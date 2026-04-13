Κοινό μυστικό αποτελούσε η διαπίστωση ότι οι επικίνδυνες οικοδομές αποτελούν ωρολογιακή βόμβα η οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί με πιθανή πρόκληση θυμάτων. Μπαλκόνια έπεφταν από μόνα τους, τοίχοι κατέρρεαν ξαφνικά και οι ρωγμές σε κτήρια πολλαπλασιάζονταν.

Η αναγκαιότητα επαρκούς ρύθμισης του θέματος των επικίνδυνων οικοδομών συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πριν από ένα χρόνο (2 Απριλίου 2025) στο philenews γράφαμε πως ο αριθμός τους παγκυπρίως ανέρχεται σε 1.292.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε συλλέξει, από τις επικίνδυνες οικοδομές οι 618 βρίσκονταν στη Λευκωσία, 308 στη Λεμεσό, 170 στη Λάρνακα, 26 στην Αμμόχωστο και 170 στην Πάφο.

Αν ληφθεί υπόψη πως μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την 1/7/2025, η αρμοδιότητα της επίβλεψης των επικίνδυνων οικοδομών μεταφέρθηκε από τις Τοπικές Αρχές στους ΕΟΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την απουσία κονδυλίων, και με δεδομένο, πως δεν είχαν συσταθεί καν υπηρεσίες για διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, είναι πολύ πιθανόν ο πιο πάνω αριθμός (1.292) να έχει αυξηθεί. Μάλιστα, ακόμη και κάποιες οικοδομές οι οποίες είχαν στηριχθεί στο παρελθόν για να μην καταρρεύσουν, ενδεχομένως σήμερα να βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πλευράς στατικής επάρκειας.

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών γράφαμε στο philenews, πως «υπάρχουν πολυκατοικίες, οι οποίες με ένα ελαφρύ σεισμό είναι δυνατόν να καταρρεύσουν και να σκοτώσουν κόσμο, γι’ αυτό το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών πρέπει να ρυθμιστεί το ταχύτερο δυνατόν».

Το πιο πάνω απόσπασμα είχε καταγραφεί με βάση όσα είχε καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής ο πολιτικός μηχανικός και γενικός γραμματέας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ) Ανδρέας Θεοδότου.

Η αναφορά από τον κ. Θεοδότου είχε γίνει στο πλαίσιο συζήτησης πρότασης νόμου του τότε βουλευτή και νυν υπουργού Εργασίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα, που αποσκοπούσε και αποσκοπεί στη ρύθμιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Ο κ. Θεοδότου είχε αναφέρει, πως «το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό και ιδιαιτέρως στα κέντρα αυτών των πόλεων, χωρίς να σημαίνει πως σε άλλα σημεία τους ή και σε άλλες πόλεις δεν παρατηρούνται προβλήματα με επικίνδυνες οικοδομές».

«Πρέπει να αντιληφθούμε, πως η ασφάλεια του κοινού γενικότερα είναι πολύ σημαντική, γι’ αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διασφαλίσουμε, διότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», είχε προσθέσει ο γενικός γραμματέας του ΕΤΕΚ.

Περαιτέρω είχε αναφέρει, ότι το Επιμελητήριο ήγειρε κατά καιρούς το θέμα της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων και πρόσθεσε πως σε κάποιο στάδιο το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί.

Εισηγήθηκε επίσης, όπως η στήριξη/αποκατάσταση των επικίνδυνων οικοδομών θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις κοινόκτητες, στις οποίες διαμένουν περισσότερα άτομα σε σχέση με μεμονωμένες οικοδομές.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέραμε, πως «η συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας των κοινόκτητων οικοδομών, στις οποίες διαμένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Κύπρου, έληξε άδοξα, με το σχετικό νομοσχέδιο να βρίσκεται πλέον στον αέρα».

Όπως προέκυψε από όσα είχε αναφέρει και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η διαδικασία μπλοκαρίστηκε ένεκα του ότι το υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε την ευθύνη χειρισμού του θέματος και γενικά την εποπτεία των κοινόκτητων οικοδομών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης χωρίς να διαβουλευθεί μαζί τους και δίχως να εγκρίνει τους πόρους με τους οποίους θα προσληφθεί προσωπικό για να χειρίζεται τις υποθέσεις κ.ο.κ.

Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά του κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, ότι «οι ΕΟΑ, έγιναν η συτζιά του Μαύρου» με την ανάθεση αρμοδιοτήτων τις οποίες προηγουμένως διεκπεραίωναν άλλοι και μάλιστα χωρίς διαβούλευση.