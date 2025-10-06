Δυνατότητα να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους έχουν πλέον οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με επίσημη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, που έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (6/10).

Όπως μεταδίδει το larissanet, η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την επανεξέταση της δικογραφίας που αφορούσε τους ιατροδικαστές των Τεμπών, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο το καλοκαίρι του 2024, μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτά και τα αιτήματα εκταφής τριών ακόμη οικογενειών: της Μαρίας Καρυστιανού, της οικογένειας Ασλανίδη και της οικογένειας Κωνσταντινίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, περιοριζόμενη τότε στη διενέργεια εξέτασης DNA. Με τη νέα παραγγελία, η συγκεκριμένη προκαταρκτική διαδικασία συγχωνεύεται και πλέον το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του θα προχωρήσει κανονικά.

Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για την τραγωδία στα Τέμπη, ούτε την επικείμενη δίκη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά.

