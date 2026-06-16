Πραγματοποιείται απόψε στο βιβλιοπωλείο IANOS στο κέντρο της Αθήνας (λεωφόρος Σταδίου) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του πολυγραφότατου και πολυδιαβασμένου Αμερικανού συγγραφέα, υπαρξιακού ψυχίατρου-ψυχοθεραπευτή, Irvin Yalom, με τίτλο «Hour of the Heart» («Η Ώρα της Καρδιάς») που συνυπογράφει με τον γιο του, επίσης, ψυχοθεραπευτή Ben Yalom, ο οποίος θα είναι παρών στην εκδήλωση με διαδικτυακή παρέμβαση του από τις ΗΠΑ.

Όπως σημείωσα στο κείμενο της στήλης το περασμένο Σάββατο, ο γεννημένος στις 13 Ιουνίου 1931 Irvin Yalom γιόρτασε τα 95α γενέθλια του στο οικογενειακό σπίτι στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας μαζί με τη δεύτερη σύζυγο του Γερμανίδα ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, Sakino Sternberg, που την παντρεύτηκε πριν δύο χρόνια. Η πρώτη σύζυγός του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, Marilyn Yalom, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, πέθανε στα 87 της χρόνια το 2019.

Για το βιβλίο –που εκδόθηκε το 2024– θα μιλήσει η νευροψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Εύα Ντανάση και, βέβαια,οι μεταφραστές των βιβλίων του Yalom στην Ελλάδα, Γιάννης Ζέρβας ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής και η, επίσης, ψυχοθεραπεύτρια, Ευαγγελία Ανδριτσάνου, που τόνισε σε σχετική ανάρτηση της ότι «Η Ώρα της Καρδιάς» είναι άλλο ένα έργο βαθιάς διαφάνειας του Yalom, «ίσως το τελευταίο δώρο στους αναγνώστες του». Πρόσθεσε ότι «παλεύοντας με το πένθος του για τη σύζυγό του Marilyn, με την απομόνωση της πανδημίας και με τον νου του που γερνάει αδυσώπητα, πασχίζει να μεταδώσει όσα έχει κατακτήσει σε σχεδόν 70 χρόνια άσκησης της ψυχοθεραπείας». (Σε ανάρτηση του τον Σεπτέμβρη 2025 ο Ben Yalom είχε αναφερθεί σε «μειωμένη ποιότητα ζωής του πατέρα του, που τώρα είναι αδύναμος, δεν κινείται πολύ και είναι πολύ κουρασμένος τον περισσότερο καιρό»).

Οι εκδότες του βιβλίου επισημαίνουν ότι «σε αυτή την προχωρημένη ηλικία και όντας αντιμέτωπος με την απώλεια της μνήμης του» και με τις επιπτώσεις μιας πανδημίας που μετέφερε μεγάλο μέρος της καθημερινής ανθρώπινης επικοινωνίας στο διαδίκτυο, ο δημοφιλής ψυχοθεραπευτής «κάνει μια ρηξικέλευθη αλλαγή στον τρόπο που δουλεύει, εστιάζοντας στο τι μπορεί να κατορθωθεί σε μία μοναδική ωριαία συνάντηση μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Αναζητεί τον πυρήνα του ψυχικού προβλήματος και προτείνει τρόπους συνέχισης της θεραπείας».

Οι εκδότες σημειώνουν τη συμβολή του Ben Yalom στη συγγραφή του βιβλίου, το οποίο, όπως αναφέρουν, «μεταφέρει τη μαρτυρία ενός μεγάλου θεραπευτή για την αντοχή παρά τη φθορά, την επιμονή παρά τα γηρατειά και την προσπάθεια να κάνει ό,τι μπορεί για να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων που συνεχίζουν να το ζητούν, αλλά και τις δυσκολίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις που συναντά σε αυτό το δύσβατο κομμάτι της διαδρομής».