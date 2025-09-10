Παρακολουθώντας και διαβάζοντας διάφορα άρθρα στον κυπριακό Τύπο, που κάνουν λόγο για «επικίνδυνη ρητορική» και για «αντισημιτισμό», νιώθω πως είναι απαραίτητο να γίνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες. Ως εκπρόσωπος του αγωνιζόμενου και περήφανου παλαιστινιακού λαού, που αυτή τη στιγμή βιώνει μια γενοκτονία με στόχο τον αφανισμό του, και βλέποντας την αδράνεια και την ανικανότητα των κυβερνήσεων και των παγκόσμιων κέντρων αποφάσεων να σταματήσουν τη σφαγή του άμαχου πληθυσμού στην Παλαιστίνη, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ.

Ως ξένος Πρέσβης που υπηρετώ στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, οφείλω να αναγνωρίσω ότι εκτελώ τα καθήκοντά μου σε ένα περιβάλλον με πολύ θετικό και ώριμο κλίμα. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, καθώς έχω τη δυνατότητα να συνεργάζομαι με μια χώρα και μια κοινωνία που είναι βαθιά θωρακισμένη, χάρη και στον κυπριακό λαό, ο οποίος στηρίζεται διαχρονικά σε αξίες και ιδανικά ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, απέναντι σε επικίνδυνα φαινόμενα όπως ο αντισημιτισμός, ο αντί-παλαιστινισμός και η ξενοφοβία.

Ανάμεσα στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, περιλαμβάνονται και άρθρα της ισραηλινής πλευράς που αμφισβητούν τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάτω από το βάρος της κατάρρευσης διαφόρων μύθων και υπό την πίεση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, η ισραηλινή πλευρά, βλέποντας την απώλεια του υποτιθέμενου ηθικού της πλεονεκτήματος και την κατάρρευση των αφηγημάτων περί ολοκαυτώματος, αυτοάμυνας, αντισημιτισμού και τρομοκρατίας, καταφεύγει πλέον σε παραπληροφόρηση, ψέματα και απροκάλυπτη προπαγάνδα.

Το πιο εξοργιστικό είναι η αλαζονεία με την οποία αντιμετωπίζεται ακόμη και η αλήθεια, ειδικά όσον αφορά τους δημοσιογράφους. Όταν χαρακτηρίζονται «δημοσιογράφοι την ημέρα και τρομοκράτες τη νύχτα», τότε η πραγματικότητα παραμορφώνεται βάναυσα.

Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 μέχρι σήμερα, έχουν σκοτωθεί στοχευμένα 248 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μη φτάσει η εικόνα της φρίκης στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν οι δημοσιογράφοι εξοντώνονται και οι ανεξάρτητες φωνές φιμώνονται, τότε δεν πρόκειται απλώς για πόλεμο αλλά για συστηματική προσπάθεια απόκρυψης εγκλημάτων.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτού του εγκλήματος, αρκεί να δούμε την ιστορική σύγκριση:

⦁ Στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914–1918 και 1939–1945) σκοτώθηκαν συνολικά 69 δημοσιογράφοι.

⦁ Στον πόλεμο της Κορέας (1950–1953), 17 δημοσιογράφοι.

⦁ Στον πόλεμο του Βιετνάμ (1965–1975), 63 δημοσιογράφοι.

⦁ Στους πολέμους της πρώην Γιουγκοσλαβίας (1991–2001), 43 δημοσιογράφοι.

⦁ Στο Αφγανιστάν (1991–2021), 65 δημοσιογράφοι.

⦁ Στην Ουκρανία (2014–2025), 29 δημοσιογράφοι.

Και μόνο στη Γάζα, μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια, 248 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί. Η σύγκριση δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης.

Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι έχουν ακόμη το θράσος να μιλούν για «παράπλευρες απώλειες», «αυτοάμυνα» ή «τρομοκράτες με κάμερες».

Αξίζει να θυμηθούμε την εκτέλεση της Σιρίν Αμπού Άκλεχ, Παλαιστίνιας δημοσιογράφου του Al Jazeera, η οποία σκοτώθηκε εν ψυχρώ από Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή στις 11 Μαΐου 2022, στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί.

Εφόσον μιλάμε για τρομοκρατία, οφείλουμε να χαρακτηρίσουμε σωστά τα πράγματα. Το Ισραήλ, κράτος απαρτχάιντ, ενεργεί ως κράτος τρομοκρατίας, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Εσείς παίζετε με τις λέξεις. Εμείς συνεχίζουμε να μετράμε πτώματα και τάφους.

Η αλήθεια είναι ότι η ισραηλινή προπαγάνδα και το ισραηλινό αφήγημα βασίζονται πάντα στο καταδικαστέο για εμάς τραγικό ιστορικό γεγονός του ολοκαυτώματος, καθώς και στην κατάχρηση των όρων «αντισημιτισμός», «τρομοκρατία» και «αυτοάμυνα».

Όμως πλέον, ακόμη και ισραηλινές πηγές καταρρίπτουν τα ψεύδη. Σύμφωνα με στοιχεία που διέρρευσαν από έγκυρες ισραηλινές πηγές και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Haaretz, το 82% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι.

Είναι προκλητικό να μας μιλάτε για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και Υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης εκφράζουν ανοιχτά ρατσιστικό και φασιστικό λόγο, δηλώνοντας πως οι Παλαιστίνιοι είναι «ανθρώπινα ζώα» που πρέπει να τιμωρηθούν με τρόπο που να «ξεπερνά τον θάνατο», μέχρι τη δήλωση «λύσης» που περιλαμβάνει τη ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Γάζα. Η λιμοκτονία δεν αποτελεί πια μια έμμεση συνέπεια του πολέμου, αλλά χρησιμοποιείται ανοιχτά, συστηματικά και μεθοδικά ως όπλο εξόντωσης ενός ολόκληρου πληθυσμού. Η ρητορική αυτή θυμίζει σκοτεινές ιστορικές περιόδους, τις οποίες η ανθρωπότητα υποσχέθηκε να μην επιτρέψει να επαναληφθούν.

Ας μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο αντισημιτισμός. Υπάρχει και αντί-παλαιστινισμός, ένα φαινόμενο εξίσου επικίνδυνο και διαβρωτικό. Όταν μιλάτε για το Ολοκαύτωμα, ο κόσμος πλέον κοιτάζει προς το «Γαζοκαύτωμα». Όταν μιλάτε για αυτοάμυνα, κανείς δεν πείθεται. Πώς να πειστεί, όταν κατέχετε ήδη ολόκληρη την Παλαιστίνη και δηλώνετε ανοιχτά την πρόθεσή σας να υλοποιήσετε το όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»;

Την ώρα που προβάλλετε τον εαυτό σας ως θύμα με πρόσχημα την αυτοάμυνα, σχεδιάζετε την αρπαγή εδαφών από τη Συρία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και ακόμη και τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο ενός επεκτατικού σχεδίου που δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια ή άμυνα.

Είναι ιδιαίτερα ειρωνικό να ζητάτε από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τη Χαμάς, όταν η ίδια διεθνής κοινότητα, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ έως δεκάδες κράτη, καταδικάζει εσάς για εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση και καθεστώς απαρτχάιντ, ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου και άλλοι Υπουργοί του είναι καταζητούμενοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), ενώ εκκρεμούν διαδικασίες και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ).

Όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ποιος είναι ο θύτης και ποιο το θύμα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αυτή είναι η αλήθεια που δεν μπορείτε πλέον να κρύψετε.

*Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο