Δεν εξέπληξαν κανένα ούτε οι δηλώσεις από κόμματα και βουλευτές, ούτε οι αντιδράσεις από τους οργανωμένους καταναλωτές, ούτε οι επικρίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ούτε οι φωνές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Ήταν αναμενόμενο να μην φτάσει ούτε αυτή τη φορά πλήρης στους καταναλωτές καυσίμων η μείωση στον φόρο κατανάλωσης.

Όφειλε να το γνωρίζει και να κάνει σωστούς λογαριασμούς η Κυβέρνηση -την πάθαμε 100 φορές- και να το αποφύγει, εφαρμόζοντας κάποια άλλη μεθοδολογία για να διαθέσει κρατικά χρήματα για να μειώσει τις επιπτώσεις του νέου γύρου ακρίβειας στον πολύ κόσμο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζήσαμε την αγορά να κατακρατά μέρος του μειωμένου ΦΠΑ ή ενός φόρου κατανάλωσης, μέσω παράλληλης αύξησης -μικρής ή μεγάλης, αμέσως ή σταδιακά- στην τιμή προϊόντων ή υπηρεσιών που επωφελούνται από το κυβερνητικό μέτρο.

Και δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο. Συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικρίνεται ως πρακτική, παντού. Αλλά συμβαίνει και επαναλαμβάνεται και εδώ.

Απώλεια οφέλους έχουν οι καταναλωτές και στις περιπτώσεις που η κρατική βοήθεια έχει τη μορφή χορηγίας ή επιδότησης για την αγορά ενός εξοπλισμού, μιας υπηρεσίας. Έγινε και με τις επιδοτήσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά, έγινε και με την επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή επιχειρήσεων, αγορά οικιακών συσκευών, ίσως γίνει πάλι τώρα με την επιδότηση επαγγελματιών αγροτών για αγορά λιπασμάτων.

Η στήλη έχει επισημάνει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης να αναλάβει μέσω του κρατικού ταμείου ένα μέρος μιας ξαφνικής ανόδου των τιμών στην ενέργεια, είτε μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, είτε για καύσιμα κίνησης, είτε για πετρέλαιο θέρμανσης, θα μπορούσε ταχύτερα και σε μεγαλύτερο ποσοστό να φτάσει στους καταναλωτές, αν η όποια μείωση στον ΦΠΑ διοχετευτεί μέσω των λογαριασμών της ΑΗΚ. Ενός πλήρως ρυθμιζόμενου οργανισμού κοινής ωφελείας, στον οποίο ασκείται και μπορεί να ασκηθεί απόλυτα αποτελεσματικός έλεγχος για να διασφαλιστεί πως ό,σα πληρώνει το κράτος για την ελάφρυνση των καταναλωτών ρεύματος θα καταλήξουν ως ανάλογη μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές.

Προφανώς δεν είναι απόλυτα αναλογική η συνεισφορά στους καταναλωτές από μια μείωση στις φορολογικές χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια με το πρόσθετο κόστος στα καύσιμα. Σεβαστό. Αλλά πλήρως αποδοτική επιλογή, βοηθητική για όλους, δύσκολα θα βρεθεί και φαίνεται αυτό και από τους προβληματισμούς άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Και κάποιες ήδη προχωρούν σταδιακά στην εγκατάλειψη της πρακτικής μειώσεων στον ΦΠΑ ή στον περιορισμό της, επιλέγοντας παροχή οικονομικής βοήθειας απευθείας στους δικαιούχους (επιτυγχάνοντας έτσι και την στόχευση της οικονομικής συνδρομής στα μεσαία ή κατώτερα στρώματα της οικονομίας), είτε μέσω κουπονιών για υπεραγορές, fuel passes, μόνιμες απαλλαγές φόρων, κλπ. Πιθανό να υπάρχουν και άλλοι τρόποι.

Φτάνει να το πάρει απόφαση αυτή η Κυβέρνηση ότι οι καλές της προθέσεις για ανακούφιση των καταναλωτών πρέπει να συναντήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά το επιθυμητό: Να πιάνει τόπο, εκεί που πρέπει, η οικονομική στήριξη. Τη συγκράτηση των τιμών μέσω του περίφημου ανταγωνισμού, σε ώρες κρίσης και πληθωρισμού, τη δοκιμάσαμε ως ευχή και δεν έπιασε.