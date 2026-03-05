Συνεχίζοντας τη χθεσινή αναφορά μου στη στήλη για τους Ιρανούς αντικαθεστωτικούς που τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια ζουν στην Κύπρο ως πολιτικοί πρόσφυγες, δεν μπορώ να μη σας υπενθυμίσω εκείνη την «περίεργη» επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νησί τον Νοέμβρη 2014 ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, δρ Μοστάφα Πουρμοχαμαντί (Mostafa Pourmohamadi) και την ακόμα πιο περίεργη και αμφιλεγόμενη διπλή συμφωνία για «έκδοση φυγόδικων και μεταφορά καταδίκων» που υπέγραψε στη Λευκωσία με τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο γνωστός υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μιχάλης Παρασκευάς, από τον οποίο είχα ζητήσει τότε να τοποθετηθεί δημόσια, χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» εκείνη τη συμφωνία. Σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς, η κυβέρνησή μας ανοίγει την πίσω πόρτα για την έκδοση αντιφρονούντων Ιρανών που κατέφυγαν στο νησί ως πολιτικοί πρόσφυγες και κινδυνεύει η ζωή τους».

Είχα παρευρεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης εκείνη την ημέρα για τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση και είχα με τον αγέλαστο και συνοφρυωμένο δρα Πουρμοχαμαντί που ήταν από τους στυλοβάτες της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, τον ακόλουθο διάλογο:

– Υπάρχουν στην Κύπρο Ιρανοί οι οποίοι διαφωνούν με την κυβέρνηση του Ιράν σε πολιτικό επίπεδο – πολιτικοί διαφωνούντες οι οποίοι ζητούν πολιτικό άσυλο στην Κύπρο. Θα εκδίδονται στο Ιράν αυτοί οι άνθρωποι;

Δρ Μοστάφα Πουρμοχαμαντί: «Ναι ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιρανοί στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, διαφωνούντες με την κυβέρνηση του Ιράν, αλλά αν δεν έχουν υποθέσεις στα δικαστήριά μας στο Ιράν, μπορούν να έρθουν πίσω στη χώρα μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Πριν από 35 χρόνια είχαμε πρόβλημα με τους τρομοκράτες και περίπου 17.000 άτομα σκοτώθηκαν στο Ιράν από δράση τρομοκρατών. Αυτά τα άτομα ζητούν πολιτικό άσυλο σε άλλες χώρες. Αυτοί που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν σχέση με τρομοκρατικές ενέργειες, μπορούν να έρθουν πίσω στο Ιράν».

– Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν οι ίδιοι να πάνε πίσω στο Ιράν…

Δρ Μοστάφα Πουρμοχαμαντί: «Αν δεν θέλουν… δεν μπορούμε να πούμε εμείς, πού να ζει και πού να πάει κάποιος».

Απερίφραστα, λοιπόν, ο Ιρανός ανώτερος ισλαμιστής κληρικός που το 1988 στη διάρκεια της θητείας του ως αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών φέρεται να εμπλέκεται στη σφαγή Ιρανών κρατουμένων με βάση εντολές του Αγιατολλάχ Χομεϊνί, χαρακτήρισε «τρομοκράτες» Ιρανούς αιτητές ασύλου στο εξωτερικό… Και παρά τις διαβεβαιώσεις του κυπριακού υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και αφορούν την έκδοση διέπονται από το διεθνές δίκαιο», η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα, υπέγραψε μια διπλή συμφωνία που δεν έχει σχέση ούτε με τη δημοκρατία ούτε με τις ευρωπαϊκές αξίες.