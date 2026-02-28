Τους ήρθε αίφνης στο μυαλό τους δημάρχους της Λευκωσίας, νόμιμους και παράνομους, να προτείνουν να ανοίξει ένα οδόφραγμα στο Καϊμακλί. Πώς τους ήρθε άγνωστο.

Πρώτα ο Χαράλαμπος Προύντζος τηλεφώνησε στον διαπραγματευτή και του το είπε, μετά βγήκε και ο Μεχμέτ Χαρμαντζί και χαιρέτισε την εισήγηση και μετά βγήκαν και οι διάφοροι τζιτζιφιόγκοι, που μόλις ακούσουν οδόφραγμα παθαίνουν μια συγκίνηση, και τα έβαλαν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που δεν υποδέχτηκε την ιδέα στρώνοντας δάφνες και ελιόκλαδα στη νεκρή ζώνη.

Το πρόβλημα δηλαδή είναι σε ποιον δρόμο θα ανοίξει το οδόφραγμα για τα αυτοκίνητα; Αν ήταν έτσι, όμως, να σκεφτεί ο καθένας έναν δρόμο και να γίνει πλειοδοσία να διαλέξουμε τον καλύτερο. Γιατί στο Καϊμακλί και όχι στην Πύλη Αμμοχώστου εκεί δίπλα από τον Ορφέα; Γιατί εκεί και όχι στο Γέρι; Γιατί όχι στην παλιά Λευκωσία να ενωθεί ξανά η Ερμού να αποκτήσει και ζωντάνια η περιοχή; Γιατί όχι από το ΣΟΠΑΖ ευθεία να πηγαίνουμε και στο Βαρώσι εύκολα, όπως πηγαίναμε πριν τον Αττίλα;

Όπως εξήγησε ο κ. Προύντζος στο ΚΥΠΕ, επειδή για το άνοιγμα οδοφράγματος στη Μια Μηλιά φαίνεται να υπάρχουν «κωλύματα και δυσκολίες», τέθηκε στο τραπέζι εισήγηση για δίοδο στην Αγίου Ιλαρίωνος στο Καϊμακλί, για διέλευση οχημάτων. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι ότι υπάρχουν κωλύματα και δυσκολίες για το οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς. Άλλωστε, είναι η πιο εύκολη λύση για διέλευση οχημάτων. Το μόνο που εμποδίζει είναι η τουρκική αδιαλλαξία.

Ενώ ομολογούν οι Τούρκοι ότι θέλουν να ανοίξει η Μια Μηλιά για να εξυπηρετούνται πρωτίστως τα φορτηγά και το εμπόριο, δεν συζητούν καν στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, που οι ίδιοι θέτουν, να ανοίξει κι ένα οδόφραγμα που θα εξυπηρετεί τους Ελληνοκύπριους εγκλωβισμένους της Αθηένου ή της Τηλλυρίας. Κι ενώ επί τούτου ο Πρόεδρος και ο διαπραγματευτής βρίσκονται σε διαπραγμάτευση -έκαναν και συγκεκριμένες προτάσεις, κι ενώ στην τελευταία πενταμερή (Μάρτιο του 25) ο ίδιος ο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε το άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης), κι ενώ στα κατεχόμενα ανέλαβε νέος διαλλακτικός ηγέτης στη θέση του αδιάλλακτου- στις ελεύθερες περιοχές συνεχίζουν να ανεβάζουν θέατρο σκιών. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η διαφωνία που υπάρχει είναι ουσίας, δεν είναι ζήτημα πρακτικής εφαρμογής.

Τι σημαίνει η πρόταση του δημάρχου Λευκωσίας, που χαιρέτισε και ο Χαρμαντζί; Σημαίνει ότι ψάχνουμε τρόπο να ικανοποιηθεί η τουρκική απαίτηση μέσω άλλης οδού (κυριολεκτικά). Γιατί; Αντί να ανοίξει η Μια Μηλιά να ανοίξει η οδός Αγίου Ιλαρίωνος. Για να μην φανεί ότι υποχωρεί ο Πρόεδρος; Μα όταν η άλλη πλευρά είναι προκλητικά αδιάλλακτη, όταν αρνείται να συζητήσει τη διευκόλυνση των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται πάνω από μισό αιώνα, από πού ως πού να έρχονται προτάσεις που τίποτε άλλο δεν κάνουν παρά την τροφοδότηση της τουρκικής αδιαλλαξίας. Και ιδίως την ανορθόδοξη παρέμβαση σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση της πλευράς μας.

Όσο κι αν δεν είναι κατανοητό από όλους, το γεγονός είναι ότι υπάρχουν δυο πλευρές σε αυτή την ιστορία, η δική τους και η δική μας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαλέγει πλευρά. Αλλά, όσοι διαλέγουν την άλλη πλευρά, δήθεν για το καλό του τόπου, ας μην μας κάνουν και επίδειξη ευλυγισίας. Ξέρουμε πόσο ευλύγιστοι είναι.

Απάντησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας την πρόταση Προύντζου, ότι το ζητούμενο είναι να ανοίξουν οδοφράγματα, «τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», και διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος είναι «έτοιμος και για τα τέσσερα οδοφράγματα που συμφωνήσαμε στη διευρυμένη διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα». Ξεκίνησε αμέσως η γνωστή χορωδία – παρωδία τις επιθέσεις. Ότι τα λέει αυτά επειδή είναι διχοτομιστής. Ενώ αν ανοίξει η Ιλαρίωνος στο Καϊμακλί θα έρθει από εκεί η επανένωση. Βρε, τους καημένους!