Βρισκόμαστε και πάλι σε περίοδο που γίνονται προσπάθειες για νέα συνάντηση του ΠτΔ και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος για νέα πενταμερή συνάντηση και έναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι προοπτική είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Κρίνοντας από τις δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη, δεν αφήνουν ούτε χαραμάδα προσδοκίας για αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για επίτευξη μιας μόνιμης και διαρκούς λύσης.

‘Εχοντας υπόψη την εμπειρία προηγούμενων παρόμοιων περιπτώσεων, θεωρούμε βέβαιο, ότι οι αντιπρόσωποι του ΟΗΕ θα προτείνουν, και πάλι, συζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για συνεννόηση. Για να το πούμε με την κοινή διάλεκτο, απλώς κλωστούν την μάππα έξω, για να καλύψουν την έλλειψη προόδου. Οι Τούρκοι αποδέχονται ασμένως τη διαδικασία αυτή, στοχεύοντας την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης. Αναμένουν περισσότερους επισκέπτες για ανάπτυξη του εμπορίου, που τείνει να εξελιχθεί σε νόμιμη συνεργασία μεταξύ δύο κρατών, όπως είναι η επιδίωξή τους. Η δική μας πλευρά αποδέχεται τη συζήτηση για να δείξει την καλή διάθεσή της, αλλά πάντα τα μέτρα ευνοούν τις τουρκικές θέσεις.

Προσωπικά πιστεύω, ότι τα οποιαδήποτε μέτρα δεν βελτιώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Βελτιώνουν τις οικονομικές σχέσεις και δοσοληψίες μεταξύ εμπορευομένων και άλλων επαγγελματιών, αλλά όχι μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Το μόνο αποτέλεσμα είναι η διαιώνιση αυτής της συνεργασίας, αλλά το όφελος δεν είναι αμοιβαίο.

Η δική μας πλευρά εφαρμόζει διάφορα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς αυτά να καταγράφονται σε συμφωνίες των δυο πλευρών, που επιδιώκουν τα Η.Ε. Τα μέτρα αυτά είναι η απρόσκοπτη μετακίνηση τουριστών στις κατεχόμενες περιοχές, η διευκόλυνση τουρκοκυπρίων να προσέρχονται και να εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές με όλα τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της Κ.Δ., η ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων με παράνομους αριθμούς κυκλοφορίας του ψευδοκράτους, χωρίς έλεγχο και χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, όπως απαιτείται από τους πολίτες της Κ.Δ.

Φυσικά και η πλευρά των τουρκοκυπρίων με πολλή δυσκολία επιτρέπει κάποτε στους εκτοπισμένους να εκκλησιάζονται στις εκκλησίες των κοινοτήτων τους και να επιδιορθώνουν κάποιος ερειπωμένους ναούς ή κατεστραμμένα κοιμητήρια. Αλλά όλα αυτά δεν εξυπηρετούν την πρόοδο για λύση, αλλά ευνοούν οικονομικά και άλλως πως την κατοχική πλευρά.

Θεωρώ πώς πρέπει σε κάθε νέα συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η πλευρά μας να απαιτήσει κάτι, που να βελτιώνει πραγματικά την εμπιστοσύνη της πλευράς μας. Τέτοιο μέτρο είναι πρώτα ή αποκατάσταση της πλευράς του πενταδακτύλου με τη διαγραφή της προκλητικής σημαίας, που προβάλλει την κατοχή. Δεύτερο μέτρο είναι ο τερματισμός κάθε προσπάθειας του τουρκικού στρατού να εμποδίζει τους ιδιοκτήτες γης στη νεκρή ζώνη να καλλιεργούν τους αγρούς τους και να συλλέγουν τη σοδειά τους. Αντί τούτου έχουμε τέτοια εποχή κάθε χρόνο και την περίοδο της σοδειάς, την ένοπλη παρεμπόδιση των γεωργών να έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους. Τι εμπιστοσύνη θα οικοδομήσουμε ανάμεσα σε αυτούς του γεωργούς; Να τους πείσουμε να έχουν εμπιστοσύνη για μελλοντική συμβίωση, όταν τώρα δεν τους επιτρέπουν απλώς να καλλιεργήσουν την γη που τούς ανήκει;

Η δική μας πλευρά όχι μόνο δεν απαιτεί ενέργειες και μέτρα από την τουρκική πλευρά, που να οικοδομούν εμπιστοσύνη, αλλά αποδέχεται μέτρα που ευνοούν την κατοχική δύναμη και δεν εξυπηρετούν την δική μας πλευρά, αλλά την αδικούν.

Η καλή μας διάθεση πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει τα όριά της. Και να μην ξεχνούμε ότι οι Τούρκοι θέλουν να αποδεχτούμε και τη νομιμοποίηση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου για να μας έχουν εμπιστοσύνη.

Η Κ.Δ. πρέπει να αρεί στο ύψος των περιστάσεων για να αντιμετωπίσει την τουρκική αδιαλλαξία.