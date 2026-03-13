Οι επαφές με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βερχέλι για τις -σχεδόν αναιδείς- αξιώσεις κομμάτων, κτηνοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων να τύχει προνομιακής μεταχείρισης η Κύπρος, ώστε ούτε θανατώσεις ζώων σε μολυσμένα υποστατικά να κάνει, αλλά ούτε και συνέπειες στις εξαγωγές γαλακτοκομικών της προϊόντων να έχει, όπως ισχύει για τις άλλες χώρες της ΕΕ, δεν θα ήταν οι μόνες σκοτούρες σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα νωρίς το πρωί σύσκεψη στο Προεδρικό, υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για την επάρκεια ηλεκτρισμού. Ένα τεράστιας σημασίας θέμα, που είναι τόσο σοβαρό και περίπλοκο, που χωρίς υπερβολή απειλεί την οικονομία του τόπου και την ομαλή διαβίωση κατοίκων και επισκεπτών για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Με την έννοια ότι είναι πλέον αρκετά δύσκολο -και πολύ δαπανηρό- να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις για επαρκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο καλοκαίρι 2026 – καλοκαίρι 2030, τουλάχιστο.

Πληροφορίες του «Φ» χθες βράδυ ανέφεραν πως η σύσκεψη αναβλήθηκε. Μάλλον λόγω βαρυφορτωμένου προγράμματος του Προέδρου. Κατανοητό. Αλλά πρέπει η σύσκεψη το ταχύτερο να επανακαθοριστεί. Γνώμη της στήλης είναι πως θα έπρεπε προ καιρού ο Πρόεδρος να κτυπήσει τον συναγερμό. Και να τραβήξει και αυτιά, τρόπος του λέγειν.

Δεν είναι βέβαιο αν μπορούν να βρεθούν κατάλληλες και υλοποιήσιμες λύσεις για φέτος και του χρόνου, ακόμα και αν σκορπίσουμε πολύ χρήμα σε επιτήδειους εργολάβους για έκτακτες και επείγουσες λύσεις. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με ευθύνη κυρίως της ΡΑΕΚ και του Διαχειριστή Μεταφοράς. Μας φλόμωσαν -εδώ και χρόνια- με την αόριστη «διαβεβαίωση» πως είμαστε σε θέση «να καλύψουμε οριακά τις ανάγκες». Και εννοούν, αν δεν έχουμε βλάβες και αν δεν υπάρξουν παρατεταμένες μέρες με καύσωνα.

Πέρσι είχαμε τις πρώτες αποκοπές ηλεκτροδότησης σε ώρες αιχμής, φέτος είναι πιθανό να έχουμε περισσότερες. Εκτός και αν ο πόλεμος κατά του Ιράν παραταθεί και μειώσει εν τέλει σημαντικά τις αφίξεις και την κατανάλωση ρεύματος το καλοκαίρι. Άντε όμως και γλιτώσουμε τα χειρότερα και φέτος. Του χρόνου και του παράλλου, κ. Πρόεδρε; Ρωτήστε τους και αν σας ξαναπούν «οριακά θα είμαστε μέσα», μην τους πιστέψετε, βάλτε τις φωνές.

Στην ΑΗΚ πιστεύουν πως υπάρχουν πιθανότητες να προλάβουμε να εγκαταστήσουμε σε 14-15 μήνες την τριπλή κεντρική αποθήκευση στο δίκτυο, υπό την αιγίδα του Διαχειριστή Μεταφοράς. Πώς είναι δυνατό όμως να προλάβουμε, αφού ακόμα ο Διαχειριστής Μεταφοράς δεν κατακύρωσε την προσφορά, επειδή, λέει, περιμένει να του εγκρίνει η Βουλή τον προϋπολογισμό για το 2026; Γιατί δεν κατέθεσε, κατεπειγόντως πριν 3-4 μήνες, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2025, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες;

Και βέβαια θα γίνει, το συντομότερο ελπίζουμε, συζήτηση και για την πονεμένη ιστορία για την αναβάθμιση του σταθμού της Δεκέλειας, την αποξήλωση τέλος του ’29 των έξι αρχαίων ατμοηλεκτρικών μονάδων (360 μεγαβάτ, κ. Πρόεδρε) και την εγκατάσταση (τουλάχιστο) τριών μικρών και ευέλικτων γεννητριών, για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ανταπόκριση στις ανάγκες του συστήματος.

Λογικά θα κληθούν κάποια στιγμή η ΡΑΕΚ και η ΑΗΚ από τον Πρόεδρο να δώσουν εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην προκήρυξη και αξιολόγηση προσφορών για εγκατάσταση αυτών των γεννητριών, που επίσης ήταν μια επείγουσα δουλειά που έπεσε έξω χρονικά, αλλά και οικονομικά. Η τελευταία πληροφόρηση που υπήρχε από την ΑΗΚ κατέληγε στο συμπέρασμα πως το δ.σ. και η διεύθυνση της Αρχής δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 140 ή και περισσότερα εκατομμύρια και να μην παραλάβουν προς χρήση τις γεννήτριες πριν τα μέσα ή τα τέλη του 2030! Μέχρι τότε, πώς ακριβώς θα καλύπτονται οι ανάγκες; Θα εξηγήσει κάποιος πειστικά στον Πρόεδρο ή δεν θα παρθούν ούτε τώρα αποφάσεις;

Κύριε Πρόεδρε, είναι παλλούκι η κρίση με τον αφθώδη πυρετό, ιδιαίτερα γιατί έχετε να κάνετε με ανθρώπους που θέτουν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω από το δημόσιο όφελος. Τα ίδια όμως και χειρότερα συμβαίνουν και στην ενέργεια. Επείγει να ληφθούν -και να υλοποιηθούν- αποφάσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση, για να αποφύγουμε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες τα επόμενα χρόνια.