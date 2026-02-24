Αναφορικά με τη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου 2026 μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ερντογάν στην Άγκυρα, θεωρώ σκόπιμο να επισημάνω ότι, κατά κύριο λόγο, σχεδόν όλα τα έθνη ιστορικά συμπεριφέρονται και εκφράζονται με ενέργειες που εκπηγάζουν, πολλές φορές, από τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Οι μουσουλμάνοι συμπεριφέρονται όπως ορίζει το Κοράνι, οι χριστιανοί όπως ορίζει η Αγία Γραφή, οι εβραίοι όπως ορίζει η Βίβλος της ιουδαϊκής θρησκείας κ.ά. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει για τις υπερδυνάμεις, οι οποίες, όπως είπε και ο Θουκυδίδης, επιβάλλουν τη δύναμή τους όσο αυτή τους επιτρέπει και οι αδύνατοι υποχωρούν όσο τους το επιτρέπει η αδυναμία τους.

Βάσει των παραπάνω, θα προσπαθήσω να εξηγήσω τις αρχές πολέμου που χρησιμοποιεί το Ισλάμ, όπως προκύπτουν από την έως τώρα ιστορική του πορεία. Η πρώτη αρχή αναφέρεται στον νόμο της Τακίγια, που σημαίνει ψέματα και εξαπάτηση. Δηλαδή, ένας μουσουλμάνος μπορεί να ορκίζεται βάζοντας το χέρι του πάνω στο Κοράνι και να δηλώνει ότι λέει την αλήθεια, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ψεύδεται, πιστεύοντας όμως ότι θα συγχωρεθεί, επειδή προωθεί το Ισλάμ.

Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στη Συνθήκη της Αλ Χουνταϊμπίγια, η οποία θεωρείται ως ισλαμική αρχή πολέμου και χρησιμοποιείται όταν οι μουσουλμάνοι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας. Ακολουθείται ως μοντέλο για το πώς μπορεί κάποιος να εξαπατήσει τον εχθρό του, όταν είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συνθήκη ειρήνης μαζί του.

Το παραπάνω βασίζεται σε ιστορικό γεγονός που αφορά τον Μωάμεθ, ο οποίος, όταν κατοικούσε στη Μεδίνα, επιτιθόταν στα καραβάνια των κατοίκων της Μέκκας, αφαιρώντας αγαθά και εφόδια και διανέμοντάς τα στους άνδρες του στρατού του, καθώς έτσι εξασφάλιζαν πόρους. Όταν στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να νικήσει τους Μεκκανούς, υπέγραψε δεκαετή συνθήκη ειρήνης μαζί τους στην πόλη Αλ Χουνταϊμπίγια. Με τον τρόπο αυτό δεσμεύτηκε ότι για δέκα χρόνια δεν θα τους επιτιθόταν και ότι θα επικρατούσε διαρκής ειρήνη μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο Μωάμεθ χρησιμοποίησε τη συνθήκη μόνο για δύο χρόνια. Κατά τη διάρκειά αυτών των δύο χρόνων, ενδυνάμωσε τον στρατό του και όταν έκρινε ότι μπορούσε να επιτεθεί νικηφόρα εναντίον των Μεκκανών, προχώρησε σε επίθεση. Ενώ οι αντίπαλοί του είχαν εφησυχάσει λόγω της συνθήκης ειρήνης, τους επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και η Μέκκα έπεσε μέσα σε 24 ώρες. Έκτοτε, αυτό θεωρείται ως αρχή πολέμου στο Ισλάμ.

Γι’ αυτό, κ. Πρωθυπουργέ, ό,τι κι αν υπογράψετε με τους Τούρκους για εθνικά θέματα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει την ίδια βαρύτητα για εκείνους, καθώς η προσέγγιση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για τα εθνικά θέματα, δεν είναι αξιόπιστη. Ο κ. Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί με την Ελλάδα, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τη Διακήρυξη των Αθηνών επιδιώκει να κερδίσει, χρόνο για να αναπροσαρμόσει τον στρατό του και να επιτεθεί αιφνιδιαστικά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ή προβοκατόρικα δημιουργήσει τέτοιες, ενώ εμείς οι Έλληνες θα θεωρούμε ότι έχουμε υπογράψει διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Κατά την ίδια τακτική, η τουρκική εξωτερική πολιτική επαναλαμβάνει το πρότυπο της Συνθήκης της πόλης Αλ Χουνταϊμπίγια.

Θα διερωτηθεί κάποιος γιατί παρατηρείται αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο λόγος, σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, είναι ότι η Τουρκία αισθάνεται στρατηγική αδυναμία έναντι της Ελλάδας και, γι’ αυτό, χρησιμοποιεί τέτοιες τακτικές, ώστε να κερδίσει χρόνο, αν όχι για να ισορροπήσει στρατιωτικά, τουλάχιστον για να ενισχυθεί περαιτέρω και ενδεχομένως να αιφνιδιάσει.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει μία από τις ισχυρότερες δυνατότητες αεροπορικής ισχύος, για την απόκτηση αεροπορικής υπεροχής και κυριαρχίας. Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις εξισορρόπησης της απειλής έναντι της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η Τουρκία αναμένεται να παραλάβει από το Κατάρ τα πρώτα δέκα Eurofighter και μέχρι το τέλος του έτους να συμπληρώσει αριθμό επαρκή για μία πολεμική μοίρα, σε αντιδιαστολή με τη μοίρα Rafale της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αναβάθμιση των F-16 σε Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την πιθανή απόκτηση μίας μοίρας F-35.

Στο Πολεμικό Ναυτικό, η άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra εντός του 2026, των επόμενων δύο προς το τέλος του ίδιου έτους και της τέταρτης μετά το 2026, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ναυτική ισχύ της Ελλάδας.

Για τον Στρατό Ξηράς δεν θα επεκταθώ, καθώς η επιχειρησιακή του ισχύς, με εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα υψηλής τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική και, εάν προκληθεί, θα αφήσει για ακόμη μία φορά το ιστορικό του αποτύπωμα.

Συμπερασματικά, κ. Πρωθυπουργέ, η ιστορία κάθε έθνους και στη συγκεκριμένη περίπτωση των γειτόνων μας, διαμορφώνει αρχές και πρακτικές που δίνουν σαφή μηνύματα για τις επιδιώξεις του. Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε πλήρη εγρήγορση ως έθνος, ενωμένοι και με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, που θα καλύπτουν το τόξο από τον Έβρο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα της Κύπρου.

Γι’ αυτό, μην πλανάσθε, κ. Πρωθυπουργέ και κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως προς τις διαχρονικές επιδιώξεις της γείτονος χώρας.

*Ταξχος (Π.Α.) ε.α.