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. Δεν παρέστη. Ήταν εκεί οι υπηρεσιακοί. Οι υπηρεσιακοί θα έπρεπε να πλαισιώνουν την υπουργό και να εξηγήσουν τους δικούς του χειρισμούς, ως ειδικοί. Την πολιτική ευθύνη και διαχείριση την έχει ο εκάστοτε υπουργός. Γι’ αυτό και θεωρούμε πως θα έπρεπε να ήταν παρούσα.