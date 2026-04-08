ΣΤΑ Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα επικεντρωθούν οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό ενόψει προφανώς του γεγονότος ότι οι όποιες συζητήσεις επί της ουσίας δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να ξεκινήσουν, πολύ περισσότερο να προχωρήσουν.

ΑΥΤΟ επιβεβαιώθηκε και από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

ΕΝΟΨΕΙ τούτου, λοιπόν, θα εντατικοποιηθούν, όπως συναφώς συμφωνήθηκε, οι συζητήσεις σε επίπεδο των δυο διαπραγματευτών, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Απριλίου, όταν Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θα συναντηθούν εκ νέου. Η συνάντησής τους θα αποσκοπεί στο να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των συζητήσεων, με στόχο να υλοποιηθούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που θα συμφωνηθούν, εάν και εφόσον τούτο είναι εφικτό.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ενόψει των κινήσεων που ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η προτεραιότητα είναι να συντηρηθεί η προσπάθεια στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας υλοποιεί ένα σχεδιασμό, τον οποίο παρουσίασε, πρόσφατα στις Βρυξέλλες, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τα επόμενα βήματα, που διαμορφώνει ο Αντόνιο Γκουτέρες, φαίνεται να έχουν συζητήσει και στην προχθεσινή συνάντηση οι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν.

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν με συζητήσεις για τα ΜΟΕ, ενόψει των κινήσεων, που θα γίνουν από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη κι αυτό, μπορεί να θεωρηθεί πρόοδος. Για να είμαστε, όμως σωστοί, πρόοδος δεν είναι, αλλά μπορεί να χαρακτηρισθεί συντήρηση μιας κινητικότητας.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ αξιοποιεί ακόμη και αυτά τα μικρά βήματα. Γιατί μέσω αυτών αποτρέπεται το οριστικό αδιέξοδο το οποίο είναι ορατό. Παράλληλα, επενδύει πολύ στην τελευταία κίνηση που θα γίνει από τον κ. Αντόνιο Γκουτέρες, πριν αποχωρήσει από τη θέση του αυτό το χρόνο. Αυτή φαντάζει να είναι και η μόνη ορατή διέξοδος σήμερα.

ΣΤΗΝ αντίπερα όχθη, η κατοχική πλευρά αρέσκεται να επενδύει στην τακτική του ροκανίσματος του χρόνου. Όταν συζητά χωρίς να αγγίζει την ουσία, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε για την ουσία, οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται μόνο στην Άγκυρα. Παράλληλα, για να συζητηθεί η ουσία θέτει προϋποθέσεις και όρους, που συνιστούν εν πολλοίς αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας.

ΜΕΧΡΙ το τέλος Απριλίου υπάρχει χρόνος για να διεξαχθούν συζητήσεις, από τις οποίες θα διαφανεί η παραπέρα πορεία. Είναι, όμως, σαφές πως και να μην υλοποιηθούν ΜΟΕ, ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει.