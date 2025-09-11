Σε επανειλημμένες του δηλώσεις ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν σχεδιασμοί του δρόμου με βόρεια όδευση των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας, Αστρομερίτη. Πρόσφατα, μάλιστα, σημείωσε ότι «τα όσα λέγονται για σχεδιασμό του δρόμου από τη βόρεια πλευρά ήδη από πριν την εισβολή δεν υφίστανται, καθώς δεν υπάρχουν σχέδια από τότε για βόρεια όδευση του δρόμου». Ανέφερε επίσης ότι «ο υπάρχων σχεδιασμός του δρόμου υπάρχει από το 2000 και είμαστε στο 2025. Αν παραταθεί κι άλλο χρονικά η καθυστέρηση του δρόμου θα δημιουργηθούν περαιτέρω ζημιές στις ορεινές κοινότητες».

Δυστυχώς ο αγαπητός Αλέξης διαψεύδει ο ίδιος τον εαυτό του και ακόμα χειρότερα, παραπληροφορεί. Αφού υπήρχε σχεδιασμός από το 2000, γιατί δεν κηρύχθηκε τόσα χρόνια η περιοχή σε λευκή ζώνη από την οποία θα περνούσε ο δρόμος και κηρύχθηκε μόλις τον Ιούλιο;

Σε επιστολή του προς την αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, στις 14 Απριλίου, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε το 2010 την εκπόνηση νέων προκαταρκτικών μελετών για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης, νότια των κοινοτήτων Ακακίου – Περιστερώνας – Αστρομερίτη. Πώς γίνεται, στην επιστολή του να λέει ότι το Υπουργείο αποφάσισε το 2010 την εκπόνηση νέων προκαταρκτικών μελετών, για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης, ενώ στη συνέντευξή του να λέει «ο υπάρχων σχεδιασμός του δρόμου υπάρχει από το 2000»;

Στην ίδια επιστολή, ο κ. Βαφεάδης αναφέρει ότι «η αρχική όδευση του αυτοκινητοδρόμου είχε σχεδιαστεί να περνά από τη βόρεια πλευρά, εντός της νεκρής ζώνης. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού δεν ήταν εφικτή, λόγω της άρνησης των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν την αναγκαία προστασία για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων μελετών». Δηλαδή, άλλα λέει στην επιστολή του στην αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ και άλλα τέσσερεις μήνες αργότερα με τις τελευταίες του δηλώσεις.

Ο ισχυρισμός ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού (βόρεια όδευση) δεν ήταν εφικτή, λόγω της άρνησης των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν την αναγκαία προστασία για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων μελετών, είναι επιεικώς ανακριβής. Δυστυχώς, για τον κ. Βαφεάδη και αυτούς που φαίνεται ότι τον παραπληροφορούν, βρίσκονται στη ζωή άνθρωποι που σχεδίασαν τον δρόμο και είχαν επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη για την όδευση του δρόμου μέσα από τη νεκρή ζώνη. Στις επαφές των Δημοσίων Έργων με την UNFICYP ήταν παρών και ο Τάσος Τζιωνής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όλοι οι προβληματισμοί, ανησυχίες και αντιρρήσεις των Ηνωμένων Εθνών ικανοποιήθηκαν. Με τη βοήθεια Ιταλών εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, το ύψος του δρόμου για να μην θεωρείται αμυντικό έργο, οι διαβάσεις για τους γεωργούς ώστε να έχουν πρόσβαση στα κτήματά τους που θα είναι βόρεια του αυτοκινητοδρόμου, επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας για τις περιπολίες των ειρηνευτών, η διοχέτευση των ομβρίων υδάτων, ενώ υπάρχει και πρόνοια για ένωση του δρόμου, σε περίπτωση λύσης, με αυτόν που έφτιαξαν στα κατεχόμενα προς τη Μόρφου. Αλλά, γιατί ο κ. Βαφεάδης δε ρωτά τον κ. Τζιωνή;

Προβλήματα με τη νότια όδευση

Η νότια όδευση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα για τις τρεις μεγάλες κοινότητες της Δυτικής Λευκωσίας, Ακάκι, Περιστερώνα και Αστρομερίτη. Ειδικά το Ακάκι θα βρεθεί εγκλωβισμένο, στα ανατολικά και στα νότια από τον αυτοκινητόδρομο, στα δυτικά από τον ποταμό Σερράχη και στα βόρεια από τη νεκρή ζώνη. Προς τα πού θα αναπτυχθεί η κοινότητα; Πού θα κτίσουν οι νέοι για να μείνουν; Ή μήπως θέλουμε να προωθήσουμε την αστυφιλία;

Επίσης, η νότια όδευση θα εκληφθεί ως επέκταση της νεκρής ζώνης και θεωρητικά η γραμμή άμυνας της Εθνικής Φρουράς θα είναι ο αυτοκινητόδρομος. Αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον κλίμα ανασφάλειας για όλους τους κατοίκους. Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά, το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, συμφωνούν με τη βόρεια όδευση.

Ο κ. Βαφεάδης υποστηρίζει επίσης ότι η κατασκευή με τη νότια όδευση θα στοιχίσει €110 εκατ.. Αν το κόστος για το τμήμα Αστρομερίτη – Ευρύχου μήκους 10 χλμ είναι €100 εκατ., από τα οποία τα €30 εκατ. ήταν για την κελαδογέφυρα κοντά στον Κουτραφά, σημαίνει ότι το κόστος για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ήταν €7 εκατ. ανά χιλιόμετρο. Η νότια όδευση έχει μήκος 18 χιλιόμετρα, συνεπώς το κόστος θα είναι €126 εκατ. με τις τότε τιμές, που όμως δε θα είναι οι ίδιες. Αν προσθέσουμε και τις δύο κοιλαδογέφυρες, μία στο Ακάκι και μια στην Περιστερώνα, το κόστος θα πλησιάσει τα €200 εκατ.

Ναι, πρέπει, οπωσδήποτε να στηρίξουμε τις ορεινές κοινότητες και να καταπολεμηθεί η αστυφιλία αν και πολύ φοβάμαι ότι αργήσαμε πολύ. Το 2000 φοιτούσαν στο Γυμνάσιο και Λύκειο Σολέας 600 μαθητές. Σήμερα φοιτούν μόλις 300 και αυτό μετά την υποχρέωση των μαθητών από τον Αστρομερίτη να φοιτούν εκεί. Δυστυχώς, η αστυφιλία δεν καταπολεμάται με αυτοκινητοδρόμους, αλλά με έργα στις κοινότητες αυτές, με κίνητρα στους κατοίκους να παραμείνουν εκεί, σε επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Εκτός και αν θέλουμε να ξοδέψουμε κοντά στα €300 εκατ. για να πηγαίνουν οι Λευκωσιάτες στο Τρόοδος 7-8 λεπτά πιο γρήγορα στις μετρημένες στα δύο δάκτυλα των χεριών φορές που το επισκέπτονται.

*Πολιτικός Επιστήμονας / Δημοσιογράφος