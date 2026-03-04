Τη διασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας στην ηλεκτροδότηση της Κύπρου, καθώς και μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε «μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση» με τη διοίκηση και τεχνοκράτες της ΑΗΚ, με κύριο αντικείμενο την κατάσταση του ηλεκτρισμού στην Κύπρο και τα ζητήματα επάρκειας και ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος.

Προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η ΑΗΚ αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον τομέα της ενέργειας, προσθέτοντας ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, απαιτείται η λήψη μέτρων και η προώθηση επενδύσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης της χώρας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση απουσιάζει από αυτό το πεδίο» και ότι θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να εγκαταλείψει, όπως είπε, την παθητική στάση.

Δύο βασικοί στόχοι για την ενέργεια

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν:

η επάρκεια και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος ,

, και η μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού, η οποία, όπως ανέφερε, παραμένει υψηλή.

Ο Στέφανος Στεφάνου απέδωσε το υψηλό κόστος κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι το ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό.

Ενέργειες της ΑΗΚ για την επάρκεια

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου ευχαρίστησε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ για το ενδιαφέρον και ανέφερε ότι η ΑΗΚ παρουσίασε τις ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση της επάρκειας του συστήματος.

Όπως είπε, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα σημεία που ανήκουν στην ΑΗΚ αναμένεται να συμβάλει ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Παλαιές γεννήτριες και αυξημένη ζήτηση

Ο Γιώργος Πέτρου σημείωσε επίσης ότι η ΑΗΚ αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της ακρίβειας και της περιορισμένης διαθεσιμότητας νέων μηχανών παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει και τον σχεδιασμό για εγκατάσταση εξοπλισμού στη Δεκέλεια.

Τόνισε ότι πολλοί σταθμοί παραγωγής λειτουργούν με γεννήτριες άνω των 40 ετών, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα, αν και καταβάλλονται προσπάθειες συντήρησης ώστε να παραμένουν σε λειτουργία.

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι προκλήσεις επάρκειας μπορούν να αντιμετωπιστούν, καθώς αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης.