Λένε και ξαναλένε βουλευτές και γραφεία Τύπου κομμάτων πως έγκαιρα είχαν προειδοποιήσει την Κυβέρνηση, από τον Δεκέμβριο, μετά τα πρώτα κρούσματα στις κατεχόμενες περιοχές, για τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού στις ελεύθερες περιοχές και ότι είχαν ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας σε κτηνοτροφικά υποστατικά. Και ζήτησαν από τον Δεκέμβριο, λένε, μαζικούς προληπτικούς εμβολιασμούς.

Το έχουν επαναλάβει τόσες πολλές φορές ότι προειδοποίησαν έγκαιρα και πρότειναν μέτρα, που διερωτήθηκε η στήλη τι ακριβώς είπαν τα κόμματα τον Δεκέμβριο. Ζήτησαν όντως να γίνουν μαζικοί εμβολιασμοί στις ελεύθερες περιοχές και ας χάναμε το καθεστώς της ελεύθερης χώρας από αφθώδη πυρετό χωρίς εμβολιασμούς; Διότι, μόλις κάνεις εμβολιασμούς… πάππαλλα. Πέφτεις κατηγορία ως προς το υγειονομικό καθεστώς για τον αφθώδη πυρετό και κινδυνεύεις με συνέπειες στις εξαγωγές σου. Δεν τους συστήνει τους προληπτικούς εμβολιασμούς (για να μην πούμε δεν τους επιτρέπει) ούτε η ΕΕ, που ελέγχει σε κεντρικό επίπεδο την παραγωγή (αναλόγως στελέχους του ιού) και διανομή των εμβολίων, όταν υπάρξουν κρούσματα. Όχι πριν.

Άλλωστε, οι εμβολιασμοί δεν προστατεύουν 100% από τον ιό, ούτε θεραπεύουν μολυσμένα ζώα. Εξού και η ΕΕ δεν δέχεται να μην θανατώνονται τα εμβολιασμένα ζώα σε μολυσμένα υποστατικά. Τα εμβόλια μειώνουν σε κάποιο βαθμό την εξάπλωση. Ως εκεί.

Δεν βρήκαμε, που λέτε, ανακοίνωση κάποιου κόμματος μέσα στον Δεκέμβριο για τον αφθώδη πυρετό. Βρήκαμε μια ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αλλά είναι ημερημηνίας 2/1/26, στην οποία καμία αναφορά δεν γίνεται για την ανάγκη προληπτικών εμβολιασμών. Γίνεται μια γενική αναφορά σε προληπτικά – ελεγκτικά μέτρα (το γνωστό «μνήμα»), όχι σε εμβολιασμούς. Και η ανακοίνωση αυτή βγήκε περίπου 15 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα στα κατεχόμενα κι αφού ήδη το θέμα έπαιζε σε όλα τα ΜΜΕ για μέρες. Και είχαν προηγηθεί δημόσιες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Στις 5 και 7 Μαρτίου, μετά τη διασπορά του ιού, ο ΔΗΣΥ, με διάσκεψη Τύπου και ανακοίνωση έλεγε πως πρέπει να σταματήσουν οι θανατώσεις μη μολυσμένων ζώων και ότι «η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει δυνατότητες για την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων, ιδιαίτερα με βάση τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και τον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής του πρωτογενούς τομέα, διαφυλάσσοντας τη βιωσιμότητα της κυπριακής κτηνοτροφίας».

Αλλά, την περασμένη Παρασκευή, 13/3, μετά που ο Επίτροπος της ΕΕ τούς είπε «δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, προχωρήστε με μαζικές θανατώσεις», η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε δήλωση και κάκισε την Κυβέρνηση η οποία, κατά την κ. Δημητρίου, δημιούργησε ψεύτικες ελπίδες στους κτηνοτρόφους και δεν τους είπε την αλήθεια για την ανάγκη θανατώσεων! Τις ψεύτικες ελπίδες όμως είναι ο ΔΗΣΥ που της δημιούργησε και κάποιοι στο ΑΚΕΛ. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επαναλάμβαναν συνεχώς ότι είναι αναπόφευκτες και αναγκαίες οι θανατώσεις.

Αν υπάρχει κόμμα που εξέδωσε ανακοίνωση για τον αφθώδη πυρετό τον Δεκέμβριο, πριν αυτός εντοπιστεί στις περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία, η στήλη θα χαρεί να τη διαβάσει και να τη φιλοξενήσει. Αν υπάρχει κόμμα που κινητοποιήθηκε νωρίς και θεώρησε επιβεβλημένη την πραγματοποίηση προληπτικών εμβολιασμών -έστω και με οικονομικό κόστος για κτηνοτρόφους, τυροκόμους, εξαγωγείς- θα θέλαμε να το ξέρουμε και να του πούμε και μπράβο για την ταχύτητα σκέψης και αντίδρασης.

Αφού, κύριοι και κυρίες στα μεγάλα κόμματα, επικρίνετε επί καθημερινής βάσης την Κυβέρνηση και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι ολιγώρησαν εγκληματικά να προετοιμάσουν τους Ελληνοκύπριους κτηνοτρόφους για τον ορατό κίνδυνο και τις θεόσταλτες λύσεις που είχατε στο τσεπάκι σας, μπορείτε να μας αποδείξετε ότι είχατε όντως αντιληφθεί τον κίνδυνο και ζητήσατε συγκεκριμένα μέτρα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα; Όταν κτηνοτρόφοι και ζωέμποροι έτρεχαν να οδηγήσουν τα ζώα τους (τα «παιδιά τους», τάχα) για σφαγή και ψήσιμο στα κάρβουνα;

Ή θυμηθήκατε τον προσφιλή ρόλο του μετά Χριστόν Προφήτη μετά που η «φωτιά» εξαπλώθηκε στη Λάρνακα;

Σε αντίθεση με τη δυσκολία εντοπισμού κομματικών ανακοινώσεων, βρήκαμε, με την πρώτη, ανακοινώσεις – προειδοποιήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προς κτηνοτρόφους, αμέσως μετά τα πρώτα κρούσματα στα κατεχόμενα. Μάλλον η πρώτη ανακοίνωση είναι αυτή της 16ης Δεκεμβρίου 2025. Με σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες στους κτηνοτρόφους για προφύλαξη. Δεν εφαρμόστηκαν από όλους. Ακόμα και το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά από όλο αυτό το κακό με τον σάλο που προηγήθηκε, συνέχισαν τις μαζώξεις οι κτηνοτρόφοι, αρνούμενοι να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο να μεταδίδει ο ένας στην στάνη του άλλου τον παγκοσμίως θεωρούμενο ως πιο επικίνδυνο ιό για τα ζώα. Ευτυχώς, πολλοί επαγγελματίες, έκαναν δεύτερες σκέψεις τα τελευταία 24ωρα.