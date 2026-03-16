Ξανά στο εδώλιο αναμένεται να βρεθεί ο Νικολά Σαρκοζί, για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό που αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που πέρυσι καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο για τέσσερις κατηγορίες. Πάντως, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε κατηγορία.

Οδηγήθηκε στη φυλακή



Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το σχέδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης και έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της ΕΕ και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μεταπολεμικά που εξέτισε ποινή φυλάκισης.

Ύστερα από 20 ημέρες σε φυλακή στο Παρίσι, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαντλητικές» και «εφιάλτικές», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ενώ δημοσίευσε και βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή. Για λόγους ασφαλείας κρατήθηκε σε απομόνωση, σε ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης πέρυσι, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, με τον Καντάφι, ώστε να λάβει χρηματοδότηση για την επιτυχημένη προεδρική του εκστρατεία το 2007, με αντάλλαγμα τη στήριξη της τότε διεθνώς απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης.



Για ποια αδικήματα θα δικαστεί



Πέρυσι ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με την απόκτηση προεκλογικών κεφαλαίων από τη Λιβύη. Αθωώθηκε, ωστόσο, για τις κατηγορίες της διαφθοράς, της κατάχρησης δημόσιων λιβυκών πόρων και της παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

Στη νέα δίκη στο Εφετείο, που ξεκινά τη Δευτέρα, ο Σαρκοζί θα δικαστεί εκ νέου και για τις τέσσερις κατηγορίες, μετά την έφεση που άσκησε ο ίδιος κατά της καταδίκης του αλλά και την έφεση της εισαγγελίας κατά των αθωώσεων. Αν καταδικαστεί, ο 71χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης.

Στην πρώτη δίκη πέρυσι, το δικαστήριο άκουσε ότι σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του Σαρκοζί, το καθεστώς της Λιβύης ζητούσε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές διευκολύνσεις, ενώ θεωρούνταν ότι ο Σαρκοζί θα συνέβαλλε στη διεθνή «αποκατάσταση» της εικόνας του Καντάφι, που είχε απομονωθεί διεθνώς, λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με τρομοκρατικές ενέργειες.

