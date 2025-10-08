Τερματίζει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, καθώς, όπως έγινε γνωστό, όλα τα αιτήματά του έγιναν δεκτά. Ο ίδιος ζητούσε την εκταφή του γιου του Ντένις και τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ρούτσι ευχαρίστησε όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν, καθώς και τους γιατρούς που τον φρόντισαν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Τόνισε ωστόσο πως ο αγώνας δεν σταματά εδώ και θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Παράλληλα, κάλεσε σε συγκέντρωση την Τετάρτη στην πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχισης της προσπάθειας.

Η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη μέρα «νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι», σημειώνοντας ότι «ένας άνθρωπος με το δίκιο με το μέρος του μπορεί να κερδίσει ακόμη και τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε υπογραμμίσει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στις τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις, επισημαίνοντας ότι οι 23 ημέρες απεργίας πείνας ήταν γεμάτες πόνο και κόπωση, αλλά και ελπίδα χάρη στη στήριξη του κόσμου.

protothema.gr