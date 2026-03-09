Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Το επιχείρημα ήταν η άρνηση της Τεχεράνης ν’ ακυρώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ώστε να τερματιστεί η διαρκής απειλή εναντίον του Ισραήλ και των Ην. Πολιτειών. Και, φυσικά, να τερματίσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πριν από την έναρξη του νέου πολέμου, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις. Υπήρχαν εκατέρωθεν ενδείξεις ότι, παρά τις δυσκολίες, φαινόταν να σημειώνεται κάποια πρόοδος. Γιατί, αιφνίδια, ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν κατά του Ιράν;

Μία εκτίμηση είναι ότι η Ουάσιγκτον παρασύρθηκε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που απαίτησε να τελειώνει, επιτέλους, με την ιρανική απειλή κατά της ύπαρξης της χώρας του.

Η άλλη εξήγηση, που δόθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ, ήταν πως οι Ιρανοί «απέρριψαν κάθε ευκαιρία να μην πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε πια». Αυτά, βέβαια, είναι οι αφορμές. Οι προθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ διεφάνησαν ξεκάθαρα μέσα από τα διαγγέλματα των Τραμπ και Νετανιάχου. Τι επιδιώκουν;

>Πρώτον, εξουδετέρωση της ηγετικής πυραμίδας του Ιράν. Το πέτυχαν με συντριπτικό ισραηλινό πλήγμα στην κατοικία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, Χαμενεΐ, που προκάλεσε και τον θάνατο 50 σχεδόν ανώτατων στρατιωτικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

>Δεύτερον, αλλαγή του ιρανικού καθεστώτος. Ο Πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε:

«Στον υπέροχο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω ότι η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την εξουσία της κυβέρνησής σας. Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για πολλές γενιές».

>Τρίτον, στο ίδιο μήκος κύματος εστίασε και ο Νετανιάχου. «Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει, “Θάνατος στο Ισραήλ”, “Θάνατος στην Αμερική”. Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό, τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα, που θα του επιτρέψουν ν’ απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του».

Τι ωραίες ευγενείς προθέσεις. Αλλά… Η συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι η χαριστική βολή στο Διεθνές Δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα. ΗΠΑ και Ισραήλ επιβεβαιώνουν ξανά ότι η δύναμη είναι το δίκαιο. Καμία επίκληση της Χάρτας του εξευτελισμένου ΟΗΕ. Καμία προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Κανένα ψήφισμα νομιμοφανούς επικάλυψης, έστω, των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επιδιώκουν δραστική γεωπολιτική αναδιάταξη της περιοχής, υπό τον έλεγχό τους, με ευρύτερες προεκτάσεις, οικονομικές, ενεργειακές, στρατηγικές, που ξεπερνούν τα όρια της Μέσης Ανατολής και αναδιατάσσουν το άναρχο διεθνές σύστημα.

Ο σημερινός πόλεμος παραπέμπει στον προηγούμενο του Κόλπου, επί προεδρίας Μπους του νεότερου. Τότε, η επιχείρηση εναντίον του Ιρακινού δικτάτορα, Σάνταμ Χουσεΐν, είχε ως δικαιολογία την καταστροφή χημικών όπλων, που η Βαγδάτη δεν… είχε.

Σήμερα, προτάσσεται το επιχείρημα ότι η Τεχεράνη θ’ αποκτούσε πυρηνικά, με τα οποία θα κατέστρεφε το Ισραήλ και θα απειλούσε τις ΗΠΑ και την ανθρωπότητα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα;

>Πρώτον, η αναδιάταξη μιας νέας, Ευρύτερης Μέσης Ανατολής υπό τον πλήρη έλεγχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στόχος, η λειτουργία δημοκρατικών και φιλοδυτικών καθεστώτων, που δεν θα απειλούν αμερικανικά συμφέροντα ή την επιβίωση του Ισραήλ. Ας θυμηθούμε:

Στις 26 Φεβρουαρίου 2003, ο Πρόεδρος Μπους, ο νεότερος, εκφώνησε βαρυσήμαντη ομιλία στο American Enterprice Institute, της Ουάσιγκτον, σκιαγραφώντας το «όραμά» του για τη μετα-Σαντάμ εποχή στη Μέση Ανατολή.

Αφορούσε τη δημιουργία ενός «δημοκρατικού φαινομένου ντόμινο». «Ένα νέο καθεστώς στο Ιράκ», είπε, «θ’ αποτελούσε ισχυρή πηγή έμπνευσης όλων των εθνών της περιοχής στην κατεύθυνση της ελευθερίας».

Ο Μπους… ξέχασε να συνυπολογίσει ότι οι κοινωνίες της Μέσης Ανατολής μαστίζονται από δυσεπίλυτα θρησκευτικά, φυλετικά, κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα, διαφθορά και υπερπληθυσμό, που απέχουν παρασάγγας από τα Δυτικά δημοκρατικά ιδεώδη.

>Δεύτερον, ο νέος πόλεμος γίνεται κυρίως για τον έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν. Ας προσεχθούν τα εξής: Η Ουκρανία και η Γροιλανδία διαθέτουν κρίσιμες σπάνιες γαίες, πολύτιμες για την τεχνολογία των ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα είναι επίσης πλουσιότατη σε πετρέλαιο.

Ποια χώρα κατέχει σπάνιες γαίες και εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν; Η Κίνα. Συνεπώς, έλεγχος των σπάνιων γαιών και του πετρελαίου-αερίου από τις ΗΠΑ σημαίνει οικονομικό στραγγαλισμό της Κίνας.

>Τρίτον, ποια θα είναι η μετα-Χαμενεΐ εποχή στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή; Εάν δεν σταματήσει τάχιστα ο πόλεμος, θα μετατραπεί σε εμφύλιο και θα επεκταθεί σε περιφερειακό, με πιθανή εμπλοκή και χερσαίων δυνάμεων. Με ανυπολόγιστες οικονομικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές επιπτώσεις παγκόσμια.

>Τέταρτον, κατάρρευση του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος δεν σημαίνει ότι επέρχεται γαλήνη και λειτουργεί νέο καθεστώς φιλοδυτικό ή φιλοαμερικανικό. Το Ιράν δεν είναι ούτε το Ιράκ ούτε το Αφγανιστάν. Δεν αποκλείεται μετεξέλιξη του Ιράν σε ένα απείρως χειρότερο Ιράκ ή και Αφγανιστάν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα επηρεάζονται αμεσότατα από τον πόλεμο, πρώτον, επειδή στο έδαφός τους έχουν βρετανικές και αμερικανικές Βάσεις. Δεύτερον, είναι πιθανό και οι δύο χώρες να γίνουν αντικείμενο και τρομοκρατικών επιθέσεων.

Τρίτον, η επιλογή της «σωστής, Δυτικής, πλευράς της Ιστορίας» και ειδικά η προσκόλλησή τους στο αμερικανικό άρμα τις καθιστά εχθρικά κράτη, υποκείμενα σε ιρανικές ή και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η άφιξη τεσσάρων ελληνικών F-16 και δύο φρεγατών -η «Κίμων», άρτι αποκτηθείσα από το ελληνικό Ναυτικό, και τα «Ψαρά»- είναι ενδεικτική της ένοπλης υποστήριξης της Ελλάδος προς την Κύπρο.

Οι συγκυρίες ευνοούν και επιβάλλουν άμεση ενεργοποίηση του ακυρωθέντος υπό του Σημίτη, Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου, όχι μόνο ως πανίσχυρη αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού αλλά και ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή αιχμή απέναντι σε όσα δραματικά συμβαίνουν στην περιοχή μας.

Ο σημαντικότερος λόγος για ενεργοποίηση του Δόγματος… χτες: Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Κύπρο ως ενιαία απειλή. Άρα, ενιαία και πανίσχυρα πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται από την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Ιδού το ιστορικά ανεπανάληπτο: Πριν από 2.476 χρόνια, ο στρατηγός Κίμων εστάλη στην Κύπρο για να καταναυμαχήσει τον περσικό στόλο. Και νεκρός, τον νίκησε!

Σήμερα, η φρεγάτα «Κίμων», το ισχυρότερο απόκτημα του ελληνικού Ναυτικού μας, πλέει στα κυπριακά νερά για να υπερασπίσει την Κύπρο, πάλι εναντίον των Περσών. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Επιτέλους, ας διδάξει τους Έλληνες. Το δίκαιό μας, είναι η ισχύς μας!