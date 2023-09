Εξετάζοντας το ‘παχύ έντερο’ των σχέσεων Τουρκίας & Ρωσίας

Πάει! Ο Σιδεράς σαλτάρισε εντελώς, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος διαβάζοντας τον τίτλο του σημερινού μου άρθρου. Ναι, αλλά…

«Που πελλόν τζιαι που μιτσίν μαθαίνεις την αλήθκειαν!»

Mιτσίς… σαφέστατα δεν είμαι! Τελευταία φορά που άκουσα κάποιον να με αποκαλεί μιτσίν ήταν πριν 96 χρόνια. Όταν οχτώ χρονών έπαιζα λιγκρίν τζαι σκατούλικα στις αμάντρωτες αλάνες της γειτονιάς μου!

Άρα, εφόσον δεν είμαι μιτσίς, reductio ad absurdum παραμένει… το πελλός. Μάλιστα! Το ότι σαλτάρισα, είναι πλέον… αδιαμφισβήτητο γεγονός!

Μια χαρά ήμουν ο φουκαράς πριν επιστρέψω στην Κύπρο! Δυστυχώς όμως, μετά την πολύχρονη γυροβολιά μέσα στα φαντεζί φώτα του Χόλυγουντ και του Μπρόντγουεϊ, μόλις επέστρεψα στην Κύπρο άρχισα να φλιπάρω… Από τα glittering lights του Λάς Βέγκας και του Λος Άντζελες βρέθηκα να γυροφέρνω μέσα στα αποπατήματα και την σαπίλα της διαφθοράς της ‘lost’ Κύπρου.

Γέμισε η Κύπρος αετονύχηδες, ντριπλαδόρους και ριφιφήδες. Η διαφθορά κι η μπόχα των σκανδάλων φιγουράρουν καθημερινά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελευταία βέβαια, επίκαιρο είναι και το μεταναστευτικό. Άλλο βάσανο κι αυτό. Θα αφήσω όμως τον Ανδρέα Μορφίτη να σας τα ψάλει. Ο οποίος εδώ και χρόνια μας είχε προειδοποιήσει για το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού, αλλά… «Ου φροντίς Ιπποκλείδη». Αγρόν αγοράσαμε. Από το ένα αφτί μπαίναν κι από το άλλο βγαίναν!

Ας επικεντρωθούμε όμως στην ανάγνωση του σημερινού μου άρθρου.

«Κολονοσκόπηση»!

Οι ειδικοί λένε πως η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση με την οποία ελέγχεται το εσωτερικό τοίχωμα του παχέος εντέρου!

Τι ξέρω τώρα εγώ από γαστρεντερολογία θα μου πείτε. Τροβαδούρος είμαι και ολίγον τι ποιητής! Ποιητική αδεία λοιπόν επιτρέψετε μου να εξετάσω το… «παχύ έντερο» των σχέσεων των δύο προαναφερόμενων χωρών.

Αν θυμάστε…

Στις 24 Νοεμβρίου 2015 μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε ρωσικό βομβαρδιστικό…

Με αγαθιάρα αντίληψη τρέξαμε αμέσως να σημάνουμε τις καμπάνες. Βάλαμε τον σταυρό μας και μ’ ανατριχίλα αρχίσαμε να μιλάμε για την προφητεία του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού και του Όσιου Παΐσιου… Πως το “ξανθό γένος” θα ‘ρθει να μας λυτρώσει από τους Τουρκαλάδες…

Διαβάζοντας τελευταία πως η Μόσχα χαιρετίζει την «ανεξάρτητη

εξωτερική πολιτική της Άγκυρας…» κι ένα σωρό άλλα χαϊδέματα και ουφολογίες, στο μυαλό μου άρχισε να γυροφέρνει το τραγούδι…

«Βρε πως αλλάζουν οι καιροί!»

Κερασάκι στην τούρτα της στροφής 180 μοιρών της πολιτικής του «ξανθού γένους» είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση πως…

«Η Ρωσία ανοίγει προξενικό γραφείο στη Βόρεια Κύπρο…»

Κατά το δη λεγόμενον, οφείλουμε να πούμε και του στραβού το δίκιο! Δεν αδικώ την Μόσχα που μας έχει γράψει στα… παλιά της υποδήματα. Για να μην σας πω που μας έχει γραμμένους ο Πούτιν. Όλοι γνωρίζουμε πως η Ευρώπη, με δική μας συναινετικότητα τους έχει γκαστρώσει στις κυρώσεις!

That said…

Μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν είχαμε άλλη επιλογή. Σαν συμπάσχουσα ημικατεχόμενη χώρα, η Κύπρος όφειλε να καταδικάσει την εγκληματική απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία. Καλά κάναμε! Καλά κάνουμε όμως να λάβουμε υπόψη και την «κολονοσκόπηση» στις σχέσεις Τουρκίας & Ρωσίαςγιατί ενός κακού μύρια έπονται! Ο Πούτιν δεν συγχωράει…

«An eye for an eye and a tooth for a tooth».

Και για να καταλάβει κι η γιαγιά μου η Χαρικλού που δεν σπούδασε στο Oxford…

«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος».

Μην τα θέλουμε όλα δικά μας! Να θέλουμε την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του. Άρα…

Μάθημα 1ον:

Κανένα «ξανθό γένος», κανένας Πούτιν και καμιά ξένη δύναμη δεν πρόκειται να μας σώσει. Η σωτηρία της Κύπρου βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια μας…

Μάθημα 2ον:

Η ιστορία μας δίδαξε πως τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων μεταβάλλονται. Αργά η γρήγορα το σκηνικό θα αλλάξει και στην δική μας γειτονιά.

«Τα πάντα ρει και ουδέν μένει». Γι’ αυτό και εμείς οφείλουμε να κάνουμε υπομονή, όσα χρόνια κι αν χρειαστούν, μέχρι η πλάστιγγα γύρει προς το μέρος μας…

Με πονά αφάνταστα το γεγονός πως με την κοντόθωρη πολιτική που ακολουθούμε, φτάσαμε στο σημείο να αποδεχτούμε πως η Κερύνεια, η Λάπηθος, ο Καραβάς και εκατοντάδες άλλα αλευτέρωτα χωριά και πόλεις της πατρίδας μας θα τουρκέψουν. Και νιώθω συντετριμμένος γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την συμφορά που θα ακολουθήσει.

Η Κύπρος θα πλημυρίσει από ανεξέλεγκτες ροές Μωαμεθανών εποίκων. Ο Ελληνισμός της Κύπρου θα συρρικνωθεί κι από 82% σε μερικά χρόνια θα καταστεί μειονότητα. Το νησί θα εξισλαμιστεί με συνεπακόλουθο, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Κύπρου να αρχίσουν να μετοικούν σε άλλες χώρες.

Δεν προσπαθώ να τρομοκρατήσω οποιοδήποτε. Κατανοώ τους συμπατριώτες μου οι οποίοι χρόνια αναμένουν να βρεθεί μια λύση. Να δοθεί τέλος στο δράμα που ζούμε. Κι εγώ θέλω λύση.

Όχι όμως μια λύση η οποία θα εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις της Τουρκίας και τα Βρετανικά συμφέροντα…

Αν κάτι με δίδαξαν οι εκατό οκάδες φρονιμάδας που κουβαλώ στους ώμους μου, αυτό είναι πως την λύση που εμείς επιζητούμε, λύση η οποία θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα ψηφίσματα των Η.Ε. και στις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα… είναι ακατάφερτη. Ουτοπία κι όνειρο θερινής νυκτός!

Μεσοπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας είναι να προσαρτήσει την Κύπρο στο δικό της αφεντάτο. Εξαναγκάζοντας τους Ελληνοκύπριους να εγκαταλείψουν το νησί. Κάτι που κατάφεραν το 1922. Όταν 2,845,000 Έλληνες που ζούσαν στην Τουρκία έγιναν πρόσφυγες. Εγκαταλείποντας την προαιώνια πατρίδα τους και καταφεύγοντας στην Ελλάδα για να σωθούν. Αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς!

Δεν είμαι διχοτομιστής. Κι ούτε επιζητώ τον πόλεμο. Αυτό που επιζητώ είναι την ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους συμπατριώτες μου οι οποίοι ΝΟΜΙΜΑ ζουν σ αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αν συνεχίσουμε την μυωπική πολιτική που ακολουθούμε.

Αυτό που θα καταφέρουμε συνυπογράφοντας μια νερωμένη λύση, είναι να νομιμοποιήσουμε τα «λάφυρα πολέμου» που έχουν αποκομίσει οι Τούρκοι. Η υπογραφή μας θα δώσει στην Τουρκία συγχωροχάρτι και το «έννομο δικαίωμα» να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των καταχθόνιων σχεδιασμών της. Κι η Κύπρος μας θα περάσει στην ιστορία σαν μια ακόμα χαμένη πατρίδα…