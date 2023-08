Ο Φοίβος Γ. Σπάρος σχολιάζει τη δήλωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τα γεγονότα στην Πύλα που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμαρτύρομαι για την ορολογία που χρησιμοποιείται στη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τα γεγονότα στην Πύλα. Όπως ανέφερε αυτολεξεί η ανακοίνωση/ δήλωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη «The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) condemns the assaults against UN peacekeepers and damage to UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning. The incident took place inside the buffer zone near Pyla/Pile as UN peacekeepers blocked unauthorized construction work in the area». Που μεταφράζεται: «Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από προσωπικό από την τουρκοκυπριακή πλευρά σήμερα το πρωί. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της ουδέτερης ζώνης κοντά στην Πύλα/ Pile, καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ εμπόδισαν τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή».

Διαμαρτύρομαι ειδικά:

Πρώτον: Δεν υπάρχει «τουρκοκυπριακή πλευρά». Αντίθετα, υπάρχει τμήμα της Κύπρου που είναι κατεχόμενο από την Τουρκία. Το δήθεν τουρκοκυπριακό κράτος είναι ψευδοκράτος και όπως πολύ καλά θα έπρεπε να γνωρίζετε και ανακοινώνετε είναι μια παράνομη οντότητα, που αναγνωρίζεται μόνο από τη δημιουργό του, δηλαδή το κράτος της Τουρκίας.

Δεύτερον: Δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη (buffer zone) αλλά τμήμα της μη κατεχόμενης περιοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δόθηκε από την τελευταία στην UNFICYP για να παρακολουθεί την εκεχειρία, όχι την ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο, εκτός από αυτή που έφερε η στρατιωτική επιχείρηση του κράτους της Τουρκίας, την οποία ονόμασε ευφημιστικά «ειρηνευτική επιχείρηση». Επομένως, αυτή είναι μια μη ειρηνική κατάσταση. Το να μην υπάρχει κατάσταση ενεργού πολέμου δεν μπορεί να θεωρηθεί ειρήνη.

Συνολικά, αφού δεν υπάρχει κακή διαφήμιση, η δήλωσή σας εξυπηρετεί τους σκοπούς της σημερινής τουρκικής κυβέρνησης. Βοηθά στην καθιέρωση της αντίληψης ότι υπάρχει νόμιμη τουρκοκυπριακή οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της πατρίδας μου.

Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι συνήθως αποκαλούμενοι Τουρκοκύπριοι, με σωστή ορολογία τα μέλη της τουρκικής κοινότητας (όπως την ορίζει το Σύνταγμα) βρίσκονται, επίσης, υπό κατοχή από το κράτος της Τουρκίας και ότι ο παράνομα μεταφερθείς πληθυσμός που ζει στην κατεχόμενη περιοχή είναι έποικοι πολέμου που είναι κάτι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σας προκαλώ να μου αποδείξετε ότι κάνω λάθος.

Επομένως, η δήλωσή σας όφειλε να αναφέρεται στις παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από την Τουρκία και τους ντόπιους συνεργάτες της.