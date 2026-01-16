Σε μια εποχή που ο μονομερισμός απομονώνει τις αγορές και ο προστατευτισμός εμποδίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, δύο περιοχές που μοιράζονται δημοκρατικές αξίες και δέσμευση στον πολυμερισμό επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο. Ενάντια στη λογική των εμπορικών πολέμων, που κατακερματίζουν τις οικονομίες, φτωχαίνουν τα έθνη και αυξάνουν τις ανισότητες, η Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν αύριο μία από τις πιο ολοκληρωμένες συμφωνίες του 21ου αιώνα.

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων και με βάση την πεποίθηση ότι μόνο η ολοκλήρωση και η εμπορική ελευθερία μπορούν να προωθήσουν την κοινή ευημερία, η συμφωνία δημιουργεί τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Καμία οικονομία δεν υπάρχει σε απομόνωση. Το διεθνές εμπόριο δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Όλες οι οικονομίες επιδιώκουν την ανάπτυξη, και αυτή η νέα εταιρική σχέση θα δημιουργήσει αμοιβαίες ευκαιρίες για απασχόληση, δημιουργία εισοδήματος, βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο.

Συνολικά, οι 31 χώρες της συμφωνίας Mercosur-Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν σε περίπου 720 εκατομμύρια πολίτες. Το συνολικό ΑΕΠ υπερβαίνει τα 22 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία θα διευρύνει την αμοιβαία πρόσβαση σε στρατηγικές αγορές μέσω σαφών, προβλέψιμων και ισορροπημένων κανόνων. Με την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και τη θέσπιση κοινών κανονιστικών προτύπων, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και οι αλυσίδες αξίας θα επεκταθούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μια ισχυρή εμπορική συμπληρωματικότητα συνδέει τις οικονομίες της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Η έκδοση της συμφωνίας που εγκρίθηκε προστατεύει τα συμφέροντα των ευάλωτων τομέων, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί κοινές αξίες όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύει τα εργασιακά δικαιώματα και διατηρεί τον ρόλο του κράτους ως στρατηγικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η συμφωνία αυτή κατέστη δυνατή επειδή η Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησαν ότι είχαν πολύ περισσότερα να κερδίσουν μαζί παρά μεμονωμένα και επέλεξαν τον διάλογο με βάση τον σεβασμό και την ισότητα. Τα δύο μπλοκ βρήκαν τομείς σύγκλισης ακόμη και παρά τις διαφορετικές προοπτικές τους, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική και επωφελής από τον εκφοβισμό και τη σύγκρουση. Ευχαριστούμε τις χώρες της Mercosur και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δέσμευσή τους να συνάψουν μια τόσο σημαντική συμφωνία.

Η υπογραφή ωστόσο αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Αύριο ξεκινά μια νέα φάση ελέγχου για να διασφαλιστεί η ταχεία και διαφανής εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Η πραγματική επιτυχία της συμφωνίας θα μετρηθεί από το πόσο γρήγορα τα οφέλη της θα φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων, στα χωράφια, στα εργοστάσια και στα νοικοκυριά.

Πολλοί τομείς και από τις δύο πλευρές θα επωφεληθούν, από τη βιοοικονομία έως τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, και από τους μικρούς και μεσαίους αγρότες έως τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ευρωπαίοι και οι νοτιοαμερικανοί καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, ενώ οι παραγωγοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Πέρα από τα εμπορικά και οικονομικά οφέλη, η συμφωνία φέρνει ακόμη πιο κοντά εταίρους που τους ενώνουν ιστορικοί δεσμοί και μια κοινή δέσμευση για τη δημοκρατία και τον πολυμερισμό. Η αλληλεξάρτηση είναι τόσο αναγκαιότητα όσο και πραγματικότητα. Μόνο η κοινή δράση μεταξύ κρατών και περιφερειακών μπλοκ μπορεί να προωθήσει την ειρήνη, να αποτρέψει τις φρικαλεότητες και να αντιμετωπίσει τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου προστατευτισμού και μονομερισμού, η συμφωνία αποδεικνύει ότι είναι εφικτό ένα διαφορετικό μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης – ένα μοντέλο πιο ενεργό, αντιπροσωπευτικό, συμπεριληπτικό και δίκαιο. Οι ίδιες αρχές καθοδηγούν την προσπάθειά μας για ανανέωση των πολυμερών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Εν μέσω της ανόδου του πολιτικού εξτρεμισμού, η Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύουν με συγκεκριμένους όρους ότι ο πολυμερισμός, ο οποίος έφερε τεράστια οφέλη στον κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει σχετικός και απαραίτητος.

Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας