Σαν ένας ένθερμος υποστηρικτής της συνένωσης των Δήμων εδώ και πολλά χρόνια, νοιώθω πολύ απογοητευμένος με το σημερινό αποτέλεσμα.

Θέλαμε την συνένωση με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας των Δήμων και αύξηση της παραγωγικότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Δυστυχώς ούτε το ένα πετύχαμε μα ούτε και το δεύτερο, οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και δικαίως άρχισαν τα μουρμουρητά.

Το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο υπερβολικός αριθμός Αντιδημάρχων, πρόβλημα που έχει γίνει κατανοητό από όλους και ελπίζουμε να διορθωθεί το συντομότερο.

Πέραν από το πιο πάνω, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους Δήμους είναι το τεράστιο κόστος αποκομιδής των σκυβάλων, λόγω του τεράστιου όγκου σκυβάλων που πετούμε όλοι, αδιαφορώντας για την οικογενειακή σπατάλη.

Απλά και ταπεινά θα προτείνουμε μια ενέργεια που ίσως βοηθήσει στον μετριασμό του προβλήματος. Μια ενέργεια πολύ χαμηλού κόστους, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και εμπειρογνώμονες.

Σχεδόν όλες οι κατοικίες έχουν λουλούδια και δέντρα, συχνά πυκνά κόβουμε κάποια κλαδιά τα οποία πετάμε στα σκουπίδια, επίσης καθημερινά πετάμε περισσεύματα φαγητού και αυτά στα σκουπίδια.

Δεν θα ήτο πιο καλά αν όλα αυτά τα φτιάχναμε κομπόστα που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα στον κήπο μας; Τα φρέσκα κλαδιά τα φαγητά, οι φλούδες των φρούτων και λαχανικών, τα τσόφλια των αυγών και ξερά ψωμιά είναι εξαιρετική πρώτη ύλη για την παρασκευή κομπόστας, γιατί να τα πετάμε;

Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να μελετηθεί η πρόταση και αν είναι εφαρμόσιμη, να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν οι πολίτες που μπορούν να τοποθετήσουν στην άκρη της αυλής τους ένα τέτοιο ειδικό κάδο παρασκευής κομπόστας.

Στα τόσα θέματα που μελετούν και συζητούν οι τοπικοί μας άρχοντες ας μελετήσουν και αυτό το ενδεχόμενο, ίσως να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το κόστος ενός τέτοιου κάδου είναι πολύ χαμηλό και τα μακροπρόθεσμα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια.

Γνωρίζοντας την νοοτροπία μας ως λαός, δυστυχώς θέλουμε το σπρώξιμο μας, θέλουμε τα κίνητρα, όπως την ενημέρωση και υπενθύμιση. Αναφορικά με τον τρόπο παρασκευής κομπόστας είναι πολύ απλή, κάποτε το Τμήμα Γεωργίας διέθετε ενημερωτικό φυλλάδιο, θέλω να πιστεύω ότι διαθέτει και σήμερα.