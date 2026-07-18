4,5 εκατομμύρια κορώνες, το ποσό που δώρισε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας, ποσό που αντιστοιχεί σε έσοδα από τα εισιτήρια του προκριματικού αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA εναντίον του Ισραήλ, σε προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τα βάσανα των αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη σύγκρουση.

Τα χρήματα θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières) για να βοηθήσουν στην παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στη Γάζα. Πόσο μπροστά είναι αυτή οι άνθρωποι. Σε όλα. Δεν γίνεται να μας προσαρτήσουν και εμάς στην επικράτειά τους;

Υπογράμμιση: Αρκεί, βεβαίως, να μην μας αναθέσουν και τη διαχείριση των αεροδρομίων τους. Γιατί; Διαβάστε το Tweet του Μανώλη Καλατζή και θαυμάστε την φωτογραφία που τα λέει όλα: «Αεροδρόμιο Λάρνακας. Μόνο ντροπή. Δύο ώρες από την είσοδο στον χώρο του αεροδρομίου μέχρι την πύλη αναχώρησης». Welcome to Cyprus and don’t come back!

5 ανακριτές από την Αστυνομία ζήτησαν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν τα όσα εντόπισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

> Όπως σημειώνει στο ρεπορτάζ του στον «Φ» ο Μιχάλης Χατζιβασίλης, η ομάδα των ανακριτών από την Αστυνομία θα αναλάβει καθήκοντα σύντομα και ο ρόλος τους θα είναι υποστηρικτικός προς τους ποινικούς ανακριτές. Θα αναλάβουν τη λήψη καταθέσεων σε συνεργασία με τους ποινικούς ανακριτές, την έκδοση ενταλμάτων ή διαταγμάτων όπου χρειαστεί και την ανάλυση οικονομικών ή άλλων δεδομένων.

47 άνθρωποι συνελήφθησαν από την κυπριακή Αστυνομία για παράνομη απασχόληση.

> Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο €195.000 σε 16 εργοδότες. Επειδή παρόμοιες ειδήσεις επαναλαμβάνονται σε λούπα, κάποια στιγμή η ΕΕ θα αγριέψει, και καλά θα κάνει.

Υπογράμμιση: Από ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε πριν από λίγο καιρό στην «Καθημερινή», η δημοσιογράφος Ξένια Κουναλάκη, με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Ποιοι είναι; Και τι κάνουν; Είναι νέοι, αριστεροί, επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Απευθύνονται κυρίως στην Gen Z, μια γενιά χτυπημένη από την πολυκρίση, πολιτικά άστεγη, που νιώθει ότι το παλιό κομματικό σύστημα από τη μία δεν συναισθάνεται τις αγωνίες της (ακριβή στέγη, χειρότερες προοπτικές από την προηγούμενη, πόλεμοι και ανθρωπιστικές καταστροφές – ειδικά στη Γάζα) και από την άλλη δεν έχει τα εργαλεία ώστε να συνομιλήσει μαζί της.

Υπογράμμιση συναφής: Με τίτλο «Σοσιαλισμός της Gen Z, από τον Ζοράν στον Ζακ κι ακόμη παραπέρα», το περιοδικό «Economist» συνοψίζει με έκδηλη ειρωνεία τα αιτήματά της και τις πολιτικές λύσεις που προτείνονται ως εξής: «Οι νέοι σοσιαλιστές θέλουν το κράτος να υπαγορεύει τις τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως βασικών αγαθών όπως τα τρόφιμα και το ενοίκιο. Όπου απαιτούνται χρήματα, αυτά θα έρθουν, σχεδόν αποκλειστικά, πιέζοντας τους πλουσιότερους. Είναι μια μορφή εγωκεντρικής πολιτικής που δεν απευθύνεται στις έννοιες του κοινού καλού, όπως σε προηγούμενα κύματα σοσιαλισμού, αλλά στο στενό προσωπικό συμφέρον των ανθρώπων. “Μειώστε το ενοίκιό μου! Μειώστε τους λογαριασμούς μου! Δώστε μου δωρεάν λεωφορεία! Προστατέψτε τη δουλειά μου!”».

4.829 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι από τους δύο φονικούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. > Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγνοούμενοι, τους οποίους ο ΟΗΕ τις πρώτες ώρες εκτιμούσε στις 50.000. (Από τον Αριθμό της Ημέρας στο καθημερινό Newsletter του Philenews. 19 ημέρες διαρκεί έως χθες η απεργία πείνας του Ινδού ακτιβιστή, Σονάμ Ουάγκτσουκ, που εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. > Ιδιαίτερα προβάλλει το γεγονός ότι το ανεπαρκές και διεφθαρμένο σύστημα για τις εξετάσεις που πρέπει να περάσουν οι μαθητές για να μπουν σε πανεπιστήμια. Όπως προσθέτει ο 59χρονος Σονάμ, εκατομμύρια μαθητές διαγωνίζονται για ελάχιστες θέσεις στα πανεπιστήμια. «Η πίεση στην οποία υποβάλλονται τα παιδιά είναι ακραία, και χιλιάδες μαθητές που αποτυχαίνουν, αυτοκτονούν!», δηλώνει. Φοβερό!