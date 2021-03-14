Υπάρχουν αξιωματούχοι των κρατών διαφόρων χωρών για τους οποίους δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις ικανότητες, τα προσόντα ή την απόδοση τους. Θα αναφερθώ στην ακεραιότητα τους και την προσωπικότητα τους, ιδίως όταν έχουν το μέγεθος που είχε ο Σαρκοζί στη Γαλλία. Πρόκειται για έναν ικανότατο πολιτικό, με ισχυρή προσωπικότητα, έξυπνο και ικανό. Όμως παρουσιάστηκε στα Δικαστήρια πρόσφατα για ατασθαλίες. Το γεγονός ότι υπήρξε ένας από τους διακεκριμένους Προέδρους της Γαλλίας, ουδόλως εμπόδισε τις εισαγγελικές Αρχές και την Αστυνομία να τον θέσουν κάτω από τους κανόνες της Δικαιοσύνης σύμφωνα με τους οποίους, κανείς δεν είναι πιο ψηλά από το δίκαιο. Προϋπήρχε η περίπτωση Ζακ Σιράκ και αυτός Πρόεδρος της Γαλλίας. Τα χρήματα και την εξουσία του δημοσίου, δεν επιτρέπεται να τα καταχράται κανείς, έστω και αν είναι Πρόεδρος της χώρας.

Φανταστήκατε αυτή η αρχή να εφαρμοζόταν και στην Κύπρο; Να μην υπάρχει ατιμωρησία, να συλλαμβάνεται οποιοσδήποτε αξιωματούχος και να παρουσιάζεται στο δικαστήριο για να λογοδοτήσει; Δυστυχώς, στην Κύπρο οι αξιωματούχοι, μέχρι και ο Πρόεδρος, απολαμβάνουν μια πρακτική. Ο κύκλος αυτός απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι, είτε είναι υποχρεωμένοι έναντι της εξουσίας για κάποια χάρη που ζήτησαν και τους δόθηκε είτε αναμένουν να τους δοθεί μια τέτοια χάρη. Αυτός ο κύκλος των ανθρώπων εφόσον συντηρείται, κρατά τους καταχραστές και τους διεφθαρμένους μακριά από τη Δικαιοσύνη. Αυτοί λοιπόν, είναι το στήριγμα του κάθε κατεργάρη αξιωματούχου.

Η Κύπρος είναι γεμάτη από κατεργάρηδες, όπου κοιτάξεις τους βλέπεις. Εφόσον διατηρούν τη δύναμη τους, η διαφθορά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Βεβαίως αν υπήρχε το αίσθημα της ακεραιότητας σε κάθε τέτοιο αξιωματούχο που εκμεταλλεύεται τη θέση του για να θησαυρίσει, το πρόβλημα της διαφθοράς θα εξαφανιζόταν. Εφόσον όμως, διατηρούνται με επικεφαλής υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους, η κατάσταση θα χειροτερεύει. Ο Σαρκοζί εάν ήθελε και δεν είχε αρκετή ακεραιότητα, θα μπορούσε ασφαλώς να βρει έναν τρόπο να αποφύγει την εφαρμογή του νόμου. Δεν το έκανε όμως και ο λόγος είναι απλός. Αν δοκίμαζε να το κάνει θα ταπεινωνόταν και θα ξεφτιλιζόταν περισσότερο, ότι εκμεταλλευόμενος την προηγούμενη του θητεία ως Πρόεδρος, βρήκε τρόπο να γλυτώσει από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Και επειδή η Γαλλία είναι μια ανεπτυγμένη χώρα από άποψης πολιτισμού, ο λαός της θα κορόιδευε και θα περιφρονούσε τη φυγή από τον νόμο σε περίπτωση που ο Σαρκοζί τη χρησιμοποιούσε. Στην Κύπρο το να γλυτώσει κανείς από μια ποινική υπόθεση δεν θεωρείται υποτιμητικό, μάλλον κρίνεται ως παλικαριά. Είδατε κάποιον αξιωματούχο της Πολιτείας, επώνυμο και γνωστό να είναι πίσω από τα σίδερα της φυλακής; Είναι δυνατόν ας πούμε, να αναλάβει ο Γενικός Εισαγγελέας που διόρισε ο Πρόεδρος, να εξετάσει το σκάνδαλο του δεύτερου ταξιδιού του Προέδρου στις Σεϋχέλλες; Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν ποτέ, να απλώσει το χέρι της η Δικαιοσύνη πάνω στον Πρόεδρο ή συνεργάτες του;

Αυτή είναι η τεράστια διαφορά της υπόθεσης Σαρκοζί και των υποθέσεων των αξιωματούχων που ανέφερα, στην Κύπρο. Ο Κύπριος που είναι υπαίτιος παρανομιών και έχει τη δύναμη να τις αποσιωπήσει έχει και έναν άλλο σύμμαχο που ισχύει έντονα στην Κύπρο. Τη λήθη. Όλοι οι δυνατοί και επώνυμοι καθησυχάζουν και τον εαυτό τους και την οικογένεια τους λέγοντας, «μην το σκέφτεστε αυτό το πρόβλημα, σε λίγες μέρες θα ξεχαστεί». Και ξεχνιέται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας Γάλλος αξιωματούχος, διότι οι παρεκτροπές από τον νόμο δεν είναι και ιδιαίτερα αρεστές στο κοινό το οποίο και αντιδρά. Σε αυτό συντείνει ο πολιτισμός και η παράδοση της χώρας. Όμως υπάρχουν ακόμα στην Κύπρο ορισμένοι διανοούμενοι, όπως απέδειξαν οι τελευταίες διαδηλώσεις, που αντιλαμβάνονται και δεν ανέχονται τις παρεκτροπές από τον νόμο. Αυτά σε λίγο καιρό πιστεύω ότι μπορεί να δυναμώσουν οπότε θα εξαφανιστούν οι μίζες, οι καταχρήσεις, η ευνοιοκρατία και άλλες πληγές της κρατικής μηχανής.