Σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται η κρίση που μαστίζει την κτηνοτροφία της Κύπρου, μετά την επιστολή-παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Με φόντο τις εικόνες από τις μαζικές θανατώσεις ζώων στην επαρχία Λάρνακας, η κ. Δημητρίου ζητά την άμεση επαναξιολόγηση της στρατηγικής διαχείρισης της νόσου, θέτοντας προ των ευθυνών της την εκτελεστική εξουσία.

Στην επιστολή της, η οποία φέρει σημερινή ημερομηνία, η Πρόεδρος της Βουλής υπογραμμίζει την έντονη ανησυχία του νομοθετικού σώματος για την τακτική που ακολουθείται.

Συγκεκριμένα, η κ. Δημητρίου εστιάζει σε δύο κρίσιμα σημεία:

α) Η πρακτική της θανάτωσης του συνόλου των ζώων σε μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα, χωρίς εξαιρέσεις.

β) Η Βουλή επικρίνει το γεγονός ότι οι θανατώσεις προχωρούν ανεξάρτητα από την τυχόν διενέργεια εμβολιασμών στις πληγείσες μονάδες, ένα γεγονός που προκαλεί απόγνωση στους κτηνοτρόφους.

«Το θέμα της θανάτωσης των ζώων ταλανίζει τις τελευταίες μέρες τους συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου, τονίζοντας τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία.

Η παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής δεν είναι τυχαία, καθώς είναι απόρροια των συζητήσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Η Επιτροπή, η οποία εξέτασε το θέμα στις 24 Φεβρουαρίου, επανέρχεται αύριο, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Επαρχία Λάρνακας και τον περιορισμό των κρουσμάτων. Ωστόσο, με μεγάλη μας ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τη μαζική θανάτωση ζώων σε μονάδες στις οποίες εντοπίζεται κρούσμα, ανεξάρτητα από την τυχόν διενέργεια εμβολιασμών στη μονάδα αυτή», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου.

Η κτηνοτροφία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η Πρόεδρος της Βουλής καλεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να προβεί στις δέουσες ενέργειες για μια ορθολογική διαχείριση του όλου θέματος.

Η πίεση πλέον μετατοπίζεται στο Προεδρικό και το Υπουργείο Γεωργίας, τα οποία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και την επιβίωση των παραγωγών.

Αυτούσια η επιστολή

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στο πλαίσιο άσκησης των προβλεπόμενων υπό του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αρμοδιοτήτων της, εξέτασε σε μία συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026 το θέμα «Τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε», και προτίθεται να συνεχίσει τη συζήτησή του σε νέα συνεδρία της αύριο, 10 Μαρτίου 2026.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Επαρχία Λάρνακας και τον περιορισμό των κρουσμάτων. Ωστόσο, με μεγάλη μας ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τη μαζική θανάτωση ζώων σε μονάδες στις οποίες εντοπίζεται κρούσμα, ανεξάρτητα από την τυχόν διενέργεια εμβολιασμών στη μονάδα αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της θανάτωσης των ζώων ταλανίζει τις τελευταίες μέρες τους συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία, καθώς επίσης και τη σημασία της κτηνοτροφίας για την οικονομία του τόπου, κρίνεται ότι χρήζει άμεσης επαναξιολόγησης η απόφαση για τη θανάτωση ζώων, ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για τη λήψη μέτρων ορθολογικής διαχείρισης του όλου θέματος.

Με εκτίμηση,

Αννίτα Δημητρίου,

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων