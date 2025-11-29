Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά έχει συνηθίσει τους πάντες με τις ακραίες συμπεριφορές της. Η τακτική της είναι γνωστή και διαχρονική. Αμφισβητεί, γκριζάρει και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και μετά θέλει να συζητήσει με τους δικούς της όρους και απαιτήσεις. Επιδιώκει να καθορίσει τη δική της ατζέντα στο διάλογο.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ, πάντα, απειλεί και επιχειρεί να εκφοβίσει. Πριν ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε εξαπολύσει απειλές και προειδοποιούσε την Κύπρο. Η ένταξη έγινε και η Τουρκία προφανώς και δεν αντέδρασε «χωρίς όρια», όπως προειδοποιούσε. Μετά ήταν η αντίδραση της στη σύναψη συμφωνιών της Κύπρου με γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ. Σήμερα, είναι η συμφωνία με το Λίβανο που προκαλεί τις αντιδράσεις. Όπως αντιδρά και με τους εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξοπλισμοί που, ειρήσθω εν παρόδω, κρίνονται απαραίτητοι επειδή συνεχίζεται η κατοχή εδαφών της χώρας μας από την Τουρκία.

ΕΧΟΥΜΕ συνηθίσει στις απειλές της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Το βιώνουμε από το 1974 και εντεύθεν. Το βιώσαμε και πριν την εισβολή του Ιουλίου του ΄74.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ, όπως και η Αθήνα βέβαια, αντιμετωπίζουν αυτές τις απειλές. Είναι σύνηθες και συνιστούν μέρος της καθημερινότητας μας. Κυρίως για εμάς εδώ στην Κύπρο, που η συνεχιζόμενη κατοχή δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, μεγάλα και μικρά. Αυτή είναι η στάση και η εν γένει συμπεριφορά της Άγκυρας σε βάρος του ελληνισμού. Δεν υποβαθμίζουμε ποσώς τις απειλές. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία μπλοφάρει.

ΕΙΜΑΣΤΕ της άποψης ότι οι συνεχείς, επαναλαμβανόμενες απειλές που εκτοξεύει η κατοχική Τουρκία θα πρέπει να απασχολούν όχι μόνο τους αποδέκτες, την Αθήνα και τη Λευκωσία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό γιατί δυο κράτη-μέλη της βρίσκονται στο στόχαστρο της κατοχικής δύναμης. Η Άγκυρα επιμένει να αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Για άλλες περιπτώσεις οι εταίροι μας αντιδρούν ενίοτε με υπερβολικό τρόπο. Για την Ελλάδα και την Κύπρο επιλέγουν την ήπια αντίδραση και μερικές φορές δεν κάνουν τίποτε, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά.

ΘΑ μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια… συστημένη και αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα. Προειδοποίηση, που εάν υλοποιηθεί, θα έχει σοβαρό κόστος η Τουρκία. Και θεωρούμε πως με βάση αυτή την τακτική, των προειδοποιήσεων, που δεν θα είναι διακηρυκτικού χαρακτήρα, η κατοχική Τουρκία θα κάνει δεύτερες σκέψεις και θα σταματήσει να ενεργεί σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου.