Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ παρουσία στην Κύπρο, με την αποστολή των δυο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16, που αποφασίσθηκε για αποτρεπτικούς λόγους, έχει και μια άλλη διάσταση, πέραν από την έμπρακτη στήριξη αποτροπής. Κι αυτή η διάσταση αφορά το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη σύντομη επίσκεψή του στην Κύπρο, την περασμένη Τρίτη.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΑΜ σημείωσε πως «η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευθεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες». Η αναφορά ότι ο στόχος είναι «η προστασία των νομίμων κατοίκων», στέλνει σημαντικό μήνυμα που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και το Κυπριακό. Μήνυμα προς τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σύνολό τους.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αποστολή της φρεγάτας «Κίμων», έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Πρόκειται, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, για την πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη! Και έχει σταλεί στην Κύπρο.

ΘΑ πρέπει περαιτέρω να αναφερθούμε και στις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Έστειλε το μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον». Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλοντας να στείλει μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες ανέφερε πως «η προσοχή μας είναι στην Κύπρο που είναι πολύ πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη από ό,τι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

ΕΙΝΑΙ σημαντική η ελλαδική παρουσία όσο και τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε πολιτικό επίπεδο. Στην περίοδο που διανύουμε, σημαντική, πολύτιμη, είναι και η στήριξη που παρέχουν κι άλλες χώρες. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία σπεύδουν να βοηθήσουν.

ΑΚΟΜΗ σημειώνουμε πως ευρωπαϊκές χώρες, καλούν στο υπουργείο Εξωτερικών τους, πρεσβευτές του Ιράν στους οποίους εκφράζουν τη δυσφορία τους για το χτύπημα κατά των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Με τέτοιες ενέργειες, όπως σημειώνεται, στοχοποιείται και η Κύπρος, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, που μαίνεται στην περιοχή.