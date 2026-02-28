Τρέχει ο χρόνος σαν άλλο τρένο στις ράγες, και ήδη πέρασαν 3 χρόνια από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι χάθηκαν σε μια στιγμή.

28 Φεβρουαρίου 2023, η Ελλάδα σκεπάζεται από στάχτες και θρήνο. Γονείς αναζητούν τα παιδιά τους στα συντρίμμια, με την ελπίδα να τους βρουν ζωντανούς. Πολλές οικογένειες δεν έχουν να θάψουν τίποτα. Ούτε ίχνος δεν έμεινε μέσα στα σίδερα.

Οι εικόνες από τη μοιραία νύχτα, όπου συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες, κόβουν την ανάσα. Μια εκτυφλωτική έκρηξη γεμίζει τη νύχτα με φως και στον ουρανό σκαρφαλώνει ένα μανιτάρι φωτιάς. Πολλά τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη. Πολλές και οι υποψίες ότι κάτι προσπάθησαν να θάψουν ανεπιστρεπτί, επιστρατεύοντας λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, μπουλντόζες για να μετακινήσουν τεκμήρια και να μπαζώσουν την αλήθεια.

Ειπώθηκαν φρικτές ιστορίες. Στους τάφους οι οικογένειες έθαβαν χέρια άσχετων ανθρώπων μαζί με τα αρτιμελή σώματα των αγαπημένων τους. Καμία απάντηση για το τι επικράτησε. Καμία τοξικολογική εξέταση και εκταφή σορού, παρά τα αιτήματα, ακόμη και τη απεργία πείνας 23 ημερών από πατέρα.

Όλον αυτόν τον καιρό, καμία ευθύνη δεν αποδόθηκε για τους υπόλογους, τους προϊσταμένους και τους αρμόδιους της τραγωδίας.

Μόλις τρεις μέρες πριν από την επέτειο των 3 χρόνων από τη σύγκρουση των τρένων, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου (railway.gov.gr), το οποίο προσφέρει εικόνα των σιδηρόδρομων σε πραγματικό χρόνο. Ένα σύστημα που όφειλε να έχει η Ελλάδα -εκείνο της τηλεδιοίκησης- μέσω του οποίου ίσως θα γλύτωναν οι 57.

Με περίσσιο θράσος και αυθάδεια, όπως τους χαρακτηρίζει όλο αυτό το διάστημα, οι πολιτικοί της Ελλάδας κρύβονται πίσω από προφάσεις, δικαιολογίες και ασυλία.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απάντησε πως «σήμερα τα τρένα είναι πιο ασφαλή από ότι στα Τέμπη». Το 2019 στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, είπε, «είχαμε μόλις 1% σύστημα τηλεδιοίκησης, μόλις 5 χιλιόμετρα από τα 500 στα οποία θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο. Σήμερα έχουμε 80% και το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα εξάμηνο, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, σύστημα που δεν υπήρχε στην περίφημη πλέον σύμβαση 717. Άρα όλες αυτές οι δικλίδες μαζί με το railway.gov.gr προσθέτουν ασφάλεια στον σιδηρόδρομο».

Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τον όλεθρο για να καταστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου ασφαλές το σιδηροδρομικό δίκτυο (ακόμη ΟΧΙ ολόκληρο!) … ενώ σκάει μια νέα βόμβα για τα απαρχαιωμένα συστήματα και τον κίνδυνο στην εναέρια κυκλοφορία.

Υ.Γ.: Η χρονική συγκυρία, πάντως, για το railway.gov.gr δεν φαίνεται τυχαία, αφού έως και τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται να παραπεμφθούν στο ακροατήριο οι 35 κατηγορούμενοι.