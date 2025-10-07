Το μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έως ότου λάβει επίσημη διαβεβαίωση πως τα αιτήματά του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του θα γίνουν αποδεκτά, έστειλε με νέα δήλωσή του το απόγευμα της Τρίτης (7/10) από το Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ, στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ρούτσι πρόσθεσε πως «δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις».

Ο ίδιος ζητά «να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις, να υπάρχει δικός μας σύμβουλος και γενικά να γίνουν όλα τα απαραίτητα».

Ο ίδιος περιέγραψε πως αυτές τις στιγμές τις βιώνει με πολύ πόνο και κούραση. Δήλωσε όμως ότι έχει υπομονή. Η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω, με κάνει να ελπίζω και μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».

«Έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν έχουμε κάνει κηδεία στα παιδιά μας»

Από την πλευρά του ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη, ο οποίος ήταν βοηθός ελεγκτή στην επιβατική αμαξοστοιχία τονίζει πως «έχουν περάσει 2,5 χρόνια και κηδεία στα παιδιά μας ακόμη δεν έχουμε κάνει».

«Αν δεν δικαιωθούν, δεν μπορούμε να τα θρηνήσουμε ούτε να τα πενθήσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και κατ’ επέκταση όλων» σημειώνει και ζητά επίσης «επανάληψη των εξετάσεων DNA», με τον ίδιο να καταγγέλλει «προχειρότητες», να γίνουν τοξικολογικές και μοριακές- βιοχημικές εξετάσεις «για να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια».

Δηλώνει επίσης ότι θα καταθέσει και ο ίδιος αίτημα εκταφής της σορού του παιδιού του. «Εγώ θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου και να ηρεμήσει η ψυχούλα του» συμπληρώνει.

«Ο Πάνος Ρούτσι κάνει έναν δίκαιο, ηθικό και νόμιμο αγώνα και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για όλη την κοινωνία» τονίζει σε δηλώσεις του ο Βαγγέλης Κιτσώνης, μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, μέχρι να ικανοποιήσει άμεσα όλα τα αιτήματά του η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τους αγώνες για το ζήτημα των Τεμπών και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια» ξεκαθαρίζει ο ίδιος. Κάνει λόγο για συγκάλυψη και καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνες.

cnn.gr