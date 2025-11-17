Ο ιστορικός και τουρκολόγος Νεοκλής Σαρρής είχε προβλέψει, με αγωνία, ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της Τουρκίας είναι όταν Έλληνες θα μιλούν ως Τούρκοι. Υιοθετώντας το τουρκικό αφήγημα στα εθνικά μας θέματα. Φαίνεται πως έχει δικαιωθεί! Φαίνεται πως κάποιοι είναι «ένοχοι, σχεδόν μηδίζοντες» όπως κραυγάζει ο ποιητής.

Πολλά λέχθηκαν τελευταίως για το στοιχειωμένο Κραν Μοντανά, οκτώ χρόνια μετά το ναυάγιο που ηθελημένα προκάλεσε η κατοχική Τουρκία για να προχωρήσει απερίσπαστη στην επίτευξη του στόχου της, της λύσης δυο κρατών στην Κύπρο, σε πρώτο στάδιο. Τα οποία θα συνδεθούν εν ευθέτω χρόνω εν είδει συνομοσπονδίας ώστε να δύναται η Άγκυρα να ελέγχει πλήρως την Νήσο.

Η παρέμβαση μου αυτή γίνεται για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη επί του τί ακριβώς συνέβη στη διεθνή διάσκεψη του Κραν Μοντανά βάσει της μαρτυρίας αξιόπιστου συμμετέχοντος στην όλη διαδικασία. Έχω ακούσει μετά προσοχής μεγάλης τα όσα αναφέρθηκαν από τον κ. Άντρο Κυπριανού και συγκεκριμένα για την ενημέρωση της οποίας έτυχε από τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν συμμετείχε στη διάσκεψη, ότι η ευθύνη για το ναυάγιο οφείλεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Υιοθέτησε, δηλαδή, το τουρκικό αφήγημα. Ανέτρεξα στο βιβλίο του ευπαίδευτου ακαδημαϊκού, πολιτικού και πρώην υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκου Κοτζιά, με τίτλο «Κύπρος, 2015 – 2018, Μια τριετία που άλλαξε το Κυπριακό», ο οποίος εκπροσωπούσε την Ελλάδα και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της διάσκεψης τηρώντας ενήμερο τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα. Ο Ν. Κοτζιάς συνέβαλε τα μάλα για να τεθεί, για πρώτη φορά στο τραπέζι το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Στις σελίδες 36-37 του βιβλίου παραθέτει την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα, την 11 Ιουλίου 2017 και τη στάση της Τουρκικής αντιπροσωπείας στο Κραν Μοντανά. Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «…Διότι η Τουρκία, στις συναντήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, υποσχέθηκε να αποδεχτεί συμβιβαστικές λύσεις. Και όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στις πρωινές ώρες, στις 2 η ώρα το πρωί, ενώπιον της άρνησης της Τουρκίας να υποβάλει γραπτώς τις προτάσεις που του είχε διατυπώσει, ανέλαβε να τις διατυπώσει ο ίδιος σε μια παράγραφο, η Τουρκία αρνήθηκε ότι είχε κάνει τέτοια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα. Απέσυρε την όποια συμβιβαστική της πρόταση και υποχρέωσε επιτόπου τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να δηλώσει ότι αυτή η Διάσκεψη τελειώνει διότι η Τουρκία άλλα μου είπε, άλλα λέει εδώ και παίρνω πάνω μου το βάρος ότι παρανόησα τις προτάσεις της Τουρκίας». Και πρόσθεσε την εξής ενδιαφέρουσα στιχομυθία με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τότε Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. «Στη διαπραγμάτευση οι Τούρκοι αναγκάστηκαν, υπό τη δική μας επιμονή, να εξηγήσουν τι τα θέλουν αυτά που ζητούν (παρεμβατικά δικαιώματα, παραμονή στρατευμάτων), ο Τσαβούσογλου επί ώρες έλεγε «τα έχω εξηγήσει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.» Και στο τέλος είπε «να σας πω τι τα θέλω, να μπορεί η Τουρκία να επεμβαίνει όποτε θέλει και όποτε χρειαστεί». Πώς να επεμβαίνει; Στρατιωτικά. Αυτές είναι αποκαλύψεις στη σελίδα 39 του βιβλίου.

Υπενθυμίζεται, περαιτέρω, η δήλωση στην οποία προέβη ο Ν. Κοτζιάς ευρισκόμενος στη Λευκωσία στις 18 Ιουλίου 2017, στην παρουσία του τότε υπουργού Εξωτερικών, Γ. Κασουλίδη: Εκεί, στο Κραν Μοντανά, είδαμε μια Τουρκία η οποία έπαιζε με τις λέξεις αλλά όταν ήρθε η στιγμή των αποφάσεων έδειξε ότι δεν είχε καμία διάθεση, δεν ήταν ακόμα έτοιμη για ουσιαστική λύση.

Και ο νοών νοείτω.

*Πρέσβης ε.τ.